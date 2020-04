El Bono Anses 10.000 pesos argentinos que el Gobierno de Alberto Fernández destinó como Ingreso de Emergencia Familiar (IFE) para las personas más afectadas por la crisis del coronavirus en el país, comenzó a entregarse, pero hubo varios reclamos por rechazo en la inscripción de la solicitud para cobro.

Desde hace unos días, aquellas personas que fueron rechazadas por Anses para el cobro de los 10.000 pesos de subsidio pueden ingresar a la web para actualizar sus datos personales o familiares, cambio de domicilio, estado civil o fecha de nacimiento, dependiendo cuál fue el motivo de rechazo.

“Este sistema permite presentar la documentación para acreditar cambio de domicilio, estado civil o fecha de nacimiento. Es importante mantener actualizados los datos de contacto ya que la ANSES responderá la consulta por correo electrónico”, aclaró el organismo.

¿Quiénes no tienen derecho a este reclamo?

Ojo, no todos pueden solicitar ese reclamo por rechazo a pago del Bono Anses de 10 mil pesos. Aquellas personas que durante febrero y marzo perdieron su trabajo, no podrán hacerlo, ya que al momento de la solicitud, la declaración jurada del empleador del cese del contrato de trabajo no había ingresado en la base de datos del organismo.

El caso es el mismo en aquellos que perciben un programa alimentario nacional, provincial o municipal. Ellos estaban excluidos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y luego se eliminó esa incompatibilidad. Sin embargo, según el organismo, la actualización se está haciendo de facto y por eso advierten que no debe efectuarse el reclamo.

¿Recibiré mi Bono Anses 10.000 pesos IFE en junio?

Existen muchas personas que aún no han registrado su método de pago y podrán hacerlo este lunes 27 de abril desde la web de Anses (el calendario de cobro puedes revisarlo abajo). Sin embargo, el organismo aseguró que, según la opción que se haya elegido, el cobro podría demorarse hasta junio.

Dependiendo de la opción para cobrar, sea en las oficinas del Correo Argentino o a través de la Red Link con sistema de Punto Efectivo (lo que no tienen cuenta propia), el ingreso se percibirá entre el 4 de junio y 1 de julio.

Calendario de cobros

El cronograma vigente sigue siendo este: lunes 27 de abril, documentos finalizados en 0 y 1; martes 28, en 2 y 3; miércoles 29, en 4 y 5; jueves 30, en 6 y 7, y viernes 1 de mayo, en 8 y 9.

