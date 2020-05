El Gobierno peruano creó el Bono Familiar Universal con el fin de alcanzar a 6.8 millones de familias del país (de las casi 9 millones que hay) que no tendrán ingresos por ser parte de una planilla laboral durante este etapa del estado de emergencia. Este subsidio económico tiene como fin llegar a aquellos que no fueron considerados dentro de los tres bonos que el Gobierno ya destinó para gran sector de la población (Bono ’Yo me quedo en casa’ de 380 soles, el bono para trabajadores independientes y el bono para el sector rural), es decir, alrededor de 2.3 millones de hogares en el país.

El padrón oficial de los que ingresarán al beneficio de este subsidio será supervisado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) bajo la titularidad de la ministra Ariela Luna, quien confirmó que la plataforma virtual para tener acceso a los detalles del mismo estará disponible entre el próximo 8 y 10 de mayo.

¿Cuándo iniciará el pago del Bono Universal Familiar de 760 soles?

La titular del Midis señaló que el Bono de 760 soles se comenzará a entregar esta semana, una vez esté disponible la plataforma virtual, donde los beneficiarios no solo podrán conocer si acceden al mismo, sino también las fechas de pago que tendrán con el fin de evitar aglomeraciones y propagar el contagio del COVID-19.

Tener presente que el pago se realizará, en su mayoría, a través de la banca móvil o digital donde los beneficiarios podrán tener acceso desde su propio celular e ir a retirar el dinero a los cajeros o agentes autorizados y así evitar reunir grandes masas de personas en un solo espacio.

Bono Familiar Universal: pasos a seguir para cobrar el subsidio

Existirán cuatro maneras de poder cobrar el Bono Familiar Universal y lo primero que debe realizar el beneficiario es ingresar a la web yomequedoencasa.pe en el siguiente enlace. Una vez dentro de la web, debe seguir los siguientes pasos.

PRIMERO: Colocar el número de DNI de la persona beneficiada, más la fecha de emisión del documento de identidad que la pueda encontrar en la parte superior derecha. Además, se debe hacer click en el código capcha.

SEGUNDO: Una vez abierta la nueva ventana luego de seguir los pasos del primer punto, se mostrarán las 4 opciones de cómo la persona beneficiada puede cobrar su bono económico.

1. Depósito en cuenta: Automáticamente deposita el dinero en una entidad bancaria y podrás cobrar el monto en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: Este método hace que la persona beneficiada pueda retirar el dinero en cualquier cajero Globalnet. En caso de no tener la ‘Billetera Tunki’ se puede descargar en el Play Store o App Store, sino buscar más información en la web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Luego, te llegará un mensaje de texto al celular registrado en donde tendrás que digitar el código enviado para validar tu número.

Podrás crear tu clave nacional y habrás tenido un registro exitoso. Próximamente te llegará un mensaje de texto con una CLAVE DE INGRESO a la banca celular del Banco de la Nación.

Al ingresar a la banca celular con la clase asignada podrás generar tu código de 5 dígitos que te permitirá retirar el subsidio monetario. Tu clave de retiro tendrá una validez de 48 horas y podrás usarlo en cualquiera de los cajeros Multired del Banco de la Nación.

4. Giro en ventanilla: podrás escoger el departamento, provincia y distrito más cercano, además de la agencia de banco asignado y el día más conveniente para ti. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

Con estas cuatro modalidades se podrá evitar las aglomeraciones en los bancos y así hacer un retiro seguro del subsidio otorgado por el Gobierno. Además, si tienes la facilidad de obtenerlo mediante depósito a cuenta, tendrás la opción de cobrarlo en agentes Multired, ubicados en todo el país.

