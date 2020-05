Coronavirus Perú | A través de un comunicado del MTC y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se comunicó que los trenes circularán de 5:30 a.m. hasta 6:00 p.m. Asimismo, especificaron que la frecuencia en el horario de 5:30 a.m. a 9:00 a.m será de 10 minutos.