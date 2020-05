El coronavirus en Chile no da tregua y en pleno incremento de casos, el presidente de Sebastián Piñera sigue anunciando medidas para mitigar los efectos sociales y económico de esta pandemia. Una de estas es la entrega del Bono de Invierno 2020, una iniciativa que año a año se le da a las personas mayores de 65 años que cobran su pensión, aunque este año cobra especial importancia. Para el mes de mayo, se tiene previsto que serán más de un millón de personas las beneficiadas con el depósito de 64,549 pesos chilenos, monto que no será imponible ni tributable. Este subsidio se une a la lista de beneficios económicos que ha dado el Gobierno chileno, para mitigar los efectos del coronavirus, tales como Bono COVID-19 y el Ingreso Familiar de Emergencia.

“Este bono no resuelve los problemas, pero sabemos que es una ayuda urgente y necesaria”, afirmó Sebastián Piñera en conferencia de prensa, desde el Palacio de La Moneda. El Jefe de Estado precisó que el Instituto de Previsión Social (IPS) tiene coordinado el pago del Bono Invierno 2020 a través de la Cuenta RUT, “para que no tengan que salir a exponerse para el cobro presencial del beneficio”.

¿Quién recibe el Bono Invierno 2020?

El Bono Invierno 2020 consiste en un pago único al año entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS) y que va destinado a las personas jubiladas, con el objetivo de que cuenten con liquidez extra, para gastos que se generan en la estación más fría del año.

Los beneficiarios serán pensionarios de 65 años que cobran cifras menores o iguales a 161,680 pesos como pensión y que además cumplen con otros requisitos establecidos. Eso sí, para recibir este beneficio, no hay que postular, solo hay que estar empadronados dentro de los siguientes programas:

Del Instituto de Previsión Social (IPS)

Del Instituto de Seguridad Laboral (ISL)

De Pensiones Básicas Solidarias (PBS)

De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca)

De la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena)

Del Sistema de AFP, siempre que esos pensionados perciban en el mes de mayo el beneficio de Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), o que reciban pensiones mínimas con Garantía Estatal.

De las Mutualidades de Empleadores de la Ley 16.744 de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

¿A cuánto asciende el monto de dinero del Bono Invierno 2020?

El Gobierno ha previsto que para este año el Bono Invierno sea de 64,549 pesos. Esta cifra no es tributable ni imponible, por lo que no está afecta a ningún tipo de descuentos. No obstante, las personas que reciben más de una pensión no tienen derecho al bono, salvo si la suma de estos beneficios es igual o menor a $166.191 (este es el valor de una pensión mínima de vejez para mayores de 75 años).

Si la persona estima cumplir con los requisitos y ocurre que no recibe el pago del Bono Invierno 2020, puede efectuar el requerimiento. Con esto, la situación del beneficiario puede ser analizada.

¿Cuándo se cobra el Bono Invierno 2020?

El pago del Bono Invierno 2020 se hace efectivo en forma única junto a la pensión que reciben los destinatarios de este beneficio. Como otros años, en esta ocasión el monto lo recibirán las pensionadas y pensionados junto al cobro de su pago correspondiente al mes de mayo.

