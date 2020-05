Sigue todas las incidencias en los siguientes párrafos. Minuto a minuto. Al inicio del domingo 3 de mayo, en Argentina se registran un total de 4668 casos confirmados y 237 muertes por coronavirus en en el país siguen aumentando. Ante esto, el presidente Alberto Fernández continúa tomando medidas necesarias para controlar la epidemia. Pero la situación no queda ahí. Ya que, el Gobierno se ha visto en medio de una controversia por la situación que se vive en las cárceles del país, donde los presos piden liberación por temor a contagiarse.

Coronavirus en Argentina, domingo 3 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

Coronavirus en Argentina, sábado 2 de mayo:

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que se registraron 149 nuevos casos y doce muertes por coronavirus en la Argentina, por lo que el total de infectados llegó a 4681.

Coronavirus Argentina | Esa cifra se compone de 3124 infectados activos, 1320 personas que ya fueron dadas de alta y 237 víctimas fatales. Del total de esos casos, 917 (19,6%) son importados, 2.012 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1267 (27,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Coronavirus Argentina | Con cuatro nuevas muertes registradas en las últimas horas, ascienden a 229 los fallecidos por coronavirus en la Argentina, de los cuales nueve son personas que trabajaban en el sistema sanitario, informó hoy el ministerio de Salud, que precisó un total de 4.532 contagiados, con 1.320 pacientes que ya se recuperaron.

Coronavirus Argentina | Las últimas cuatro victimas fatales son tres hombres, dos de 86 y 33 años, residentes en la provincia de Chaco; otro de 88 años de la ciudad de Buenos Aires; y una mujer de 57 que vivía en la provincia de Buenos Aires.

Coronavirus Argentina | La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que “3,6% de los casos están en terapia intensiva (164 personas), 29% se han recuperando y seguimos aumentando los test por millón de habitantes (que llegaron) a 1407, con un porcentaje de positividad promedio que se mantiene”, que es de 8,51%

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO

La Organización Mundial de la Salud (OMS), que pidió poder participar en las investigaciones de Pekín sobre el origen del virus, afirmó que este es de “origen natural”, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, sostiene que fue creado en un laboratorio chino. (Fuente: AFP)