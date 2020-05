El Bono Familiar Universal ya es una realidad desde el pasado miércoles 19 de mayo. El medio del Estado de Emergencia el Gobierno, a través del Midis, habilitó la entrega del bono económico para todos aquellos hogares que no han recibido algún tipo de apoyo económico por parte del Gobierno y que han dejado de percibir un ingreso, ante la paralización de labores. Para conocer si fuiste incluido en el primer padrón de beneficiarios, debes ingresar a bonouniversalfamiliar.pe, donde no solo te indicarán si recibirás el subsidio de 760 soles, sino también qué modalidad de cobro te corresponde, de acuerdo a la dirección registrada en tu DNI.

Ante ello, el Midis vio por conveniente habilitar cinco métodos de pago, a fin de llegar a cada una de los beneficiados. Estos son: A) Depósito en cuenta: que va directo a la entidad bancaria que se tenga o a través de cajeros Multired del Banco de la Nación. B) Billetera Tunki de Interbank: para retirar en cajeros GlobalNet. C) Banca por celular: para lo cual deberá llenar un formulario. D) Giro en ventanilla: el cual será programado, previa consulta.

Cómo consultar si soy beneficiario

Verificar si accederás al Bono Universal es simple y sencillo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) viene realizando la misma modalidad que los anteriores bonos. En la plataforma bonouniversalfamiliar.pe, las personas podrán saber si acceden al bono. Para ello, deberán ingresar el número y la fecha de emisión de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Ingresa a la web https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ o en ESTE ENLACE

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo

Dale click a "No soy un robot"

Dale click en continuar

Listo

Qué hacer si no aparezco como beneficiario y necesito el bono

De no acceder al Bono Familiar Universal, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (www.registronacionaldehogares.pe) del RENIEC para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar.

El portal web creada por la RENIEC para la inscripción de nuevas familias tendrá un límite de tiempo para el registro de estas. De acuerdo a lo manifestado por el comunicado del Midis, la “plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post-pandemia”.

Si no apareces en el padrón del Bono Universal, podrás inscribirte en el Registra Nacional de Hogares. (Captura)

Qué hacer si aparece el mensaje de que no cumples con el DU 052-2020

“Estimado (a) ciudadano (a), usted no puede registrarse en el Registro Nacional de Hogares porque no cumple con los establecido por el DU 052-2020”, es el mensaje que muchos usuarios han encontrado al intentar inscribirse, al no aparecer en el padrón del Bono Familiar Universal. ¿Qué significa?

Según el Decreto de Urgencia 052-2020, estas son las condiciones para cobrar los 760 soles:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Conoce qué hacer si te aparece este mensaje, cuando intentas registrarte en el portal de la RENIEC. (Captura)

Si te aparece el mensaje en el portal web registronacionaldehogares.pe es posible que sea porque tus datos no han sido actualizados y probablemente aún aparezcas como empleado, ya sea en el sector público o privado (si es que no has recibido algún otro beneficio económico).

Para eso, deberás actualizar tu información a través del Registro Nacional de Hogares del RENIEC para solicitar una revisión de tus datos y así cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y poder cobrar el bono. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a la web del midis.gob.pe.

Más información sobre el Bono Universal

Páginas oficiales para más consultas:

✍ Reniec

✍ Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

✍ Plataforma Bono Familiar Universal de 760

