El Bono Universal de 760 soles ha llegado hasta el momento a 4.7 millones de hogares, según informó el presidente de la República, Martín Vizcarra, en conferencia de prensa este jueves 4 de junio. Sin embargo, el propio mandatario señaló que aún hay más de dos millones de hogares que aún no han recibido el nuevo bono, por lo que espera “en ese mes de junio llegar a todos”.

“Disculpen la demora, es parte del sistema burocrático que tenemos, estamos haciendo todo el esfuerzo, pero vamos a llegar a estos hogares que aun no han recibido”, indicó Vizcarra.

Pero, ¿qué pasa con las personas que no fueron beneficiados y lograron inscribirse en el Padrón Nacional de Hogares?

Pues, bien, el jefe de Estado no dio muchos detalles acerca de este punto. Sin embargo, estimó que la próxima semana empezará la entrega del Bono Universal a las familias que se registraron en la plataforma oficial que dispuso el RENIEC.

A la fecha, ya son 4.7 millones de hogares del ámbito urbano y rural de todo el país los que han cobrado los bonos establecidos por el Estado.

“A veces, por la dispersión de hogares en el sector rural, es más difícil llegar a ellos, como también es difícil llegar a los hogares que no están claramente identificados, por eso es que hemos permitido que se inscriban y seguramente a partir de la próxima semana comenzamos con esas familias que no estaban consideradas inicialmente”, afirmó.

¿Aún puedo anotarme en el Registro Nacional de Hogares?

Lamentablemente la respuesta es no. Si no lo hiciste antes, ya no hay oportunidad de hacer el trámite ahora. Y es que, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) comunicó que el padrón se cerró el 3 de junio a las 11:59 p.m.

¿Cómo consultar si soy beneficiario?

Primero es necesario conocer si es que se aparece en el padrón de beneficiarios. Para ello se deberá ingresar a bonouniversalfamiliar.pe, donde deberán consignar el número y la fecha de emisión de su DNI. De haber sido incluido, se procederá a conocer qué método de pago se le asigno.

Ingresa a la web https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/ o en ESTE ENLACE

Coloca tu número de DNI y la fecha de emisión del mismo

Dale click a "No soy un robot"

Dale click en continuar

¿Cuáles son las modalidades de pago?

1. Depósito en cuenta: Se realizará un depósito de 760 soles a cuentas registradas, de modo que puedan retirarlas de un solo golpe o en partes, pero en la entidad financiera a la que pertenezcan. También se podrá cobrar el dinero en la red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

2. Billetera Tunki de Interbank: En caso se tenga una cuenta en Interbank, el retiro de este bono podrá hacerse desde los cajeros Globalnet. Solo necesitas descargarte el aplicativo para conocer más al respecto. También puedes informarte en la página web tunki.com.pe.

3. Banca por celular: Para ello, la persona beneficiada deberá completar los formularios con el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece.

Bono Universal: si saliste beneficiado, conoce qué pasos seguir para cobrar por banca por celular

4. Giro en ventanilla: Para el uso de esta modalidad, se deberá elegir la región, provincia y distrito más cercano para el cobro del subsidio de 760 soles, además de la agencia de banco asignado y el día que te convenga. Para más información puedes llamar al 101 o ingresa a midis.gob.pe.

5. Empresas Transportadoras de Valores (ETV): El Bono Universal de 760 soles también será entregado, a través de vehículos de EMPRESAS TRANSPORTADORAS DE VALORES (ETV), tal y como lo usa de manera periódica el Midis para el pago de los subsidios económicos de otros programas sociales.

