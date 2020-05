El coronavirus (COVID-19) no solo ha evidenciado las falencias que aquejan al sistema de salud y social en el territorio, sino también ha golpeado a la economía de millones de familias que, al vivir del día a día, se han visto gravemente afectadas por la instauración de la cuarentena. Por ello, el Gobierno del Perú alistó una serie bonos para ayudar a los hogares. Te presentamos toda la información del caso, así como los detalles.

El Bono Familiar Universal es el que se está entregando, al igual que el Bono Rural, a las familias que no fueron incluidas en el padrón del Bono ‘Yo me quedo en casa’ y el Bono Independiente. De momento, el Gobierno de Martín Vizcarra espera llegara a fin de este mayo a más de 5 millones de hogares con el subsidio de 760 soles.

Sin embargo, ante la ampliación de la cuarentena, muchos se preguntan si habrá una nueva entrega de bonos, ya que el reparto del primero comenzó en abril y el estado de emergencia llegará hasta el 30 de junio. Lo cierto es el que Ejecutivo solo ha mencionado los cuatro subsidios antes mencionados, aunque el Universal y el Rural tendrá un plazo de entrega hasta junio.

¿Habrá otro bono que se entregue en junio?

Al respecto la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, sostuvo la necesidad que tiene el Gobierno por culminar el pago de bonos ya fijados, los cuales beneficiarán a 6.8 millones de familias. A la fecha, los bonos de 760 soles (ya sea en una o dos armadas) ha llegado a 3,4 millones de hogares. Se estima que el gasto total, incluyendo los bonos que se entregarán en junio, será de 5,000 millones de soles.

Por lo que, hasta que no haya un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo, no se creará otro subsidio. Lo que sí se está haciendo es el empadronamiento de familias que requieran el Bono Universal de 760 soles, al no haber sido incluidos en la primera entrega de este beneficio. Para ellos, se estima que a mediados de junio empezarán a cobrar.

Las familias no son las únicas que están recibiendo un apoyo económico del Estado. Alrededor de 100,000 empresas, según manifestó la titular de Economía, han accedido a créditos de capital de trabajo y reprogramaron su deuda. Además, alistan una mejora y ampliación del plan Reactiva Perú.

