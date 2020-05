El Bono Familiar Universal está disponible a nivel nacional y millones de familias han ingresado a la página oficial del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para conocer si son beneficiarios de este importante apoyo económico, otorgado por el Gobierno en medio de la crisis generada por la llegada del coronavirus a Perú. No obstante, un grupo de peruanos ha tenido que inscribir sus datos o actualizarlos en el Registro Nacional de Hogares de la RENIEC, donde tendrán la oportunidad de ser incluidos en el segundo padrón de beneficiados. Conoce todos los detalles para acceder a este bono de 760 soles y qué hacer en caso te sea negado el registro de tus datos.

Link oficial del Bono Universal de 760 soles

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) informó a través de sus redes sociales que la plataforma del Bono Universal ya estaba lista. Aquí te dejamos el link oficial para que puedas revisar si eres uno de los beneficiarios que recibirá los 760 soles que otorga el Estado.

Luego deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa al link oficial de consulta: bonouniversalfamiliar.pe

Escribe su número de DNI y fecha de emisión del mismo.

Confirma el código captcha.

Da click en consultar.

Para conocer si eres beneficiario, debes ingresar tu número de DNI en la web del Bono Universal. (Captura)

Registro Nacional de Hogares

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprobó el padrón del primer grupo que recibirá los 760 soles del Bono Familiar Universal. Según la Resolución Ministerial Nº 087-2020-TR, en este primer lote de beneficiarios se incluyen 594.763 hogares. Además, detalla que los beneficiarios del ámbito rural son atendidos por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Sin embargo, habrá un porcentaje de la población que deberá inscribirse para ser beneficiario de este bono, por lo que, de no ser incluido en el primer padrón deberán inscribirse en el Registro Nacional de Hogares, donde deberán validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si cumple con las condiciones requeridas. Ingresa aquí para inscribirte.

El #RegistroNacionaldeHogares ha sido creado como una plataforma que permite recabar datos de un ciudadano y de las personas con las que conforma un hogar.https://t.co/o5lTagFwHE⬇️ pic.twitter.com/IZBnuAg4ce — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 26, 2020

¿Hasta cuándo puedo registrarme?

La plataforma del RENIEC para inscribirse en el Registro Nacional de Hogares está activa desde el sábado 23 de mayo. Y tiene diez días de vigencia. Es decir, que aproximadamente el 3 de junio sería el último día de inscripción. Tal como se hizo con la web oficial del Bono Universal de 760 soles, la plataforma del Reniec está lista para ingresar desde tempranas horas y aquí te dejamos el link.

El aplicativo del #RegistroNacionaldeHogares (https://t.co/o5lTagFwHE) a las 13.00 horas del martes 26 de mayo, recibió un total de 33’126,749 visitas. pic.twitter.com/jektHrIk8E — RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 26, 2020

¿Qué hacer si aparece el mensaje de que no cumples con el DU 052-2020?

Si te aparece el mensaje en el portal web registronacionaldehogares.pe, es posible que sea porque tus datos no han sido actualizados y probablemente aún aparezcas como empleado, ya sea en el sector público o privado (si es que no has recibido algún otro beneficio económico).

Para eso, deberás actualizar tu información a través del Registro Nacional de Hogares del RENIEC para solicitar una revisión de tus datos y así cumplir con los requisitos anteriormente mencionados y poder cobrar el bono.

