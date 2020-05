El Bono Familiar Universal de 760 soles es una realidad. A partir del miércoles 20 de mayo se habilitó la entrega del último subsidio económico otorgado a las familias en situación de vulnerabilidad, tras la instauración del estado de emergencia. Este bono está dirigido a aquellos que no han sido incluidos en los subsidios que se han entregado con anterioridad; sin embargo, si no ha sido incluido en la lista, podrá inscribirse en el portal de la RENIEC. Primero ingresa a bonouniversalfamiliar.pe, si te aparece un mensaje de que no fuiste incluido, aparecerá un botón para que vayas al portal de la RENIEC y así puedas inscribirte. Conoce más aquí.

Recuerda, si fuiste incluido para recibir el bono, el portal te indicará uno de las cinco modalidades de pago. Estas son: 1. Depósito en cuenta en el Banco de la Nación y bancos privados; 2. Banca Celular del Banco de la Nación; 3. Aplicativo Tunki de Interbank; 4. Pago en ventanilla a través de giro en el ámbito nacional; y 5. Empresas Transportadoras de Valores (ETV).

Si no eres beneficiario, te saldrá el siguiente mensaje. Además, podrás ingresar al portal para una nueva inscripción (Foto: Midis)

Registro Familiar de Hogares

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) elaboró el padrón de beneficiarios de la mano con el Sistema de Focalización de Hogares y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como también con los datos recogidos en el último censo nacional. No obstante, para todos aquellos que necesiten este bono, tras quedarse sin ingresos por el estado de emergencia, también podrán acceder.

“De no acceder al Bono Universal Familiar, usted deberá ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares (wwww.registronacioaldehogares.pe) del Reniec para validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar, y así verificar si usted cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar”, cita el comunicado del Midis.

— RENIEC PERÚ (@reniecdigital) May 20, 2020

Fecha límite para la inscripción en el nuevo padrón

El portal web creada por la Reniec para la inscripción de nuevas familias tendrá un límite de tiempo para el registro de estas. De acuerdo a lo manifestado por el comunicado del Midis, la “plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales post-pandemia”.

Además, hay que tener en cuenta que toda la información que se ingrese a esta plataforma tendrá un carácter de declaración jurada, “por lo que la población debe colocar la información correcta, la cual será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización. Asimismo, es importante que, para asegurar un correcto llenado de información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar”.

¿Por qué rechazan mi inscripción?

Para la elaboración del padrón de beneficiarios del Bono Universal, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tomó en cuanta tres criterios específicos, por lo que si se incumple con alguno de ellos, es probable que el sistema rechace tu inscripción. Para ello, deberás comunicarte con la línea 101, a fin de poder resolver tus dudas y así lograr tu registro.

Recuerda: estos son los criterios que se tendrán en cuenta para el Registro Familiar de Hogares:

No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa , Independiente o Rural

Que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

