“El Camino: A Breaking Bad Movie” ONLINE: ¿desde qué hora y cómo ver la película por Netflix?

“Breaking Bad” , la serie creada por Vince Gilligan, es considerada la mejor serie dramática televisiva de todos los tiempos. Tras 5 temporadas, la serie llegó a su fin. Desde entonces, y con un spin-off de por medio (Better Call Saul), se pensó que la historia no iba a continuar. Hasta hace menos de un año, cuando el mismo creador anunció que se encontraba preparando una secuela. Meses después se confirmó que sería una película bajo el título de “El Camino: A Breaking Bad Movie” (“El Camino: una película de Breaking Bad”, en su traducción al español).

Esto es lo único que se dijo al respecto. Tanto Gilligan y Netflix (empresa que transmitirá la película en su plataforma) han mantenido en total secreto la trama, los actores y la información completa del largometraje. Sin embargo, hace unas semanas la compañía liberó el primer avance donde se muestra a Skinny Pete (Charles Baker) siendo interrogado por el paradero de su amigo Jesse Pinkman (Aaron Paul). Luego de esto, saldría el tráiler oficial con más imágenes de Jesse pero con la misma línea de ser discretos y no revelar demasiado.

Todo este misterio en torno a la cinta ha generado una gran expectativa entre los fans que cuentan las horas para poder ver la película. ¿Cuándo se estrena, a qué hora?, ¿Cómo ver la película online? y ¿cómo descargar la película completa? Son las preguntas que a continuación responderemos.

“El Camino: una película de Breaking Bad” se estrena el viernes 11 de octubre. (Video: Netflix)

¿HORA Y CÓMO VER “EL CAMINO: A BREAKING BAD MOVIE” POR NETFLIX?

Netflix desvelará “El Camino: Una película de Breaking Bad” este viernes 11 de octubre a las 00:00 PT (Hora del Pacífico), lo que significa para los países de la región:

• Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá - 02:00 AM

• Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay - 4:00 AM

• Venezuela, Cuba, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana - 03:00 AM

• Centroamérica (con excepción de Panamá) - 01:00 AM



Para ver la película que seguirá a Jesse mientras intenta continuar con su vida tras la matanza del episodio final de “Breaking Bad”, solo necesitas ingresar a Netflix y buscar la cinta.

Cabe recordar que solo podrás ver si estás suscrito a la plataforma. No obstante si no tienes una cuenta, Netflix te ofrece 30 días gratuitos para ver películas, series y documentales.

El Camino: A Breaking Bad Movie (El Camino: Una película de Breaking Bad) fue escrita y dirigida por Vince Gilligan. (Fotos: Netflix) El Camino: A Breaking Bad Movie (El Camino: Una película de Breaking Bad) fue escrita y dirigida por Vince Gilligan. (Fotos: Netflix) El Camino: A Breaking Bad Movie (El Camino: Una película de Breaking Bad) fue escrita y dirigida por Vince Gilligan. (Fotos: Netflix)

¿CÓMO DESCARGAR “EL CAMINO: A BREAKING BAD MOVIE”?

Si bien no todos los títulos están disponibles para su descarga, es posible que “El Camino” permita hacerlo. Para comprobarlo solo debes buscar en el menú Disponibles para descarga y seguir los siguientes pasos:

• Selecciona el título que quieras descargar.

• En la página de descripción, toca el icono de descarga.

• Una vez completada la descarga del título, puedes acceder a él en la sección Mis descargas de la aplicación.



¿DE QUÉ TRATA “EL CAMINO: UNA PELÍCULA DE BREAKING BAD”?

Según información del New York Times, la esperada producción tratará de responder qué pasó con Jeese Pinkman (Aaron Paul) tras el final de la serie. El nombre de la película hace referencia al auto 1978 Chevrolet, de propiedad Todd Alquist (Jesse Plemons) que Jesse Pinkman (Aaron Paul) utiliza para escapar tras ser rescatado por Walter White (Bryan Cranston), en el episodio final de la serie llamado Felina, emitido en 2013.

Hasta un día antes del estreno, se sabe poco sobre la película: quién regresará y cuál será la narrativa de la película. Sin embargo, el creador Vince Gilligan ha revelado que más de 10 personajes volverán a la película de la serie.

‘Walter White’ y ‘Jesse Pinkman’ se reencontraron en el avant premiere de “El Camino”. (Fotos: AFP) ‘Walter White’ y ‘Jesse Pinkman’ se reencontraron en el avant premiere de “El Camino”. (Fotos: AFP) ‘Walter White’ y ‘Jesse Pinkman’ se reencontraron en el avant premiere de “El Camino”. (Fotos: AFP)

Según Revenge of the Fans, “El Camino: A Breaking Bad Movie” podría estar conformado por Bryan Cranston (Walter White), Krysten Ritter (Jane Margolis), Jesse Plemons (Todd), Charles Baker (Skinny Pete), Matt Jones (Badger), Tess Harper (Mrs. Pinkman) y Kevin Rankin (Kenny).

Por otro lado, la escueta sinopsis de la película señala que "tras su dramática huida, Jesse deberá asumir su pasado si aspira a tener un futuro".

De acuerdo al último tráiler, Jesse logrará escapar de la policía y será acogido por sus amigos, Skinny Pete y Badger Mayhew. Pero la cosa no se tranquilizará pues volverá a fugarse. El avance también muestra la foto de Andrea y Brock. Andrea, antigua pareja de Jesse fue asesinada en el tramo final de la serie mientras que su hijo sobrevive. ¿Pinkman se encargará del pequeño? Lo sabremos pronto.

TRÁILER DE “EL CAMINO”