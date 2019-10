Breaking Bad: el otro final para Jesse Pinkman en 'El Camino'

“El Camino: A Breaking Bad Movie ”, película de Netflix que trajo de regreso a Jesse Pinkman y a otros personajes de la exitosa serie de AMC, mostró Jesse completamente destruido, luchando por recuperarse de su tortura a manos de los neonazis e intentando dejar atrás su antigua vida en Albuquerque.

Aunque Jesse no quiere volver a marcharse las manos de sangre, termina matando a dos hombres para conseguir el dinero que “el extractor” le solicitó para conseguirle una nueva vida. Así es como Pinkman llega a Alaska, tal como Mike le aconseja en un flashback al inicio de “ El Camino ”, y tiene una nueva oportunidad.

En la última escena Jesse se despide de Ed y le entrega una carta dirigida a Brock Cantillo, el hijo de Andrea, la mujer con la que Jesse tuvo un romance entre la tercera y quinta temporada de “ Breaking Bad ”.

Sin embargo, de acuerdo con Aaron Paul, quien concedió entrevistas para hablar de su retorno a su personaje, en el final original de la película de Netflix una voz en off leía la carta mientras Jesse Pinkman se alejaba en su vehículo.

La carta que le entrega Pinkman a Ed. para el hijo de Andrea (Foto: Netflix) La carta que le entrega Pinkman a Ed. para el hijo de Andrea (Foto: Netflix) La carta que le entrega Pinkman a Ed. para el hijo de Andrea (Foto: Netflix)

OTRO FINAL PARA “EL CAMINO”

Pero ese no fue el único desenlace que Vince Gilligan consideró para “El Camino ”, en una entrevista con Entertainment Weekly confesó que había pensado un final más oscuro para Jesse Pinkman.



"Pensé que dependía de la audiencia descubrir cómo se escapó Jesse, pero que fue suficiente para verlo salir victorioso de la noche. Pero luego, cuando los años comenzaron a pasar, me encontré preguntándome en los momentos de inactividad, '¿Cómo exactamente se escapó? ¡Porque eso no es tarea fácil! ¿Y qué pasa si no se escapa? ¿Qué pasa si fue arrestado a la vuelta de la esquina siguiente?”



"Incluso jugué contando esa historia en una película, y afortunadamente prevalecieron cerebros más inteligentes. La gente que amo y en la que confío, comenzando con mi novia Holly, dijo: 'No puedes dejar que Jesse Pinkman sea arrestado al final de esto. No puedes ir por esa ruta. Y yo dije: 'Está bien. Está bien, cariño. (Risas) Me alegro de haberla escuchado y de Peter Gould y los escritores de Better Call Saul”, agregó a Gilligan.

Alaska será el nuevo hogar de Jesse Pinkman (Foto: Netflix) Alaska será el nuevo hogar de Jesse Pinkman (Foto: Netflix) Alaska será el nuevo hogar de Jesse Pinkman (Foto: Netflix)

Cuando EW le preguntó a Aaron Paul sobre ese final, el actor se mostró sorprendido. “Nunca me dijo eso. Guau. Eso es muy interesante”. Pero está contento con que el director cambiara de opinión: "Quiero decir, estoy feliz de que no lo atrapen, ¿sabes?"

“Estoy feliz de que se haya escapado. Hay algunas cosas que espero como fanático: los padres del niño que recibió un disparo en la bicicleta me gustarían que supieran lo que le sucedió a su hijo. Hay pequeñas cosas como esa que me encantaría que su familia descubriera. Pero también, es tan perfecto y eso es lo que realmente desgarró a Jesse. Es una criatura emocional. Lleva su corazón en la manga y se preocupa por las personas y se preocupa por los niños y su bienestar”, dijo Paul.