Suga es el rapero principal y segundo miembro más grande de BTS, el grupo de K-pop más famoso del mundo, formado además por RM, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. El joven de 28 años es toda una celebridad dentro y fuera de Corea del Sur con millones de seguidores.

Ha sido reconocido por su talento como rapero y productor, no solo con BTS, sino en su trabajo como solista y con otros artistas. Además, ha ganado varios premios de producción y es el artista solista coreano más exitoso de Spotify con su trabajo bajo el nombre Agust D.

Sin duda, Suga y el resto de sus compañeros de BTS son estrellas internacionales de la música. Es por ello que serán portada de la edición de enero de 2022 de la revista Vogue Corea, donde han hecho revelaciones sobre su vida y sus inicios en la música. El rapero surcoreano confesó que la rabia era la principal inspiración en sus primeras composiciones.

Min Yoongi nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur (Foto: Suga/ Instagram)

CUANDO LA RABIA ERA LA PRINCIPAL INSPIRACIÓN DE SUGA DE BTS

En entrevista para la edición de enero de 2022 de la revista Vogue Corea, Suga ha reflexionado sobre el contraste entre sus dos mixtapes, su crecimiento como artista y compositor, y aspectos de su vida privada.

Durante los últimos años, Suga ha vivido un estilo de vida bastante intenso ya que ha estado con mucho trabajo junto a BTS, entre presentaciones, grabaciones y el lanzamiento de nuevo música.

En ese sentido, la estrella de K-pop reflexionó sobre el contraste evidente entre sus dos mixtapes. Fue en ese momento cuando Suga confesó que la rabia fue su principal inspiración para hacer música cuando era más joven.

“Mi primer mixtape estuvo cerca de la rabia”, dijo Suga y agregó: “Sin embargo, en ese tiempo, resolví todo. No sabía con quién enojarme ahora. No fue hasta entonces que me enfrenté a mí mismo. Fui alguien que convirtió la rabia y mi complejo de inferioridad en mis armas”, explicó.

“Pero creo que fue alrededor de 2018 cuando mi rabia autodestructiva comenzó a perder su efecto. Pensé que ya no podía usar solo eso como mi energía para seguir adelante”, agregó el rapero surcoreano.

Estos pensamientos son los que llevaron a la creación del segundo mixtape de Suga llamado “D-2″, un álbum musicalmente maduro.

“En realidad, fue un final ajustado para grabar en los últimos dos, tres meses de 2020, pero comencé los ritmos y la producción básica en 2016 justo después de que saliera mi primer mixtape. Terminé la canción ‘People’ alrededor de octubre de 2016 y pensé: ‘Ah, he llegado al punto en el que puedo escribir este tipo de canción”, comentó a la revista Vogue Corea.

A lo largo de su carrera, BTS ha recibido grandes elogios por ser tan honesto en su música, en la que Suga ha jugado un papel importante. Sobre este punto, el rapero afirmó con una pequeña sonrisa que “a la gente parece gustarle su música”.

Suga se inició en el mundo de la música como rapero underground usando del nombre artístico de Gloss. Entonces formó parte del grupo D- Town (Daegu). En 2010, fue elegido para formar parte del proyecto BTS y en 2013 debutó junto a RM, V, Jin, Jimin, Jungkook y J-Hope, con el tema No More Dream.

Desde entonces ha colaborado en la composición y producción de la mayoría de las canciones del grupo, tales como, Tomorrow, Just One Day, Dope, Never Mind, Fire, Save Me,Blood Sweat & Tears, First Love y Seesaw, entre muchas otras.