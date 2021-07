Carmen Villalobos es una de las actrices colombianas más exitosa de los últimos años, gracias a su indiscutible talento. Ganó fama internacional al interpretar a Catalina Santana en “Sin senos no hay paraíso”, pero fue con Lucía Sanclemente, la antagonista del remake de “Café con aroma de mujer”, que demostró ser una actriz versátil; sobre todo, porque por primera vez en sus casi 20 años de carrera hizo el papel de villana.

En “Café con aroma de mujer”, Lucía Sandoval se interpone entre ‘Gaviota’ y Sebastián, y hace hasta lo imposible para mantenerlos separados, debido a que ella está perdidamente enamorada del protagonista pese a que sabe que este no puede corresponderle. Antes del estreno en mayo pasado, Villalobos dijo que su personaje “es una mujer con clase, elegante, decidida, aparentemente segura de sí misma. Muchas veces puede ser dulce, paciente, sensible; pero, otras tantas, será manipuladora, sagaz y obsesiva”. Y así fue.

Sin embargo, tras el nuevo éxito de Telemundo, Carmen Villalobos se tuvo que despedir de su personaje. Y es que luego de casi 8 meses dando vida a Lucía Sanclemente, la actriz colombiana dijo adiós al primer personaje antagónico de su carrera.

CARMEN VILLALOBOS SE DESPIDIÓ DE “CAFÉ CON AROMA DE MUJER”

El pasado 9 de julio terminaron las grabaciones de la nueva versión de “Café con aroma de mujer”, es así que Carmen Villalobos decidió utilizar su cuenta de Instagram para despedirse de la producción, su personaje y los fans.

“Final, no va más. Bye, bye Lucía. Gracias por estos casi 8 meses de tenerte en mi piel”, comenzó escribiendo la actriz. “¿Saben qué reconfirmé con Lucía? Que si no nos valoramos y no nos queremos terminaremos eligiendo personas que tampoco lo harán con nosotros. No hay nada más triste que perder la dignidad para gustarle a alguien más. Eso jamás”.

En otro momento, Villalobos agradeció a sus compañeros, empezando por William Levy, el protagonista de la historia. “Me llevo tu sabrosura y buena onda. Ojalá el destino nos siga reuniendo”, dijo sobre el actor. “Gracias a estos 3 grandes seres humanos con quien mi personaje tuvo tanta relación y con los que hice mi última escena. Aprendí mucho de ustedes y lo mejor es que me los llevo en mi corazón”.

La actriz colombiana también agradeció a todo el elenco, a los directores, maquillaje, vestuario, en general a todo el equipo de producción, así como a RCN y Telemundo por llevar a la televisión la historia que le permitió mostrar otra faceta en mi carrera, su primer antagónico.

“Al público gracias, los adoro con todo mi corazón y esperen más de Lucia Sanclemente que esto hasta ahora se está poniendo candela. LOS AMO”, finalizó Villalobos.

¿CÓMO VER “CAFÉ CON AROMA DE MUJER” ONLINE?

En Colombia, “Café con aroma de mujer” está disponible online en las plataformas digitales de RCN, mientras que, para el público estadounidense, en las de Telemundo.