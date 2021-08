Si hay algo que caracteriza a Carmen Villalobos, además del excelente trabajo que realiza en los estudios de grabación, por el cual se ha ganado el reconocimiento del público, es que le gusta apoyar causas nobles a favor de seres que no tienen voz, en este caso de los animales que son víctimas de maltrato; lo cual ha quedado demostrado en más de una oportunidad a través de sus redes sociales, donde ha denunciado actos crueles que cometen algunas personas y que la afectaron mucho hasta el punto de hacerla llorar.

Recordemos que en una oportunidad, la actriz de la saga “Sin senos no hay paraíso” contó en sus historias de Instagram un terrible hecho de maltrato animal que la marcó de por vida cuando un can quedó ciego tras haber sido agredido brutalmente. “Tenemos un caso aquí en Bogotá de un tipo que iba pasando y agredió a un perrito porque sí, lo golpeó tan fuerte que le sacó los ojos, pero eso no le bastó, cogió una pistola [de balines] y se la estalló en la cabeza”, narró entre lágrimas.

Y aunque, al final lograron localizar y sentenciar al agresor, ella señaló que seguirá siendo una gran defensora de los derechos animales, pues uno de los principales motores de su vida será continuar velando por el bienestar de ellos. Sin embargo, algo extraño ocurrió cuando la también esposa de Sebastián Caicedo fue acusada de maltrato animal. A continuación, todo lo que se sabe sobre este caso.

En varias ocasiones, la actriz se ha mostrado afectada por los casos de abuso animal. (Foto: @cvillaloboss / Instagram)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS FUE ACUSADA DE MALTRATO ANIMAL?

Carmen Villalobos fue acusada de maltrato animal porque compartió unas imágenes con una ave sobre su cabeza. “Desayunando con la guaracha. Obvio, ella salió más bonita; yo estoy recién levantada, ella no”, escribió.

Si bien, las tres imágenes publicadas acumularon gran cantidad de “me gusta”, también le llovieron críticas por exponer al animal que habita en los bosques premontanos y húmedos del Colombia. Muchos aseguraron que estaba maltratándolo, mientras se tomaba fotos de lo más contenta.

Cabe precisar que, las fotografías subidas por la villana de “Café con aroma de mujer” se dieron el pasado 25 de enero, ella tuvo que salir a aclarar todo para no seguir siendo víctima de ataques.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA ACTRIZ?

En un video subido a la misma red social, Villalobos explicó que en ningún momento ella estaba abusando de ella. “Ustedes saben perfectamente que si hay una causa que a mí me mueve es la de los animales, y siempre he estado al frente de muchas campañas de no al maltrato animal, hablando por los que no tienen voz”.

“La guacharaca sí fue producto del tráfico ilegal y en el primer viaje que hicimos acá, yo estuve y fui parte de la liberación. Aquí estuvo la Policía Nacional y una corporación de recuperación donde los vuelven a colocar en su hábitat”, manifestó a sus millones de seguidores.

Pese a que buscaron que regrese a donde realmente pertenecía, al parecer la ave quería quedarse en el lugar donde la habían cuidado. “Guacharaquita a la semana de haber sido liberada en su hábitat natural regresó porque ya estaba muy acostumbrada al ser humano; entonces está completamente libre en este lugar como lo están los pavos, las gallinas, los pollitos. Para nada está siendo maltratada, ni está en una jaula”.