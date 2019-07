La casa de papel 3: ¿cuál la verdadera identidad de la rehén Belén Cuesta?

La tercera temporada de La casa de papel ( Money Heist en inglés), que se estrenó el 19 de julio en Netflix , dejó varias interrogantes que probablemente se resolverán en la cuarta entrega de la serie española. Una de ellas es ¿cuál es el rol de Belén Cuesta en la historia creada por Álex Pina?

Aunque Cuesta fichó para la tercera parte de la ficción no ha tenido gran participación, sin embargo, los creadores se han asegurado de que el espectador note su presencia en el Banco de España, ya que probablemente se convierta en un papel clave.

Esas fugaces apariciones han provocado que los fans compartan un sinfín de teorías sobre su participación en la cuarta temporada de La casa de papel. Sensacine recopiló algunas de las más probables.

SERÁ PARTE DE LOS ATRACADORES

El personaje interpretado por Belén Cuesta podría ser el as bajo la manga del Profesor, quien se caracteriza por siempre tener un plan b ante cualquier eventualidad. Es decir, ella podría pertenecer a la banda desde el principio y estar escondida entre los rehenes a la espera del momento preciso para hacer su gran entrada.



Teniendo en cuenta que el Profesor no confiaba por completo en el plan de Berlín y Palermo es posible que modificara algunos puntos para asegurar la supervivencia de su grupo.

SALVARÁ A NAIROBI

Al final de la tercera temporada de La casa de papel Nairobi cae en una trampa de la inspectora Sierra y recibe un disparo en el pecho. Aunque el Profesor preparó al grupo para realizar ciertas intervenciones médicas en este caso las lesiones son realmente graves y probablemente los conocimientos de Tokio, Denver y Helsinki no sean suficientes para salvar a Nairobi.



Entonces, el personaje de la actriz española podría convertirse en la clave de la sobrevivencia de Nairobi, según la teoría de los fans, ella se delataría como médico cuando los ladrones pidiesen ayuda entre los rehenes.

PERSONAJE DEL PASADO DE ALGUNO DE LOS ATRACADORES



En los nuevos episodios de la serie española de Netflix se ha mostrado el pasado de algunos miembros de la banda, entre ellos Berlín, El Profesor y Helsinki. Considerando la tendencia a explorar aspectos que no conocíamos de los atracadores existe la posibilidad de que Belén Cuesta interprete a una expareja, amiga o familiar de alguno de ellos.



Aunque resulte extraño que hasta aún no la notaran, se debe tener en cuenta que los ladrones están sometidos a una gran presión y no tienen contacto con todos los rehenes, además no ha pasado mucho tiempo desde la ‘hora cero’.