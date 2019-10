Cartelera Cineplanet Octubre 2019: todas las fechas de estreno de este mes, hora, fecha y dónde comprar entradas

El séptimo arte se ha mantenido vigente con el pasar de los años desde su creación, pero ha cambiado su hábito de consumo para volverse más popular en las masas. Ahora, cada mes esperamos sin falta los nuevos estrenos en los cines locales para ver la mejor selección de películas internacionales en nuestro local de preferencia.

Una de las cadenas más famosas es Cineplanet, una cadena de cines que surgió en 1997. La misma tiene diferentes sedes en todo Latinoamérica, en Perú, Chile y Colombia, y anuncia cada mes los próximos estrenos para todos sus seguidores que prefieren sus salas para ver películas.

Y este mes de octubre 2019 viene el plato fuerte. Una de las primeras películas en estrenarse aquí será Joker, la reconocida película de Joaquín Phoenix que muchos han considerado ser su mejor interpretación hasta la fecha.

¿Qué otras películas llegarán a Cineplanet este octubre? Conoce aquí la lista completa con sus fechas de estreno, tráilers de cada película y dónde comprar las entradas de forma virtual:

JOKER

Arthur Fleck (Joaquín Phoenix) es un hombre ignorado por la sociedad, cuya motivación en la vida es hacer reír. Pero una serie de trágicos acontecimientos le llevarán a ver el mundo de otra forma.



Fecha de estreno: 3 de octubre de 2019

Duración: 2h 10min

Restricción: +14, presentar DNI

MUNDO GORDO

No es una película, no es un video ¡Es un show en vivo! en una versión completamente nueva y extendida. Un espectáculo de comedia donde Daniel reflexiona sobre cómo es ser gordo en una sociedad light, de las complicaciones que la ciudad tiene para una persona talla XXL, así como de sus peleas constantes con la dieta y el ejercicio, su salud edulcorada así como su rol de padre y esposo hipertenso. ¡Mundo Gordo XXL es un show que no te puedes perder y que llega a La Rambla gracias a Cineplanet en Vivo!



Fecha de estreno: 4 de octubre de 2019

Duración: 1h 30min

Restricción: +18, presentar DNI

METALLICA & SAN FRANCISCO SYMPHONY S&M2

Trafalgar Releasing presenta S&M2, una obra imprescindible para conmemorar el 20.º aniversario de los míticos conciertos S&M y del álbum del mismo nombre grabado junto a la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Ahora podrá volver a verlos con la Sinfónica, acompañados durante parte del espectáculo por el legendario director de orquesta Michael Tilson Thomas, que da así comienzo a su última temporada en San Francisco. El concierto, grabado en directo el 6 y el 8 de septiembre, también celebra la inauguración del vanguardista Chase Center, una incorporación histórica a la costa de la ciudad.



Fecha de estreno: 9 de octubre de 2019

Duración: 2h 30min

Restricción: +14, presentar DNI

SHAKIRA IN CONCERT: EL DORADO WORLD TOUR

Después del muy exitoso lanzamiento de su álbum El Dorado que llegaría a ganar el GRAMMY® por Mejor Álbum Vocal Pop Latino y un Latin GRAMMY® por Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo, Shakira regresó al escenario mundial con el espectáculo más aclamado de su trayectoria. Ante llenos totales en estadios por todo el planeta, Shakira presentó sus nuevos éxitos como "Chantaje" y "La Bicicleta" al igual que los clásicos de su discografía de más de 20 años como "Hips Don’t Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)" y "Estoy Aquí". Shakira En Concierto: El Dorado World Tour nos transporta a esta gira inolvidable a través de la pantalla grande, incluyendo escenas tras bastidores narradas por la misma Shakira. Podemos apreciar todo el trabajo que fue necesario para llevar a cabo esta producción magistral por 22 países ante casi un millón de asistentes, luego de tener que postergar la gira debido a una hemorragia en una cuerda vocal. Shakira es una superestrella mundial quien a sus 18 años ya era todo un fenómeno musical en América Latina. Con tan solo 24 años, conquistó el mercado internacional gracias a su éxito bilingüe “Suerte”. Desde entonces, ha seguido rompiendo barreras y récords por todo el mundo con sus fusiones únicas de ritmos latinos, rock, y world music. Ahora, Shakira celebra su regreso triunfal a los escenarios con este largometraje emocionante que retrata su aclamada gira El Dorado World Tour en un evento que llegará exclusivamente a los cines este noviembre.



Fecha de estreno: 13 de noviembre de 2019

Duración: 2h 10min

Restricción: APT

EL REINO

Manuel (Antonio de la Torre), un influyente vicesecretario autonómico que lo tiene todo a favor para dar el salto a la política nacional, observa cómo su perfecta vida se desmorona a partir de unas filtraciones que le implican en una trama de corrupción junto a Paco, uno de sus mejores amigos. Mientras los medios de comunicación empiezan a hacerse eco de las dimensiones del escándalo, el partido cierra filas y únicamente Paco sale indemne. Manuel es expulsado, señalado por la opinión pública y traicionado por los que hasta hace unas horas eran sus amigos. Aunque el partido pretende que cargue con toda la responsabilidad, Manuel no se resigna a caer solo. Con el único apoyo de su mujer y de su hija, y atrapado en una espiral de supervivencia, Manuel se verá obligado a luchar contra una maquinaria de corrupción que lleva años engrasada, y contra un sistema de partidos en el que los reyes caen, pero los reinos continúan.



Fecha de estreno: 3 de octubre de 2019

Duración: 2h 20min

Restricción: +14, presentar DNI

LA MORGUE

Stênio trabaja en el turno de noche de la morgue de una ciudad grande y violenta. Durante sus horas difíciles, nunca está solo, ya que está dotado de la capacidad paranormal de hablar con los muertos. Sin embargo, cuando las confidencias que escucha desde el otro lado revelan los secretos de su propia vida, Stênio desata una maldición que atrae el peligro y la muerte demasiado cerca de él y de su familia.



Fecha de estreno: 3 de octubre de 2019

Duración: 1h 50min

Restricción: +14, presentar DNI

