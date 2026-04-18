A un año de su centenario, el club Sport Boys será declarado por el Gobierno Regional del Callao como “patrimonio histórico” de la región. Este inolvidable momento se realizará en un evento multitudinario que contará con la presencia de jugadores, dirigentes y más de 3 mil hinchas del equipo más importante del primer puerto.

La cita será este jueves 23 de abril en el Coliseo Miguel Grau desde las 4:00 p.m. El evento iniciará con una conferencia de prensa para homenajear a los artífices de este reconocimiento y con la presentación de artistas ‘chalacos’ que le pondrán ritmo y sabor a esta ceremonia.

En el coliseo estarán presentes históricos subcampeones de 1966 y los campeones de 1984, épocas gloriosas de la institución rosada. A la espera de una gran asistencia de público, serán homenajeados e incluidos en la historia de la institución.

Sport Boys es considerado como una pieza clave de la promoción del deporte en el país. Además, brinda espacios de integración social para que niños y jóvenes puedan dedicarse al deporte, preservando su historia e impacto en cada comunidad que elige a la institución como medio de desarrollo.

Este nombramiento, cuya resolución fue publicada el 9 de abril de este año, representa el camino de la institucionalización del Boys como un ‘patrimonio histórico deportivo e inmaterial del país’, una categoría sin precedentes en nuestra nación y de gran impacto en la región.