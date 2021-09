Este domingo 12 de septiembre se realizarán las Elecciones legislativas de Argentina 2021 donde miles de ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes, por ello, a este proceso que se le conoce como PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Conoce todo respecto a esta jornada electoral, cuáles son las multas por no votar, dónde votar, cómo hacerlo, entre otras consultas.

Al igual que las PASO de este domingo 12 de septiembre, el próximo 14 de noviembre también se desarrollará un proceso electoral conocido como las Elecciones Generales en Argentina del 2021. Todo esto se llevará a cabo en un contexto de pandemia por el coronavirus.

Por ese motivo, la Cámara Nacional Electoral (CNE) optó por tomar las medidas del caso para que el proceso se desarrolle de manera normal y segura para los votantes. Es así que tanto las autoridades de mesa como los electores deben cumplir con las recomendaciones del caso.

Si una persona tiene síntomas o sospecha que tiene el COVID-19 deberá no acudir y podrá presentar una justificación, pero las personas que no presenten ninguna justificación y decidan no acudir a votar deberán pagar una multa la cual será acumulativa.

EL VOTO ES OBLIGATORIO

Para este proceso electoral son 34.332.992 las personas habilitadas para emitir su voto este domingo 12 de septiembre.

El total de personas habilitadas son las mismas que figuran en el padrón electoral y podrán votar con el uso de cualquier documento que son permitidos. Con esta votación se podrá determinar quienes son los candidatos que podrán competir por lugares en el Parlamento Nacional el próximo 14 de noviembre.

“Se impondrá multa de $50 a $500 al elector mayor de 18 y menor de setenta 70 años que dejare de emitir su voto y no se justificare ante la justicia nacional electoral dentro de los 60 días de la respectiva elección”, aseguró la CNE.

LAS MESAS DE VOTACIÓN

A raíz de la pandemia por el coronavirus, se han habilitado más lugares de sufragio para que las personas puedan tener más seguridad al momento de acudir, teniendo en cuenta que con ello habrá un mayor distanciamiento entre los electores para prevenir posibles contagios.

Como parte de las recomendaciones también se indica que las personas deben llevar cubrebocas, respetar el distanciamiento de dos metros y echar alcohol a las manos. Como último dato deben llevar su propio bolígrafo para marcar la cédula.

HABILITARON MÁS LOCALES DE VOTACIÓN

Las autoridades también indicaron que a pesar de que una personas no haya hecho un cambio de domicilio quizás, en esta ocasión, se le asigne otro lugar de votación. Para ello, cada ciudadano deberá consultar el padrón electoral y saber con anticipación donde le toca votar.

¿DÓNDE VOTO?

Para consultar el padrón electoral, debes seguir las siguientes indicaciones:

https://www.padron.gob.ar/

Ingresar el número de DNI.

Seleccionar el género.

Elegir el distrito.

Validar el código que ofrece la página.

Haz clic en consultar.

OTRAS VÍA DE CONSULTA

Llamar a la línea gratuita del CNE: 0800-999-7237.

Por SMS: envío al número 30777 la palabra VOTO seguida de espacio, número de documento, espacio y la letra M o F (masculino o femenino).

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO PARA VOTAR?

Los ciudadanos al llegar a su local de votación deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones:

Ubicar la mesa en la que corresponde votar. La información está disponible en el padrón online, o en el exterior del establecimiento. Presentar el documento de identidad al presidente de mesa, quien verificará la identidad y entregará un sobre vacío. Ingresar al cuarto oscuro, elegir las boletas e introducirlas en el sobre entregado por la autoridad de mesa. Meter el sobre en la urna, dejando ver que es el mismo que se ha entregado. Asentar la firma en el padrón de la mesa dispuesto para ello. Retirar la constancia de emisión del voto y el documento cívico. Verificar que son los correctos, y que la constancia tiene la firma del presidente de mesa.

¿CÓMO VOTAR EN EL EXTRANJERO?

La votación podrán realizarla personas mayores de 16 años que en su DNI argentino figure un domicilio en el exterior desde antes del 27 de abril.

Desde el 13 de agosto, se podrá revisar si se figura en el padrón electoral.

El voto presencial se dará entre las 8:00 hs y 18:00 hs en la embajada o consulado de la jurisdicción que corresponda.

Los documentos aceptados serán el DNI tarjeta, el DNI libreta celeste, el DNI libreta celeste que contiene la leyenda “No válido para votar”, el DNI libreta verde, la libreta de enrolamiento y la libreta cívica.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE VOTAR EN LAS PASO?

Este domingo 12 de septiembre serán las elecciones PASO en Argentina. A continuación, te contamos por qué son importantes. Primero te contamos que son:

Primarias porque todas las agrupaciones políticas presentan sus precandidaturas para que la ciudadanía elija a los que competirán en las elecciones generales del 14 de noviembre. Abiertas porque participarán todos los ciudadanos, no solo los afiliados a los partidos políticos. Simultáneas porque se llevan a cabo en un mismo día en todo Argentina. Obligatorias porque todos los ciudadanos mayores de edad hasta los 70 años están llamados a acudir a sus centros de votación.

Las PASO son muy importantes porque en ellas una lista o suma de listas de una agrupación políticas que alcance el 1,5% de los votos podrá participar en las elecciones generales del 14 de noviembre, que son en sí las Elecciones Legislativas.

QUIÉNES PUEDEN JUSTIFICAR SU INSISTENCIA A VOTAR

Las personas que podrán justificar su inasistencia a este proceso son los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor cuyos casos estén comprobados. La justificación será mediante los médicos del servicio de sanidad nacional o por médicos oficiales, provinciales o municipales.

El personal de los organismos estatales y empresas de servicios públicos también podrán presentar su justificación siempre y cuando efectúen actividades que les impida votar. Para esta justificación se deberá ingresar en el Registro de Infractores e iniciar las gestiones del caso.

También podrán realizar la justificación del caso las personas se encuentran a más de quinientos kilómetros de su lugar de votación. Por ello, deberán explicar a qué motivos obedeció la inasistencia a las urnas. El certificado deberán obtenerlo en la comisaría del sector y luego subir el documento al sitio web de la CNE.

Las personas que presenten síntomas del COVID-19 o sean un caso sospechoso quedarán exentos de realizar su deber de votar.

o sean un caso sospechoso quedarán exentos de realizar su deber de votar. En el caso de los votantes en el extranjero, el Gobierno puso a disposición una serie de indicaciones para quienes por turismo o por no haber cambiado su domicilio a tiempo, no puedan votar en los comicios. En cualquiera de las situaciones, se deberá presentar documentación que acredite que el día del sufragio no estaban en el país. Este trámite se puede realizar por Internet o de forma presencial.

BRINDARÁN APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En este proceso también se han implementado una serie de medidas para ayudar a las personas que presenten algún tipo de discapacidad, según lo manifestó la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

“Las personas con discapacidad tienen derecho a votar y para ello todos los elementos que se utilicen durante las elecciones deben ser accesibles y fáciles de entender. Por esta razón, deben contar con los mecanismos de apoyo habilitados para poder ejercer dicha potestad”, se lee en el comunicado de Andis.

Por ello, al momento de llegar a su local de votación podrán solicitar la ayuda del caso.