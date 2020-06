El país no es ajeno a la coyuntura que vive el mundo, la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) no solo ha sido un golpe sanitario, sino también económico. El aislamiento social dejó a muchas familias sin ingresos, aumentó el desempleo y la inactividad. Por ello, el Gobierno colombiano no solo creó el Ingreso Solidario DNP, sino que decidió aumentar el monto a favor de todos los colombianos hasta diciembre. Un tercer giro comenzó a entregarse y surgen preguntas para aquellos que aún siquiera han hecho uno o los dos primeros giros. Ahora, vamos en cuanto a la información en cuanto a este subsidio económico, así como los siguientes detalles en cuanto al caso.

Cabe recordar que las familias elegidas para acceder a este bono son las que no forman parte de ningún otro programa social como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor y consiste en tres entregas de 160 mil pesos para completar el monto de 480 mil. Para recibirlo, no es necesario inscribirse, ni aplicar al subsidio de ninguna manera. El Gobierno ya seleccionó a las familias.

¿Cómo sé que soy beneficiario?

Lo primero es ingresar a la plataforma oficial del Departamento Nacional de Planeación (DNP) -haz clic aquí para acceder-. En la web podrá consultar si es un beneficiario y si sus giros están en proceso.

Cuando ingrese a la página es importante que tenga su cédula a la mano. En la parte superior derecha encontrará un botón que lo lleva a un formulario en el que usted debe ingresar el número de identificación, nombre, apellido, fecha de expedición del documento y su teléfono celular. En la pantalla aparecerá si usted es beneficiario.

Entidades bancarias donde se puede cobrar el bono

Las entidades bancarias en las cuáles se puede cobrar el Ingreso Solidario DNP son las siguientes:

Movii

Banco Caja Social

Bancamía

Bancolombia

El Ingreso Solidario va hasta diciembre

El presidente Iván Duque anuncia que el programa de Ingreso Solidario se extenderá hasta diciembre de este año por emergencia de la pandemia del COVID-19. Los beneficiados con el Ingreso Solidario recibirán en total $1.440.000 para mitigar los efectos económicos del COVID-19. El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, indicó que quienes reciban $480.000 hasta junio recibirán $960.000 adicionales hasta diciembre.

