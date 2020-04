El pasado jueves 23 de abril, día en el que se extendió la cuarentena obligatoria hasta el 10 de mayo, el presidente Martín Vizcarra, anunció el Bono Familiar Universal de 760 soles. El subsidio será destinado a poco más de 6.8 millones de familias, quienes pasan por un proceso de evaluación por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que aquellas familias de la Población Económicamente Activa (PEA) que no reciben un salario por planilla, no se encuentren desamparados ante esta crisis que ha alargado el aislamiento desde el 16 de marzo hasta el 10 de mayo. Si bien no existe un padrón oficial (por el momento), este se encuentra en desarrollo para que después se comience con la entrega a los beneficiarios. Chequea la información y detalles, con todo sobre el subsidio económico del Perú. Estamos en esa lucha para trabajar consigo en un campo que necesita de todos nosotros.

Ante ello, tocamos puntos para que todo se encuentre un poco más claros para la población. Sigue todo el texto como los subtítulos debidos, en una nota que hemos preparado. Asimismo, si sales a la calle, toma todas las precauciones necesarias del caso: 1.5 metros de distancia de una a otra persona.

El jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos, indicó que el Bono Familiar Universal de 760 soles anunciado por el Gobierno empieza a pagarse desde la próxima semana. Te damos todos los detalles en la siguiente nota. Esperamos que haya información en los próximos días, así como la fecha de inicio del cobro en los bancos.

“Toda familia debe contar con un respaldo durante este período de aislamiento”, precisó el presidente tras anunciar la ampliación del estado de emergencia hasta el 10 de mayo.

Tras sostener que se trata de una respuesta responsable, refirió que las familias que han recibido subsidios anteriores durante la emergencia nacional también serían pasibles de ser atendidas con este bono como un adicional. No están incluidos quienes se encuentren en planilla.

Por otro lado, Vizcarra indicó que los bonos administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo (MTPE) han beneficiado con 380 soles a 2.7 millones de familias que se vieron afectadas por el Estado de Emergencia, una medida para evitar la expansión del coronavirus. Además, apuntó que se completará el subsidio para alcanzar el total de S/ 760. El 25% restante cuenta con ingreso fijo, pues reciben su sueldo a fin de mes.

“El análisis lo hemos planteado de manera diferente: no buscar a las familias más vulnerables que menos tienen, ahora tenemos que ver el total de familias y excluir a las que tienen sueldo”, acotó el jefe de Estado.

VIVO | Ministra Ariela Luna informa sobre cómo se hará la entrega del Bono Familiar Universal. Vía @canalN_ pic.twitter.com/9L02khPuvX — MIDIS (@MidisPeru) April 27, 2020

¿Hay una plataforma para saber quiénes son los beneficiados?

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Ariela Luna, dio detalles sobre lo que será la plataforma virtual para este nuevo subsidio económico del Gobierno (Bono Familiar Universal de 760 soles) que beneficiará a 6.8 millones de hogares en el Perú.

“Estamos trabajando ese gran padrón COVID para incluir a la mayor cantidad de personas y con esta gran base de datos cruzar todos los DNI, censo y padrón general de hogares”, señaló hace algunos días la ministra en el programa “Al Estilo Juliana” de ATV.

“Se va a contar con una plataforma en la cual se actualicen los datos, la anunciaremos próximamente. Hoy por hoy no hay ninguna plataforma oficial, todas las que hayan son falsas y la vamos a anunciar, la haremos oficial”, añadió.

¿Cuándo comenzará a entregarse el Bono Universal?

El primer ministro, Vicente Zeballos, sostuvo que se tiene avanzado el marco normativo y a más tardar el domingo o lunes será publicada la norma, a fin de que la próxima semana empiece la fase de ejecución.

Este nuevo subsidio cubrirá al 75% de hogares del país que no tienen ingresos formales de fin de mes, una medida que constituye un apoyo económico para enfrentar la emergencia del coronavirus.

Bono Universal Familiar de 760 soles

El mayor apoyo económico en la región

El presidente de la República señaló que el Perú brinda el mayor apoyo económico en la región a la población vulnerable por la pandemia del coronavirus con 223 dólares por familia (760 soles). “En todos los países de la región quien está haciendo el mayor esfuerzo para atender a la población que requiere ayuda de su gobierno en este momento difícil es el Perú”, subrayó.

De esta manera, el bono proporcionado en Perú es mayor a la que otorgan otros países como Argentina (151), Brasil (113), Chile (58) y Colombia (41). Refirió que la meta es llegar a 6.8 millones de hogares en todo el país y este esfuerzo representa un gasto económico de más de 5,000 millones de soles.

Cuarentena en el Perú

Luego de una extensa reunión con el Colegio Médico, el ministro de Economía y los principales actores en la búsqueda por frenar el avance del coronavirus en el país, el presidente del Perú, Martín Vizcarra, anunció una nueva prórroga de aislamiento social.

Esta nueva ampliación será por dos semanas y correrá desde el 27 de abril -día en que estaba previsto que retornen algunas actividades- hasta el 10 de mayo, domingo que se celebra el día de la madre. Además, se prevé que algunas actividades comerciales comiencen su retorno el próximo 4 de mayo, como los servicios de delivery de restaurantes.

