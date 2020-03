“Lo que no entra por la razón, va a entrar por la fuerza”, advirtió el presidente de Argentina, Alberto Fernández, luego de que un gran número de vehículos circularan por las vías de acceso de la ciudad de Buenos Aires. Esta desobediencia a la cuarentena que rige en el país, a causa de la pandemia del coronavirus, haría que el mandatario redoble las sanciones contra quienes infrinjan la norma.

“Es posible que entre los que se mueven, haya gente que no está autorizada. Les aviso que a donde los encontremos, los detenemos y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes. Porque si no entra con la razón, va a entrar con la fuerza”, fue el duro mensaje dado por Fernández a las personas que no brindan “servicios esenciales” y circulan por la ciudad, acelerando el proceso de propagación del virus.

Durante su discurso, indicó que son alrededor de “nueve millones de personas” las que ingresar a diario a la Ciudad de Buenos Aires, pese a que solo 230 mil tienen permiso para hacerlo. “Hoy van a entrar 122 mil personas que trabajan en Salud y en Seguridad y alrededor de 100 mil personas más que trabajan en la alimentación, en supermercados, en farmacias, en algunos negocios de cercanía, en estaciones de servicio”, precisó.

Respecto al personal que hará cumplir las medidas de aislamiento, manifestó que “la Gendarmería y la Policía Federal se van a ocupar. Y adentro de Buenos Aires se está ocupando la Policía de la Ciudad”, en coordinación con el Gobernador de Buenos Aires.

Coronavirus en Argentina

Argentina amaneció con un nuevo deceso. Se trata de una mujer de 81 años que estaba internada en el Sanatorio Otamendi (Buenos Aires), que había mantenido contacto con otro paciente de 82 años, que había regresado de Estados Unidos. Con ella, se aumenta a ocho la cifra de fallecidos en este país, a causa del coronavirus.

A la fecha, hay 387 argentinos infectados y 63 recuperados, de acuerdo al reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ante este panorama, el mandatario Alberto Fernández instó a la solidaridad y cumplir con la cuarentena. "Quiero que todos lo sepan y que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayúdennos”, pidió.

