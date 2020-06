Lamentable situación. El presidente Alberto Fernández continúa evaluando las medidas que se tomarán en las próximas semanas con el objetivo de detener la propagación del virus. Al inicio de hoy, domingo 21 de junio, Argentina reportó un total de 2.060 nuevos casos positivos, por lo que la cifra oficial ascendió a 39,557 infectados por COVID-19. El coronavirus en Argentina no deja de ser noticia en el mundo. Además, las víctimas fatales llegaron a 980. Argentina sigue sufriendo los estragos del paso furioso del COVID-19.

Coronavirus en Argentina, domingo 21 de junio: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, sábado 20 de junio

En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Alberto Fernández anunció que en el plazo de diez días enviaría un proyecto de ley de Interrupción Involuntaria del Embarazo (IVE) “que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar”. Sin embargo, el tres de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina y cuatro días después, el siete, ocurrió la primera muerte. El resto es historia conocida: el 20 de marzo comenzó la cuarentena obligatoria y, más de 90 días después, el aislamiento, aunque con flexibilizaciones, permanece.

Argentina cumplió este sábado tres meses desde que inició su cuarentena obligatoria y lo hace a dos velocidades, con gran parte del país en una fase de apertura del aislamiento mientras Buenos Aires y otras zonas críticas viven sus peores días por COVID-19 hasta ahora.

El diputado Martín Soria (FdT) impulsa la creación de un registra nacional de plasma de pacientes recuperados de coronavirus. Lo hizo mediante un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación. El objetivo es promover, controlar, sistematizar y facilitar la donación voluntaria y gratuita.

Hasta la noche de ayer, el gobierno de Argentina parecía descartar la opción de expropiar Vicentin y demostró su apoyo a un plan que busca una solución intermedia. Sin embargo, en cuestión de horas, las declaraciones del Presidente, Alberto Fernández, suponen un nuevo revés para la empresa agroexportadora.

Los dirigentes del fútbol argentino, nucleados bajo la nueva figura de la Liga Profesional, mantendrán una próxima reunión con el ministro de Salud, Ginés González García, con el propósito de empezar a definir una fecha probable de regresos a los entrenamientos, en el marco de la pandemia. El presidente de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y el futuro director de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, le contaron –vía Zoom- a sus pares, además, que los distintos protocolos sanitarios para el eventual retorno a las prácticas “están listos”, a la espera de una aprobación del Ministerio de Deporte.

Coronavirus en Argentina, viernes 19 de junio

Desde este viernes 19 de junio solo los trabajadores esenciales podrán movilizarse por trenes, subtes y colectivos, y sus permisos de circulación serán los únicos vigentes.

El aumento de casos de COVID-19 en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha obligado al Gobierno a aplicar medidas de restricción para el uso de transporte público.

“Mucha gente está evidentemente cansada de quedarse en casa. Los países están deseosos de reabrir su sociedad y su economía. Pero el virus se sigue esparciendo con velocidad, todavía es mortal y mucha gente todavía es vulnerable”, repasó.

“El mundo entró una fase nueva y peligrosa”, declaró el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa virtual. El dirigente explicó su preocupación por el levantamiento de las medidas.

La Organización Mundial de la Salud alertó este viernes que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus, a medida que reabren los países que establecieron medidas de confinamiento o restricciones para frenar la propagación de la enfermedad.

Coronavirus en Argentina, jueves 18 de junio

El suero producido contiene gran cantidad de estos anticuerpos con capacidad neutralizante, es decir, que podría evitar que el virus ingrese a las células que es donde se multiplica.

El suero anti-COVID-19 se plantea como un tratamiento para pacientes con diagnóstico de la infección, a ser administrado en las primeras etapas de la enfermedad.

Un suero terapéutico para tratar pacientes infectados con COVID-19, desarrollado en nuestro país, mostró en pruebas in vitro la capacidad de neutralizar el virus SARS-CoV-2.

“El nivel de contagio al aire libre es menor que en los lugares cerrados”, dijo el jefe de gobierno y reiteró que ante el aumento de la curva de contagios se tomarán medidas preventivas.

El jefe de Gobierno de la Ciudad anunció que la actividad física estará habilitada entre las 19 y las 9, pero se dividirán los permisos para salir a entrenar en virtud de la terminación del documento.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

