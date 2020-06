Ingreso Solidario $480.000 DNP: qué hacer si es no cobré los primeros giros del subsidio económico

Conoce al detalle todo lo referente al Ingreso Solidario en Colombia. El país no es ajeno a la coyuntura que vive el mundo, la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19) no solo ha sido un golpe sanitario, sino también económico. El aislamiento social y los 'toque de queda’ han dejado a muchas familias sin ingresos, aumentó el desempleo y la inactividad. Por ello, el Gobierno colombiano no solo creó el Ingreso Solidario DNP, sino que decidió aumentar dos veces el monto a favor del Gobierno. Un tercer giro comenzará a entregar en la semana del 15 de junio, así lo confirmaron desde Presidencia. Y surgen preguntas para aquellos que aún siquiera han hecho uno o los dos primeros giros. Ahora, vamos con los detalles en cuanto a este subsidio.

Este bono está dirigido a las familias más vulnerables que no están inscritas a otros programas de ayuda como Familias en Acción, Colombia Mayor y Jóvenes en Acción.

¿Desde cuándo se pagará el tercer giro?

Las autoridades colombianas continúan entregando el segundo giro de 160.000 pesos y confirmaron que durante la semana del 15 de junio comenzará a entregarse el tercer giro de $160.000. El propio presidente Iván Duque confirmó que el tercer pago se podrá reclamar a mediados de este mes. y que hasta el momento ya han llegado a más de 2.5 millones de hogares.

Ingreso Solidario ha llegado a casi 2'500.000 hogares en dos meses. Esos hogares eran heterogéneos. Algunos tenían cuenta bancaria, otros no. Hemos usado muchos mecanismos para llevar esos recursos. Hemos planeado 3 giros, gran parte ya ha recibido dos

¿Cómo hacer si no cobré los giros anteriores?

Según el último reporte del Departamento Nacional de Planeación, el Ingreso Solidario ha llegado a 2.423.516 hogares colombianos, por lo que aún se espera que alrededor de 600.000 hogares reclamen este dinero, teniendo en cuenta que las cuentas son llegar a más de tres millones de beneficiados.

Ante esta situación, el jefe de Estado señaló que quienes aún no han efectuado los tres retiros y hasta ahora se suman a esta ayuda, sí podrán retirar el dinero acumulado de las dos transacciones anteriores por lo que recibirán un total de $480.000 correspondiente a tres pagos de $160.000.

“En junio tendremos el tercer giro de Ingreso Solidario para las familias colombianas. Sabemos que hay algunas familias que aún no han entrado a la base de datos y, así como lo dijimos el mes pasado, quienes no tuvieron el primer giro tendrían los dos acumulados y los que lleguen por primera vez a Ingreso Solidario, en este mes recibirán el equivalente a $480.000 que son los tres giros acumulados que tenemos para esta emergencia”, dijo.

Pasos para consultar si eres beneficiario

Ingresa a https://ingresosolidario.dnp.gov.co/ o haz clic en este link

o haz clic en Luego, haz clic en la opción “ Ingreso Solidario ”

” Una vez que ingreses al portal, haz clic en el botón que dice “Consulte aquí si es beneficiario” .

. Después debes digitar tu número de cédula y hacer clic en la casilla de “No soy un robot”.

Da clic en “Buscar” . Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos.

. Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos. Si eres parte del grupo que recibirá la ayuda económica, te informarán los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

Debes rellenar todas las casillas para consultar si accedes al Ingreso Solidario. (Foto: captura)

¿En qué bancos se puede cobrar el bono?

Según dispuso el Gobierno colombiano, el Ingreso Solidario se puede cobrar en las siguientes entidades bancarias:

Nequi

Daviplata

Movii

Ahorro a la mano

Banco Agrario

Bancolombia

