Continúan más casos en el país como en el planeta. La epidemia de neumonía viral provocada por un coronavirus (Covid-19) se expande por el mundo y la preocupación también va en aumento. Hasta el día de hoy 29 de Marzo, se reportaron en Argentina 745 casos de infectados y 19 muertos. Las cifras son difundidas diariamente por la Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo a Argentina aún como un país no tan en cuestión en peligro, como sucede en el ‘Viejo Continente’ como también en Estados Unidos. No obstante, en el Gobierno comienzan a estudiarse mayores medidas en el país.

Coronavirus en Argentina, domingo 29 de marzo: minuto a minuto

Buenos días. Iniciamos con el minuto a minuto y todos las incidencias en Argentina con el Covid-19.

¿Existe toque de queda en Argentina por el coronavirus?

Conocida la noticia de la pandemia provocada por el coronavirus, el gobierno argentino decidió limitar el transporte público de pasajeros y también la actividad comercial. De esta manera se busca que los casos de infectados y muertes no lleguen a números como los que ya hemos visto en España, China y sobre todo Italia.

Alberto Fernández ordena Cuarentena total hasta el 31 de marzo en Argentina

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció este jueves 19 de marzo, cuarentena total hasta el 31 de marzo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

Recomendaciones de la OMS sobre el Coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la Covid-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronovirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la Covid-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.





TE PUEDE INTERESAR: