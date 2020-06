Argentina continúa su tendencia de alza en el número de contagios por coronavirus. Según el último reporte del Ministerio de Salud de la Nación al día de ayer, lunes 9 de junio, se reportó 1.141 nuevos casos y 24 muertes por COVID-19 en todo el territorio. Por lo tanto, el total de infectados ascendió a 24.761, mientras que las víctimas fatales en el país son 717. Sigue las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina en Depor.com.

Coronavirus en Argentina, miércoles 10 de junio: minuto a minuto

Buenos días, te presentamos las últimas noticias sobre la pandemia en Argentina.

Coronavirus en Argentina, martes 9 de junio: minuto a minuto

Con el objetivo de ayudar en la lucha contra el coronavirus en plena pandemia, investigadores del Conicet desarrollaron un cañón de ozono para desinfectar espacios públicos a través del gas que esparce el dispositivo y que se acopla a la estructura molecular del virus y lo destruye.

Según un comunicado del propio organismo, la idea surgió ante la posibilidad de que la Argentina ingrese en poco tiempo en la denominada “nueva normalidad”, fase que está prevista para cuando se haya superado el momento más crítico de contagios por COVID-19 en el país y en especial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La Municipalidad de Tigre informó el martes que se detectó 36 personas con coronavirus en el barrio San Jorge, de la localidad de Don Torcuato.

Al menos cinco mujeres y 19 hombres fueron detenidos en las últimas horas en una casa de la localidad bonaerense de Monte Chingolo, en Lanús. Estaban festejando un cumpleaños a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el coronavirus y un vecino los delató.

Ya una de cada tres personas que fueron testeadas en Balvanera este fin de semana recibió un resultado positivo para coronavirus, de acuerdo con los primeros resultados de la búsqueda activa de casos ampliada más allá de las villas en la ciudad.

El desborde de runners en la ciudad de Buenos Aires preocupó al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que este martes le encargó a su equipo de trabajo el análisis de opciones para evitar la aglomeración de personas en las calles durante los horarios habilitados para realizar actividad física.

El funcionario porteño se reunió este martes en la Casa Rosada con el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro, para “analizar la marcha de las medidas adoptadas para combatir la pandemia”.

Las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación actualizaron la definición de caso sospechoso de coronavirus y establecieron cuatro criterios para su identificación.

Primer criterio: indica que una persona podría ser un caso sospechoso de COVID-19 abarca a todo aquel que presente dos o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37.5 Cº o más, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o gusto, sin una enfermedad preexistente que explique completamente el cuadro clínico.

Segundo criterio: el paciente podría tener coronavirus es que, además de presentar dos de los síntomas descriptos, requiera internación, más allá de cómo se pudo haber contagiado.

Tercer criterio: se considera caso sospechoso a toda persona que sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19 y que presente uno o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia (dolor de garganta o dificultad para tragar), dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia (pérdida de olfato o gusto) de reciente aparición.

Cuarto criterio: se considera sospechoso a todo aquel que presente pérdida de olfato o gusto, de reciente aparición y sin una patología preexistente definida, más allá de que no manifieste otros signos o síntomas de la enfermedad.

Coronavirus en Argentina, lunes 8 de junio: minuto a minuto

Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvieron que de acuerdo a los últimos estudios, las personas asintomáticas no transmitirían coronavirus Covid-19. Así lo indicó durante una teleconferencia de prensa María Von Kerkhove, líder técnica frente al coronavirus de la OMS. De esta forma, la estrategia para contener la pandemia podría modificarse.

“Que la tasa de desempleo se ha incrementado hasta el 10,6% en el segundo trimestre de 2019, un punto porcentual superior a un año atrás, con tasas que en el caso de los jóvenes superan el 18% en los varones y el 23% entre las mujeres, conforme surge de los reportes de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo”, alegaron entonces los considerandos y bases sobre las que se decidió.

Con destrucción de empleo en el sector privado pese al decreto antidespidos y con una extensión ya del acuerdo sobre suspensiones en la actividad privada con rebajas de sueldos, el Gobierno analiza una prórroga de la doble indemnización que vencerá en las próximas horas.

Con respecto a la circulación en los lugares donde a partir de hoy rige la fase de Distanciamiento Social, quedará prohibida “por fuera del límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el Certificado Único Habilitante para Circulación (CUCH)”.

A la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio avanzarán desde hoy, y hasta el 28 de junio, “todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos y en los partidos y departamentos de las provincias, en tanto estos verifiquen en forma positiva los siguientes parámetros epidemiológicos y sanitarios”.

El nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. Allí se explicó punto por punto el alcance de la fase 5 que anunció el presidente Alberto Fernández para gran parte del país el jueves pasado, así como también se especificó cómo continuará la cuarentena en los lugares donde se deberá mantener el aislamiento.

El Gobierno oficializó la extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio y detalló punto por punto cómo es la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio a la que avanzan a partir de hoy la mayoría de las provincias y distritos de todo el país que presentan desde hace semanas un cese en el número de infectados de COVID-19 y el control de la situación epidemiológica.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto , se sumó a la polémica generada durante el fin de semana entre el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , y los principales dirigentes de Juntos por el Cambio, sobre cómo hubiese sido la gestión de la pandemia del coronavirus bajo una eventual conducción del ex presidente Mauricio Macri . “Estaríamos cavando fosas como (el presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner se presentó minutos antes de las 14 en los tribunales federales de Lomas de Zamora para conocer las pruebas del espionaje ilegal que se llevó adelante en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri.

También indica que el Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar estas exenciones en tanto lo considere necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria.

La ley establece que no tributarán Ganancias desde el 1 de marzo último y hasta el 30 de septiembre próximo, las remuneraciones en concepto de guardias, horas extras y todo otro adicional, para el personal de los sistemas de salud pública y privada; de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; de la actividad migratoria y aduanera; bomberos, y recolectores de residuos domiciliarios y patogénicos.

El Gobierno promulgó la ley 27.549, que exime transitoriamente del pago del impuesto a las Ganancias las horas extras, guardias y adicionales del personal de salud, fuerzas de seguridad, y otras actividades relacionadas con la emergencia sanitaria por el COVID-19,

Por primera vez desde que arrancó el aislamiento social obligatorio, de 20 a 8 de la mañana, estará permitido salir a hacer ejercicio.

El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, dijo hoy que “hay varias hipótesis que indican que para septiembre mejora la situación” , al ser consultado sobre cuándo llegaría la normalidad al AMBA en momentos en que aún no se ha dado el pico de contagios de coronavirus .

En Argentina hay un muerto por coronavirus cada 65 mil personas. En tres meses fallecieron 670 argentinos por coronavirus.

¿Hasta cuándo se amplió el Estado de Emergencia?

Mientras el coronavirus continúa su avance furioso, el presidente de la República, Alberto Fernández, decretó la ampliación del aislamiento social obligatorio hasta el 28 de junio. El mandatario plantea buscar un equilibrio para evitar diferencias extremas entre la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un paciente contagiado?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

