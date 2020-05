El coronavirus en Argentina sigue ganando terreno y causando pánico en la población. Las cifras siguen en aumento y los pobladores esperan que las medidas comiencen a tener efecto, cosa que no han podido ver reflejado en los últimos días. En Depor.com te mostraremos todas las incidencias y el minuto a minuto de este nuevo día de batalla que planteará el país contra la enfermedad que puso en jaque al mundo y lo detuvo por varios meses, ocasionando muertes y muchos desempleos.

El Ministerio de Salud de la Nación dio a conocer que los casos positivos se incrementaron a 4.887 y que ya son 260 los fallecidos en el país. Ante esto, el presidente Alberto Fernández continúa tomando medidas necesarias para controlar la epidemia. Pero la situación no queda ahí. Ya que, el Gobierno se ha visto en medio de una controversia por la situación que se vive en las cárceles del país, donde los presos piden liberación por temor a contagiarse.

Coronavirus en Argentina, lunes 4 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | Catorce personas murieron y otras 104 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 260 las víctimas fatales y 4.887 los infectados desde el inicio de la pandemia en el país, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación.

Coronavirus Argentina | L a Corte de buenos Aires aceptaría tratar el planteo contra la salida colectiva de presos

Coronavirus Argentina | Hospitales privados de Argentina reducen los salarios al personal médico en medio del combate a la pandemia de coronavirus.

Coronavirus Argentina | Trece locales de las cadenas Burger King y Starbucks que operan en la Argentina serán cerrados en el marco de la pandemia de coronavirus, y sus 172 empleados reubicados, según informó este lunes Alsea, el grupo mexicano a cargo de las licencias de ambas cadenas en el país.

Coronavirus Argentina | Las oportunidades de exportación para la Argentina vendrán de la mano de la cadena agroalimentaria. Según un informe de la consultora Abeceb, son los alimentos los productos que podrían mostrar una recuperación más rápida de la pandemia porque se encuentran más diversificados.

Coronavirus Argentina | La Corte Suprema de Justicia de Buenos Aires admitirá el recurso contra las resoluciones de la Casación Penal que habilitaron excarcelaciones, planteado este lunes por el fiscal ante ese tribunal, Carlos Altuve.

Coronavirus Argentina | Un joven acusado de propagar el coronavirus en su familia arriesga cinco años de cárcel. El acusado asistió a una fiesta de 15 años de su prima, donde participaron más de 100 personas, entre ellos su abuelo quien murió el pasado 1 de abril a causa del COVID-19.

Coronavirus Argentina | Los profesionales de salud aún aguardan el pago de una “asignación estímulo” o bono que se les iba a dar a modo de reconocimiento por su labor durante la pandemia de coronavirus y con la intención de evitar el ausentismo.

Coronavirus Argentina | Nueve proyectos cordobeses recibirán financiamiento nacional dentro de la Unidad Coronavirus, luego de quedar seleccionadas en la convocatoria de Ideas-Proyecto (IP) impulsada por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

Coronavirus Argentina | El Gobierno de Buenos Aires reconoce que la cuarentena ya no es tan rígida. La presión social y económica apuró los cambios. Y, sin vacuna, aseguran que es necesario “ inmunizar a la población ”.

Coronavirus Argentina | Argentina ha prohibido todos los vuelos comerciales internos e internacionales hasta el 1 de septiembre a causa de la pandemia de coronavirus. Las autoridades del país dicen que las aerolíneas sólo podrán vender billetes para vuelos que despeguen después de los próximos cuatro meses.

Coronavirus Argentina | Gobierno de Buenos Aires reveló que en todas las villas de la Ciudad hay infectados. La 31 y la 1-11-14 son los barrios populares donde la curva de contagios es más elevada, según detalló el encargado de Salud, Fernán Quirós.

Coronavirus Argentina | El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero , aseguró hoy que los cacerolazos que resonaron durante los últimos días en grandes centros urbanos “no fueron contra el gobierno” de Alberto Fernández . La Casa Rosada vincula las protestas con el malestar social por las excarcelaciones de delincuentes violentos.

Coronavirus Argentina | Según datos oficiales, la gran mayoría de los detenidos que lograron irse a sus casas por la pandemia lo hizo sin que le pusieran una tobillera o pulsera electrónica para monitorear sus movimientos. El motivo es sencillo: hace más de cuatro meses que no hay stock de los dispositivos y la lista de espera asciende a 250 personas.

Coronavirus Argentina | La Cámara de Diputados comenzó este fin de semana a prepararse para la que será la primera sesión virtual de la historia del Congreso de la Nación, en el marco de la cuarentena ante la pandemia de Covid-19.

Coronavirus Argentina | 270 obras públicas con las que se intentará reactivar al sector de la construcción. Su reinicio se da, luego de que el presidente argentino, Alberto Fernández flexibilice las medidas de aislamiento, luego de mantener en estricta cuarentena el país, para que los trabajadores no deban trasladarse en medio de la pandemia.

Coronavirus en Argentina, domingo 3 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Argentina | El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo 103 nuevos casos y cinco muertes en las últimas 24 horas.

Coronavirus Argentina | “Debemos empezar a tener actividades sociales y productivas”, afirmó Ginés González García

Coronavirus Argentina | El asado pierde frente a los cortes para guisos y milanesas y las recetas caseras se renuevan. El precio le sigue ganando a la calidad, pero es un factor que pesa menos entre los menores de 35 años y los varones, que son los nuevos “compradores designados” en la cuarentena

Coronavirus Argentina | El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que el Gobierno planea “darle continuidad” al Ingreso Familiar de Emergencia que paga Anses a desocupados, empleados informales y otros sectores vulnerables. Para eso, este lunes se reunirá el gabinete económico, que definirá cómo implementar el segundo tramo del bono de 10.000 pesos argentinos.

Coronavirus Argentina | “Convoqué a reunión del gabinete económico mañana (por el lunes) para darle continuidad y abonar el mes de abril. Raverta se incorporó de lleno a trabajar y va a estar en la reunión” , señaló Cafiero en declaraciones a Radio Con Vos.

Coronavirus Argentina | Supermercados, farmacias y empresas de delivery que ofrecen ventas por Internet o por aplicaciones móviles, decidieron lanzar un número de teléfono exclusivo para atención de personas mayores de 70 años que no saben cómo realizar un pedido online.

Coronavirus Argentina | Se trata de empresas que funcionan exclusivamente con aplicaciones móviles o que ofrecen ventas por sus sitios de Internet que decidieron sumarse a una iniciativa del Gobierno porteño para los adultos mayores, considerados uno de los grupos de más riesgo ante el coronavirus.

Coronavirus Argentina | Este fin de semana se sumó entre las excepciones de la cuarentena​ el traslado de niños y adolescentes de padres separados de una casa a la otra cada siete días. El adulto que lleve al chico deberá llenar una declaración jurada con datos personales y el detalle de que la salida tiene como objetivo que el menor llegue al domicilio del otro “progenitor o referente afectivo”.

Coronavirus Argentina | Alberto Fernández entiende las consecuencias psicológicas del confinamiento y su efecto demoledor sobre la economía nacional pero continúa optando por la salud pública y con una herramienta metodológica-científica puede justificar su probable decisión de extender la cuarentena obligatoria hasta el 24 de mayo inclusive.

Coronavirus Argentina | Esa herramienta diseñada por el Ministerio de Salud y avalada por el comité de expertos se llama Tiempo de Duplicación de Casos. Y sirve para determinar a través de una determinado período de días, si la curva de contagio del coronavirus se aplanó.

Coronavirus Argentina | Con el número de contagiados, sumados durante 25 días corridos, Alberto Fernández puede decidir y justificar desde una perspectiva científica la amplitud y la duración de la cuarentena obligatoria.

Coronavirus Argentina | Este domingo, el Ministerio de Salud de la Nación informó en su último parte oficial, que el total de casos confirmados en Argentina se elevó hasta 4.681, 13 positivos más con respecto a la cifra que se tenía ayer, sábado 2 de mayo, en horas de la noche. Esa cifra se compone de 3124 infectados activos y 1320 personas que ya fueron dadas de alta.

Coronavirus Argentina | Además, se registraron cuatro nuevas muertes, por lo que el número ascendió a 241. Un hombre, de 75 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y tres mujeres, una de 99 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); otra de 87 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una de 69 años, residente en la provincia de Chaco.

Coronavirus Argentina | Buenos días. Sigue todas las incidencias del coronavirus en Argentina minuto a minuto.

¿Hasta cuando se ampliará la cuarentena total en Argentina?

El presidente de la Nación Argentina, Alberto Fernández anunció el último sábado 26 de abril que la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo como medida preventiva contra el coronavirus. Otros países que se encuentran en la misma situación que Argentina son Perú, Italia, España, Francia y Colombia.

“Pasamos del aislamiento obligatorio, que inmovilizó al 90%, al aislamiento administrado, con el 75% en condiciones de cuarentena. Ahora empieza la tercera etapa, donde empezamos a tener en cuenta lo que pasó en estos 35 días”, señaló el mandatario.

Eso sí, la cuarentena tendrá algunos puntos flexibles. Esto es lo que dijo Alberto Fernández sobre esto:

“Los conglomerados de más de 500 mil habitantes siguen la cuarentena como hasta hoy: Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Resistencia”, dijo.

“Los de menos de 500 mil habitantes tienen que cumplir cinco requisitos: que el tiempo de casos duplicados no sea menor a quince días; que el sistema de salud sea capaz de atender la demanda sanitaria; la evaluación de la densidad población y la vulnerabilidad del área; garantizar que ninguna apertura permita que más del 50% de la población pueda movilizarse; y que la zona no tenga transmisión comunitaria”, añadió.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.