El coronavirus avanza y, al parecer, no encontrará un freno en los próximos días, por lo que toda medida para prevenir el contagio resulta de prioritaria. Ahora, ¿cómo hacer para evitarlo si convives con personas en tu mismo edificio que contrajeron el virus? Una nota de ‘La Tercera’ de Chile explica bien esta ‘problemática’ de muchos hoy en día.

La primera -y más importante medida- es el aislamiento que debe tomar el paciente infectado si aún no es necesario que vaya a un nosocomio a tratarse a profundidad para combatir el virus.

Sin embargo, son importantes las recomendaciones en comunidad. Por ejemplo, la nota expuesta por el medio chileno es la experiencia contada por una periodista que reside en la capital y cuyo edificio ha tomado precauciones obligando a todos los vecinos a acatarlas.

“Independientemente de que pueda parecerte que una recomendación puntual como esa (no toser en los pasillos) no tiene sentido, te hace sentir segura saber que se están tomando medidas. Muchos de nosotros pensamos en medidas en otros espacios públicos, como el transporte, pero no necesariamente en nuestros dominios más privados, y me pareció bien que hubiera preocupación en ese ámbito”, dijo la periodista Jennifer Abate.

Recomendaciones de especialistas

Expertos en la materia aseguraron que mientras el enfermo esté aislado y no mantenga contacto con superficies comunes o demás personas del edificio, es muy poco probable que el virus se expanda.

Eso sí, mantener las áreas comunes en perfecto estado de limpieza para precaver es importante. Sin embargo, en situaciones de aislamiento como la que viven muchos países ahora, no todos cuentan con conserjes que puedan realizar dichas labores, por lo que los vecinos deberán ser los más cuidadosos tanto en lo personal como colectivo.

