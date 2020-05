El alargue de la cuarentena parece no tener efecto aún, pero las autoridades ven con ilusión el poder revertir la situación en los próximas semanas. A pesar de las medidas tomadas por el Estado del país norteño, esta enfermedad parece no detenerse y causa terror en la población, la misma que respeta la cuarentena. No te pierdas los detalles del minuto a minuto, aquí, por Depor.com. Los contagiados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. El coronavirus en Colombia sigue cobrando víctimas mortales día a día. Al finalizar el sábado 9 de mayo se reportaron más de 10 mil casos confirmados de COVID-19 y cada vez la cifra de muertes se acerca más a los 500 en todo el país.

Por ese motivo, el aislamiento social en el país se alargó hasta el próximo 11 de mayo y, aunque se ha destinado un fondo económico para ayudar a las familias en situación vulnerable, poco a poco regresan las actividades económicas.

Coronavirus en Colombia, sábado 9 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Según lo reportó el Instituto Nacional de Salud (INS), los casos de víctimas mortales que se han presentado entre el personal de la salud ha ido aumentado. Con la muerte del primer médico en Santa Marta , la cifra ya supera los 670 casos y en total son 678. El personal de la salud se ha visto gravemente afectado en la l ucha contra el coronavirus debido a la falta de insumo s para hacerle frente desde la primera línea de batalla.

Coronavirus Colombia | El Ministerio de Educación ha hecho énfasis en que los padres de familia hablen con sus hijos sobre la importancia de quedarse en casa para evitar el contagio del coronavirus . A pesar de que los niños, niñas y jóvenes podrán salir durante media hora y tres días a la semana , es vital que también sean conscientes de por qué también se deben quedar en casa.

Coronavirus Colombia | En la mañana de este sábado 9 de mayo se dio a conocer un nuevo caso de Covid-19 en la Policía de Bogotá: ''Inmediatamente se activaron los protocolos de bioseguridad y autoprotección, se trasladó al hospital y al círculo más cercano se procedió a hacerle las pruebas rápidas con el fin de evitar mayor contagio'', indicó el general Óscar Gómez. Debido a esto, todo el personal que tuvo contacto con el uniformado, quien se encuentra en el Hospital de la Policía, se encuentra aislado.

Coronavirus Colombia | La alcaldesa Claudia López le ha madrugado a hacerle un llamado de atención a los habitantes de la localidad de Bogotá más afectada por el coronavirus, Kennedy, la cual se encuentra en alerta naranja. En la mañana de este sábado, López salió a recorrer las calles, para recordarles a los habitantes que deben permanecer en casa y, en dado caso de tener que salir, usar el tapabocas y tomar las medidas necesarias para evitar el riesgo de contagio.

Coronavirus Colombia | Desde que se comenzaron a presentar varios casos de contagio en el país, hubo empresas que se dieron a la tarea de aislar a sus empleados. Sin embargo, en la fábrica de Refisal o Brinsa S.A., se han dado varios casos de contagio, lo cual es una gran preocupación pues ya son nueve los contagiados , un fallecido y 120 empleados en aislamiento, razón por la que el propio gerente del Covid-19 en el departamento de Cundinamarca, Diego García, ya se apersonó del caso.

Coronavirus Colombia | Doce empresas han abierto vacantes para aquellos que necesiten un empleo. La información fue publicada por Computrabajo. Estas son las empresas que están recibiendo hojas de vida.

Coronavirus Colombia | 38 policías agredidos en operativos para frenar la COVID-19. El general Ricardo Alarcón, comandante de la Mebar, precisó que 36 de los casos se han dado en Barranquilla. Los otros dos han sido en Baranoa.

Coronavirus Colombia | El Día de la Madre será con toque de queda en la Costa. La medida empezó a regir desde anoche en Barranquilla y se extenderá hasta este lunes a las 5 a.m. Una medida similar aplica en otras ciudades.

Coronavirus Colombia | Colombia supera los diez mil casos de COVID-19. En la región Caribe fallecieron siete personas más: 4 en Cartagena, una en Barranquilla, una en Santa Lucía (Atlántico) y una en La Guajira.

Coronavirus Colombia | El Gobierno ha diseñado protocolos para que ciclistas como Egan Bernal, Nairo Quintana, Miguel Ángel ‘Superman’ López y Rigoberto Urán retomen sus entrenamientos, para participar en el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, viernes 8 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | La actividad productiva del país se reanudaría entre un 60% y 70% con las nuevas autorizaciones para que diferentes sectores reinicien operaciones a partir de la próxima semana, aunque el regreso a la normalidad tardará al menos hasta finales del año, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo.

Coronavirus Colombia | Andrés Londoño, presidente de la Federación Nacional de Navieros de Colombia (Fedenavi) ,destacó que la movilización de carga por el río Magdalena se ha mantenido operativa gracias a la continuidad de dragado que adelanta el Gobierno Nacional.

Coronavirus Colombia | Ecopetrol y sus filiales Hocol, Esenttia, Refinería de Cartagena, Cenit, Ocensa yOleoducto de Colombia (ODC) sumaron esfuerzos para invertir 10,500 millones de pesos en la región Caribe para mitigar el impacto del COVID-19.

Coronavirus Colombia | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 9,456 casos confirmados de contagios, en tanto que los fallecidos llegan a 407. Mientras, las personas recuperadas se fijan en 2,300.

Coronavirus Colombia | Con 407 muertes, Colombia declaró su emergencia económica por el coronavirus. El total de contagiados en el país aumentó a 9.456, con Bogotá como el lugar con el mayor número de enfermos con 3.599 personas.

Coronavirus Colombia | El 95 por ciento de camas UCI para atender pacientes con COVID-19 están vacías, pero la mayoría están en el centro del país. El presidente dio esta cifra el pasado 28 de abril; y es cierta, pero deja por fuera que hay departamentos como Amazonas y Arauca sin camas disponibles, y Vichada, Guainía y Vaupés sin datos.

Coronavirus Colombia | Amenazan de muerte a conductor de ambulancia en Villavicencio. Le piden que se vaya del barrio porque representa un peligro para todos los habitantes del sector. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta amenazaron de muerte al chófer de una ambulancia por trabajar en el sector salud y representar, según los personajes, una amenaza para la comunidad del barrio Covisán.

Coronavirus Colombia | Riesgo del coronavirus no es impedimento para ir a Colombia por las trochas para comprar alimentos y gasolina. La compra de alimentos por lo general es lo que mueve a los tachirenses a arriesgarse a cruzar el río y a pasar por las trochas, pues pese a los peligros, incluyendo contagiarse de COVID-19, la necesidad de ahorrar en tiempos de cuarentena vale más.

Coronavirus Colombia | Exguerrilleros fabrican mascarillas antivirus en Colombia. Excombatientes de las FARC se abocan a confeccionar mascarillas de protección contra la covid-19 en un pequeño taller en el departamento de la Guajira, norte de Colombia. El aporte a la lucha contra la pandemia se interpreta como una demostración de la voluntad de paz e integración de los guerrilleros desmovilizados.

Coronavirus Colombia | Este viernes, la alcaldesa Claudia López anunció nuevas medidas para contener la propagación del covid-19 en Bogotá de cara a la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 25 de mayo decretada por el presidente Iván Duque.

Coronavirus Colombia | Dos startups asiáticas preparan su aterrizaje en Colombia. Las empresas llegarán para seguir nutriendo el ecosistema emprendedor y tecnológico en sectores como la agricultura y áreas de recursos humanos, aún en medio de la cuarentena.

Coronavirus Colombia | Derechos digitales en Colombia, un análisis en épocas de coronavirus. El objetivo es alimentar el debate público y visibilizar acciones tomadas ante la coyuntura.

Coronavirus Colombia | La estrategia de Bimbo para enfrentar el coronavirus. La empresa diversificó su estrategia para atender los embates del coronavirus con donaciones, alivios a sus deudores y ampliación de su red de distribución.

Coronavirus Colombia | La imagen positiva del presidente de Colombia, Iván Duque, llegó a su máximo histórico en mayo de 2020, según la base de 601 consultados en la más reciente encuesta de opinión pública, elaborada por el Centro Nacional de Consultoría.

Coronavirus Colombia | La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) confirmó que en las últimas horas se confirmaron 10 nuevos casos de coronavirus en varias poblaciones, lo que incrementó a 55 la cifra de nativos contagiados. Las comunidades del Amazonas son las más afectadas por la propagación de la COVID-19.

Coronavirus Colombia | Río Amazonas puede ser la gran ruta de contagio en Sudamérica. El río es el eje que conecta decenas de poblaciones de las selvas de Perú, Colombia y Brasil. Y en algunas de sus localidades, la pandemia ha golpeado a los grupos más vulnerables.

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, jueves 7 de mayo:

Coronavirus Colombia | El Gobierno de Colombia, agradeció a la República de Corea por sumarse a los esfuerzos del país en la lucha contra el coronavirus, mediante la donación de 500.000 dólares para la adquisición de pruebas de diagnóstico del covid-19.

Coronavirus Colombia | Ya son 560 profesionales de la salud en Colombia contagiados con coronavirus

Coronavirus Colombia | Gobierno subsidiará hasta el 40% del salario mínimo para pago de nóminas, como parte de la segunda declaratoria de emergencia económica, social y ecológica para mitigar los efectos del coronavirus en Colombia

Coronavirus Colombia | COVID-19 ‘marchita’ expectativas de floricultores para el Día de la Madre. Según Asocolflores, no solamente se disminuyeron los pedidos, sino también cayó la capacidad de transporte aéreo.

Coronavirus Colombia | Los serenateros colombianos, que viven de hacer presentaciones en cumpleaños y otras celebraciones con rancheras mexicanas o canciones vallenatas, han tenido que ingeniárselas para aguantar la crisis causada por el coronavirus al tiempo que piden ayuda para no quebrar.

Coronavirus Colombia | La economía del país se contraería entre 2 y 7 %, estima el Emisor. Equipo técnico del banco central prevé que la tasa de intervención caería a niveles del 3 % en 2020.

Coronavirus Colombia | Analizan posible apertura económica gradual en Santander. El departamento no registra casos nuevos en los últimos nueve días y ese sería el origen de la idea.

Coronavirus Colombia | Jóvenes en Acción: cuánto es el pago extraordinario de Prosperidad Social y cómo cobrarlo. Desde este viernes 8 de mayo, el Gobierno Nacional iniciará una segundo giro para las personas que pertenecen al programa y se han visto afectados por la pandemia.

Coronavirus Colombia | VivaAir negocia préstamo con Gobierno de Colombia; prevé lenta recuperación aérea. Antes de iniciarse la coyuntura provocada por el coronavirus, las expectativas de Viva Air Colombia apuntaban a un 2020 con tendencia a la expansión, así lo reveló el presidente de la aerolínea, Félix Antelo en diálogo con Valora Analitik.

Coronavirus Colombia | Un hombre que fue liberado el pasado 1 de mayo de una cárcel de Colombia organizó una fiesta para celebrar su salida. Sin embargo, varios días después fue notificado con el resultado positivo de la prueba de coronavirus por lo que puso en riesgo a su familia y a su comunidad.

Coronavirus Colombia | Futbolistas en Colombia proponen fecha para entrenar de nuevo. En reunión con el Ministerio de Deporte dejaron claras sus motivaciones y preocupaciones.

Coronavirus Colombia | Colombia declara un nuevo estado de emergencia económica en medio de brote de coronavirus. El presidente Iván Duque anunció que dentro del estado de emergencia se subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo a todos los trabajadores de las empresas que hayan tenido una disminución de al menos un 20% en su facturación y se aplazará el pago de la segunda cuota del impuesto de renta.

Coronavirus Colombia | Hombre abofeteó a enfermera dentro de un bus al considerarla “la plaga de Bogotá”. Los sanitarios se han convertido en el nuevo punto de ataque de los ciudadanos por temor a ser contagiados con la COVID-19 en Colombia.

Coronavirus Colombia | Tragedia económica del sector marítimo en Cartagena por el coronavirus. La Corporación de Turismo de Cartagena presentó el primer pliego de soluciones a su crisis.

Coronavirus en Colombia, miércoles 6 de mayo:

Coronavirus Colombia | El presidente Iván Duque anunció que a partir del 11 de mayo, los menores entre 6 y 17 años podrán salir tres veces por semana durante 30 minutos.

A través de la Secretaría de Gobierno, y para garantizar la transparencia del proceso, el Distrito dispuso de una primera etapa en la cual los interesados en participar pueden hacer comentarios y aportes a las condiciones preliminares para la convocatoria en www.gobiernobogota.gov.co.

Coronavirus Colombia | El Distrito apoyará las iniciativas de organizaciones comunitarias y de derechos humanos que busquen mitigar el impacto social de la emergencia por Coronavirus.

Coronavirus Colombia | El Ministerio de Ambiente entregó un balance de la campaña #NoEstánSolos, estrategia de Gobierno para los 23 zoológicos y acuarios del país, con la cual se recibiío la donación de alimentos para los peces del Oceanario Islas del Rosario, así como la entrega de una tonelada de alimento Enmelazado 12-75 para otros animales por parte de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI, a través de la empresa Procampeón.

Coronavirus Colombia | Este miércoles la Contraloría Departamental del Amazonas sioa conocer que tiene en la mira cerca de 25 contratos que firmó la Gobernación y varías alcaldías para la atención de pacientes con Covid-19.

Coronavirus Colombia | A partir de este miércoles hay un nuevo pico y cédula en la capital del Atlántico, será de un dígito y los barranquilleros podrán salir una vez cada 15 días. Una modificación del pico y cédula, la tercera en lo que va de la cuarentena, inicia este miércoles en Barranquilla, impuesta por el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo.

Coronavirus Colombia | Amplían lista de sectores que se reactivarán. Los nuevos sectores que vuelven a funcionar se relacionan con la fabricación de muebles, vehículos y maquinaria y equipo al igual que el comercio de ventas al por mayor. En localidades sin coronavirus no reabrirán billares, casinos, discotecas, iglesias, parques, gimnasios ni eventos deportivos.

Coronavirus Colombia | Se reanudaría la operación de los vuelos comerciales. La Aerocivil explicó que la reactivación de la aviación comercial se daría paulatinamente en una fecha aún no estipulada que tendría que establecerse después del 30 de mayo.

Coronavirus Colombia | Con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, el Gobierno Nacional elaboró protocolos para cada sector, con medidas preventivas que deben cumplir las empresas y los empleados.

Coronavirus Colombia | Vida de hotel con medidas estrictas, la nueva rutina de 180 obreros en Bogotá. Los trabajadores laboran en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Salitre (PTAR Salitre) y se hospedan en el hotel para evitar que haya un foco de contagio de COVID-19.

Coronavirus Colombia | Grupo Ecopetrol dona $850 millones a BAQatón. El recaudo estará disponible hasta este viernes 8 de mayo. La campaña ciudadana apunta a beneficiar a medio millón de atlanticenses afectados en sus ingresos por el confinamiento ante la COVID-19.

Coronavirus Colombia | El segundo giro del Ingreso Solidario, que se hará a finales de mayo, será de 160.000 pesos para un total de 320.000.

Coronavirus Colombia | Ministro de Salud: “Inicialmente estimamos que para mayo se podrían registrar 2.500 fallecimientos, pero hoy vemos que el número ha sido menor. Sin embargo, existen riesgos de rebrotes y lo que buscamos es tener el mayor control posible, con medidas que vayan hacia la gradualidad”.

Coronavirus Colombia | Ministerio de Salud informa que esperan tener un pico de contagios hacia finales de junio y comienzos de julio.

Coronavirus Colombia | Iván Duque anunció la extensión de la cuarentena hasta el 25 de mayo, pero desde el 11 del mismo mes habrá otros sectores que retomarán actividades.

Coronavirus en Colombia, martes 5 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Los casos positivos de coronavirus no cesan en el país y el Amazonas no es ajeno a esto. En diálogo con la W Radio, el doctor Carlos Fernando Vargas, médico de la Clínica Leticia, comentó que han enfrentado la pandemia con un esfuerzo muy grande . “Veníamos con una preparación desde hace un mes y medio desde todos los campos” a comparación del Hospital San Rafael de Leticia que “ha sido bastante golpeado” , ya que presentan problemas de organización y ha tenido que ser intervenido por el Gobierno Nacional.

Coronavirus Colombia | La cifra fue confirmada por el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien destacó que los nuevos casos involucran a internos y guardias. Entre tanto, el penal sigue siendo el más afectado por la pandemia en el país.

Coronavirus Colombia | Van 657 casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio. En la tarde de este martes el Instituto Nacional Penitenciario de Colombia (INPEC) reportó 149 nuevos casos de covid-19 en la cárcel de Villavicencio, con lo que el balance subió a 657 contagiados en el centro penitenciario.

Coronavirus Colombia | Iván Duque confirma que 1.5 millones de hogares que no estaban en programas sociales ya recibieron la ayuda del programa Ingreso Solidario.

Coronavirus Colombia | Desde esta noche, toque de queda de 24 horas en Soledad, Malambo y Sabanagrande. La medida, acordada entre los alcaldes de esos municipios y la gobernadora Elsa Noguera, estará vigente hasta el próximo 11 de mayo.

Coronavirus Colombia | La Alcaldía de Bogotá confirma que se amplió la capacidad de salud pública, hospitalaria, UCI y pruebas para el COVID-19.

Coronavirus Colombia | Presidencia informó que se ha apalancado créditos por más de $9.800 millones para empresas y emprendimientos de Antioquia, Atlántico, Arauca, Bogotá, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.

Coronavirus Colombia | El Departamento Nacional de Planeación habilitó de nuevo la función de consulta y pidió a los ciudadanos consultar si son beneficiados con el apoyo monetario.

Coronavirus Colombia | Flexibilizar municipios sin COVID-19 y reapertura parcial del comercio, medidas que prepara el Gobierno. El Presidente Duque anunciará este martes nuevas medidas para reactivar producción y economía.

Coronavirus Colombia | Costa Caribe se prepara para reactivación gradual de zonas sin contagios. Mandatarios seccionales y locales afirman que esperan las directrices que imparta el Gobierno, pero consideran que el proceso debe ser gradual.

Coronavirus en Colombia, lunes 4 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este lunes 305 casos nuevos de coronavirus en el país, que llegó a 7.973 contagiados, al tiempo que informó de 18 fallecimientos con lo que ya son 358 las víctimas mortales por la pandemia

Coronavirus Colombia | Carlos Queiroz compartió un mensaje en sus redes sociales invitando a la reflexión por los momentos que atraviesa el mundo debido a la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Más de 20 personas deportadas desde EEUU a Colombia dieron positivo a coronavirus

Coronavirus Colombia | “La situación de nuestros compatriotas en el exterior es crítica”: Canciller Blum. La ministra de Relaciones Exteriores reportó que un total de 9.594 connacionales están varados en 40 países, a la espera de poder volver a Colombia.

Coronavirus Colombia | Si no hay recursos para el transporte aéreo se perderán cerca de 300 mil empleos. El presidente de Avianca, Anko van der Werff, dijo que “como empresa colombiana respondemos por la nómina de más de 21 mil empleados y sus familias”, por lo que reiteró la solicitud al Gobierno de líneas de crédito.

"Mi instrucción es llegar al fondo de los perfilamientos de inteligencia": Duque. El presidente recordó que el año pasado le pidió al ministro de Defensa una "auditoria exhaustiva de la inteligencia militar" y agregó que esa tarea la asumieron los comandantes de las FF.MM. y del Ejército.

Coronavirus Colombia | En el Portal Educativo Colombia Aprende tienen contenidos educativos digitales en todas las áreas del conocimiento para que la comunidad educativa pueda complementar sus procesos de formación.

Coronavirus Colombia | Los trabajadores del sector de construcción deberán ser revisados a su llegada, brindarles tapabocas y tener a disposición lavamanos para poder empezar sus labores.

Coronavirus Colombia | Más de 8.400 empresas de manufactura y construcción validaron los protocolos de seguridad y se encuentran listas para empezar a operar.

Coronavirus Colombia | Una anciana colombiana cumple 110 años en mitad de la pandemia de coronavirus. Doña Anita, una anciana colombiana, ha celebrado por todo lo alto su 110 cumpleaños.

Coronavirus Colombia | De acuerdo con un sondeo realizado por la firma Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) en Iberoamérica, el 51,6 % de los empresarios colombianos dijo que la crisis generada por el coronavirus va a beneficiar el valor y reputación de las compañías.

Coronavirus Colombia | El presidente Iván Duque, en entrevista con la emisora ABC de Barranquilla, aseguró que junto con el equipo económico del Gobierno están buscando alternativas para proteger las nóminas de las micro, las pequeñas y las medianas empresas (también llamadas mipymes) del país.

Coronavirus Colombia | Mina colombiana de carbón Cerrejón reinicia operaciones en medio de contingencia por el coronavirus. Las compañías mineras que operan en el país, redujeron desde el 24 de marzo sus actividades en medio de la cuarentena que decretó el Gobierno para contener la expansión del COVID-19 que hasta el momento deja más de 7.600 personas contagiadas y 340 muertas.

Coronavirus Colombia | El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla, ha avisado de que el país vivirá el peor trimestre de su historia como consecuencia del impacto del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Médico colombiano agredido denuncia que sigue recibiendo amenazas en medio de la cuarentena. “Mi esposa nunca había vivido una situación como esta, entonces ella sí está afectada totalmente, llora todos los días, dice que para qué diablos me puse yo a denunciar esto” , señaló.

Coronavirus Colombia | Ministro de Deporte enviará a Dimayor sus dudas sobre posible reinicio. Ernesto Lucena explicó que este lunes expresará preocupaciones respecto del protocolo.

Coronavirus Colombia | Una localidad en Bogotá tiene más casos de coronavirus que Antioquia. Keneddy, en el suroccidente de la capital, tiene 526 casos, mientras que Antoquia tiene 443.

Coronavirus Colombia | Shakira se sumó a la lucha contra el coronavirus en Barranquilla: “Espero que sigamos cuidando a los nuestros”. La cantante hizo una valiosa donación para que el personal de su querida ciudad colombiana esté protegido contra el COVID-19.

Coronavirus Colombia | Llegar a las personas con más necesitadas con ayudas alimenticias, es lo que se debe buscar en este tiempo de pandemia, de esta manera, así lo dijo el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. También aseguró que después de esta crisis vendrá mucha esperanza.

Coronavirus Colombia | Carmen Evelia Toro, abuela de una colombiana que vive en Queens (Nueva York), se enfermó de coronavirus a medidados de marzo después de regresar de una reunión familiar en Colombia, y se recuperó luego de cuatro semanas en cuidados intensivos luchando contra el virus.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.