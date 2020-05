Al cierre del domingo 31 de mayo, Colombia registra un total de 28.236 casos confirmados por coronavirus. Además, en total, han muerto 890 personas a causa del COVID-19. El coronavirus en Colombia sigue aumentando e incluso el viernes batió su propio récord al registrar 800 casos de coronavirus en un día. Minuto a minuto por Depor.com. Por su parte, los recuperados, por su parte, llegan a 6,935. El presidente colombiano Ivan Duque ya ha implementado medidas para tratar de frenar la curva de contagios en los próximos días. La capital Bogotá es la ciudad más perjudicada con 9,162 personas infectadas con el nuevo virus. No te lo pierdas.

Coronavirus en Colombia, domingo 31 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus en Colombia, sábado 30 de mayo:

Coronavirus Colombia | El Ministerio de Salud confirmó que en las últimas horas se registraron 90 nuevos casos positivos en la ciudad de Barranquilla, dentro de los que se destacan nueve reclusos contagiados en la cárcel El Bosque.

Coronavirus Colombia | Más de 50,000 unidades de tapabocas antifluidos y reutilizables fueron entregados a los habitantes de las comunas 1 (Popular), 2 (Santa Cruz), 3 (Manrique) y 4 (Aranjuez) de Medellín, identificadas como zonas en alto riesgo de contagio de COVID-19. El Grupo Éxito hizo la donación de los elementos de protección que también serán distribuidos en otros sectores de la ciudad.

Coronavirus Colombia | La Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Federación Colombiana de Municipios (FCM) ratificaron su apoyo al presidente de la república, Iván Duque, por el manejo de la emergencia sanitaria, económica y social generada por la pandemia y, en especial, consideraron positiva la decisión de extender el aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 1 de julio.

Coronavirus Colombia | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 26,734 casos confirmados de contagio y 891 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 6,935.

Coronavirus Colombia | El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero, reveló que, por medio del Decreto 766 del 29 de mayo de 2020, se reducirá el anticipo del impuesto de renta al 0 % y 25 % a los sectores de la economía más afectados por la pandemia.

Coronavirus Colombia | En el Chocó existen solamente 27 camas de Unidad de Cuidados Intensivos y todas están copadas, por eso los médicos lanzaron un SOS. “Están al 100 %, no hay camas, pacientes diagnosticados y con sospechas no han podido ser remitidos porque no hay disponibilidad”, indicó Arley Arce Cuesta, médico del Hospital Ismael Roldán.

Coronavirus Colombia | Antioquía registró 21 casos nuevos con COVID-19 en las últimas 24 horas, superando los mil contagios en el departamento. Aunque en el proyecto Hidroituango no se reportaron casos nuevos, sigue siendo preocupante por ser el principal foco de contagio.

Coronavirus Colombia | Por el alto número de contagios en la galería Santa Elena, el centro de abastecimiento más importante de Cali, la Alcaldía decretó la alerta roja y ordenó un cierre de nueve días que iniciaría el próximo lunes, situación que fue rechazada por los comerciantes y vendedores ambulantes que aseguran que su principal fuente de ingresos es la venta de alimentos en la galería.

Coronavirus Colombia | Para Bogotá, Cali y Cartagena se intensificarán las acciones de vigilancia en salud pública en las plazas de mercado con un cerco epidemiológico ampliado que incluya los establecimientos mayoristas y minoristas aledaños relacionados con la actividad económica.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

