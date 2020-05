El coronavirus en Colombia avanza día a día y la situación parece no tener control alguno. Al inicio del martes 5 de mayo se reportan casi 8 mil casos de infectados y al menos 358 muertes en todo el país. Los contagiados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. El alargue de la cuarentena parece no tener efecto aún, pero las autoridades ven con ilusión el poder revertir la situación en los próximas semanas.

No te pierdas los detalles. Por ese motivo, el aislamiento social en el país se alargó hasta el próximo 11 de mayo y, aunque se ha destinado un fondo económico para ayudar a las familias en situación vulnerable, poco a poco regresan las actividades económicas. A pesar de las medidas tomadas por el Estado del país norteño, esta enfermedad parece no detenerse y causa terror en la población, la misma que respeta la cuarentena.

Coronavirus en Colombia, martes 5 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Flexibilizar municipios sin COVID-19 y reapertura parcial del comercio, medidas que prepara el Gobierno. El Presidente Duque anunciará este martes nuevas medidas para reactivar producción y economía.

Coronavirus Colombia | Costa Caribe se prepara para reactivación gradual de zonas sin contagios. Mandatarios seccionales y locales afirman que esperan las directrices que imparta el Gobierno, pero consideran que el proceso debe ser gradual.

Coronavirus Colombia | Al inicio del martes 5 de mayo,

Coronavirus Colombia | Buenos días, Te presentamos las últimas noticias en Colombia con el paso del COVID-19.

Coronavirus Colombia | El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este lunes 305 casos nuevos de coronavirus en el país, que llegó a 7.973 contagiados, al tiempo que informó de 18 fallecimientos con lo que ya son 358 las víctimas mortales por la pandemia

Coronavirus Colombia | Carlos Queiroz compartió un mensaje en sus redes sociales invitando a la reflexión por los momentos que atraviesa el mundo debido a la emergencia sanitaria producida por la pandemia del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Más de 20 personas deportadas desde EEUU a Colombia dieron positivo a coronavirus

Coronavirus Colombia | “La situación de nuestros compatriotas en el exterior es crítica”: Canciller Blum. La ministra de Relaciones Exteriores reportó que un total de 9.594 connacionales están varados en 40 países, a la espera de poder volver a Colombia.

Coronavirus Colombia | Si no hay recursos para el transporte aéreo se perderán cerca de 300 mil empleos. El presidente de Avianca, Anko van der Werff, dijo que “como empresa colombiana respondemos por la nómina de más de 21 mil empleados y sus familias”, por lo que reiteró la solicitud al Gobierno de líneas de crédito.

Coronavirus Colombia | “Mi instrucción es llegar al fondo de los perfilamientos de inteligencia”: Duque. El presidente recordó que el año pasado le pidió al ministro de Defensa una “auditoria exhaustiva de la inteligencia militar” y agregó que esa tarea la asumieron los comandantes de las “Mi instrucción es llegar al fondo de los perfilamientos de inteligencia”: Duque. El presidente recordó que el año pasado le pidió al ministro de Defensa una “auditoria exhaustiva de la inteligencia militar” y agregó que esa tarea la asumieron los comandantes de las FF.MM . y del Ejército.

Coronavirus Colombia | En el Portal Educativo Colombia Aprende tienen contenidos educativos digitales en todas las áreas del conocimiento para que la comunidad educativa pueda complementar sus procesos de formación.

Coronavirus Colombia | Los trabajadores del sector de construcción deberán ser revisados a su llegada, brindarles tapabocas y tener a disposición lavamanos para poder empezar sus labores.

Coronavirus Colombia | Más de 8.400 empresas de manufactura y construcción validaron los protocolos de seguridad y se encuentran listas para empezar a operar.

Coronavirus Colombia | Una anciana colombiana cumple 110 años en mitad de la pandemia de coronavirus. Doña Anita, una anciana colombiana, ha celebrado por todo lo alto su 110 cumpleaños.

Coronavirus Colombia | De acuerdo con un sondeo realizado por la firma Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) en Iberoamérica, el 51,6 % de los empresarios colombianos dijo que la crisis generada por el coronavirus va a beneficiar el valor y reputación de las compañías.

Coronavirus Colombia | El presidente Iván Duque, en entrevista con la emisora ABC de Barranquilla, aseguró que junto con el equipo económico del Gobierno están buscando alternativas para proteger las nóminas de las micro, las pequeñas y las medianas empresas (también llamadas mipymes) del país.

Coronavirus Colombia | Mina colombiana de carbón Cerrejón reinicia operaciones en medio de contingencia por el coronavirus. Las compañías mineras que operan en el país, redujeron desde el 24 de marzo sus actividades en medio de la cuarentena que decretó el Gobierno para contener la expansión del COVID-19 que hasta el momento deja más de 7.600 personas contagiadas y 340 muertas.

Coronavirus Colombia | El ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, Alberto Carrasquilla, ha avisado de que el país vivirá el peor trimestre de su historia como consecuencia del impacto del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Médico colombiano agredido denuncia que sigue recibiendo amenazas en medio de la cuarentena. “Mi esposa nunca había vivido una situación como esta, entonces ella sí está afectada totalmente, llora todos los días, dice que para qué diablos me puse yo a denunciar esto” , señaló.

Coronavirus Colombia | Ministro de Deporte enviará a Dimayor sus dudas sobre posible reinicio. Ernesto Lucena explicó que este lunes expresará preocupaciones respecto del protocolo.

Coronavirus Colombia | Una localidad en Bogotá tiene más casos de coronavirus que Antioquia. Keneddy, en el suroccidente de la capital, tiene 526 casos, mientras que Antoquia tiene 443.

Coronavirus Colombia | Shakira se sumó a la lucha contra el coronavirus en Barranquilla: “Espero que sigamos cuidando a los nuestros”. La cantante hizo una valiosa donación para que el personal de su querida ciudad colombiana esté protegido contra el COVID-19.

Coronavirus Colombia | Llegar a las personas con más necesitadas con ayudas alimenticias, es lo que se debe buscar en este tiempo de pandemia, de esta manera, así lo dijo el padre Daniel Saldarriaga, director del Banco de Alimentos de Bogotá. También aseguró que después de esta crisis vendrá mucha esperanza.

Coronavirus Colombia | Carmen Evelia Toro, abuela de una colombiana que vive en Queens (Nueva York), se enfermó de coronavirus a medidados de marzo después de regresar de una reunión familiar en Colombia, y se recuperó luego de cuatro semanas en cuidados intensivos luchando contra el virus.

Coronavirus en Colombia, domingo 3 de mayo

Coronavirus Colombia | Colombia anuncia 16 nuevos fallecidos y suma 340 muertos a causa del COVID-19

Coronavirus Colombia | El deporte venezolano se encuentra de luto. Y es que la atleta criolla Michelle Martínez, quien pertenecía a la selección nacional de bádminton, falleció ayer en la ciudad de Medellín (Colombia), víctima del coronavirus

Coronavirus Colombia | Muere ciudadano en Colombia por coronavirus en plena calle.

Coronavirus Colombia | La clínica Los Rosales de Pereira tuvo que ser cerrada hace dos semanas debido a un brote de coronavirus entre los profesionales de salud que allá laboral. Luego de adelantar rlabores de sanitización de todas las áreas y adecuación de dos rutas de atención diferentes para pacientes positivos o sospechosos, lso directivos solicitan su reapertura.

Coronavirus Colombia | Bogotá continúa siendo la ciudad del país con más números de contagios, 2.958 en total. Seguido de Valle del Cuca con 1.052. Amazonas presentó un incremento importante en los últimos días y ya son 182 los casos positivos de coronavirus en ese departamento fronterizo.

Coronavirus Colombia | “Si no se comportan bien habrá toque de queda”: gobernador de Sucre. En este departamento hay más de 5 mil personas sancionadas con multas cercanas al millón de pesos por no cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio.

Coronavirus Colombia | Plan de Desarrollo de Soledad prioriza inversión en salud y educación. El alcalde Rodolfo Ucrós explicó que el plan permitirá construir proyectos para Soledad, donde le apuesta al desarrollo social, económico y a la transformación de la calidad de vida de sus habitantes.

Coronavirus Colombia | Presencia de personal de enfermería, encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo o jefe inmediato en todos los patios, para atención y suministro de elementos de bioseguridad a operadores.

Coronavirus Colombia | Colombia reabrirá regiones sin Covid-19; convocará al Congreso a sesiones extra. En una entrevista con el diario El Tiempo, la ministra del Interior, Alicia Arango, reiteró lo dicho por el presidente colombiano Iván Duque en cuanto a que el Gobierno ya estudia la reapertura gradual del comercio y la economía de alrededor de 900 municipios (de los 1.103 que tiene el país) en los que no se han presentado casos de Covid-19.

Coronavirus Colombia | Inteligencia militar no es para vulnerar derechos: ONU en Colombia. Oficina para los DD. HH. se pronunció sobre supuestos seguimientos ilegales a periodistas.

Coronavirus Colombia | Cadena humana para llevar comida a los que menos tienen. Vecinos de la ciudad colombiana de Cali han recogido alimentos para entregarlos en un barrio desfavorecido. El confinamiento por la COVID-19 ha empeorado gravemente la situación de muchas familias humildes

Coronavirus Colombia | TransMilenio confirmó que el conductor del operador del concesionario Somos U, que murió el pasado 30 de abril de 2020, sí tenía la covid-19. El resultado de la prueba salió positivo.Coronavirus Colombia.

Coronavirus Colombia | Según el último reporte del INS, la única paciente confirmada con coronavirus en el municipio de Granada, Antioquia, falleció. La mujer de 87 años, cuyo contagio era materia de estudio, presentó los síntomas de la enfermedad desde el seis de abril y los resultados de los exámenes se conocieron diez días después.

Coronavirus Colombia | Uribe propone que el impuesto al salario de los congresistas sea permanente. El expresidente y senador del Centro Democrático señala que esta medida se extendería también a funcionarios del Estado con altos ingresos. Además, plantea mantener vivo el impuesto al patrimonio de personas naturales.

Coronavirus Colombia | Más de 300 españoles emprendieron este sábado el regreso a Madrid desde Bogotá en uno de los últimos vuelos de repatriación organizados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, las embajadas y consulados por la pandemia de coronavirus.

Coronavirus Colombia | Venezuela anuncia que ha frustrado una “invasión marítima” procedente de Colombia. Venezuela anuncia que ha frustrado una “invasión marítima” procedente de Colombia. El ministro de Interior de Venezuela, Néstor Luis Reverol, ha denunciado este domingo un intento de “invasión marítima” por parte de “terroristas” procedentes de Colombia que pretendían generar inestabilidad y provocar en última instancia un golpe de Estado.

Coronavirus Colombia | Sube la cantidad de recuperados del Coronavirus en el Quindío. El mes de mayo empezó con 60 pacientes infectados por Coronavirus en el Quindío, aunque los datos entregados desde el ministerio no han sido consistentes y durante varios días se informó de un nuevo caso y tres fallecidos hoy se muestra en los registros oficiales, que en el Quindío son dos personas las que han perdido la vida por el virus.

Coronavirus Colombia | Coronavirus creció 37% en el Huila. En una semana el contagio se incrementó en 49 casos en 18 municipios. También aumentaron los fallecimientos. Un total de 16 funcionarios de la salud fueron confirmados con coronavirus. El incremento coincide con precariedad laboral y desmonte gradual de la cuarentena.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.