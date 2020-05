Los contagiados no dejan de aumentar pese a las últimas medidas dispuestas por el Gobierno de Iván Duque para frenar el avance de la pandemia en el país. Revisa el minuto a minuto por Depor.com. Al término del último viernes, se reportaron más de 13,600 casos confirmados de COVID-19 y una cifra mayor a 500 muertes en todo el país. A pesar de las medidas tomadas por el Estado del país norteño, esta enfermedad parece no detenerse y causa terror en la población, la misma que respeta la cuarentena.

El coronavirus en Colombia sigue cobrando víctimas mortales día a día. Asimismo, existen otras 2825 personas que ya están recuperadas. El alargue de la cuarentena parece no tener efecto aún, pero las autoridades ven con ilusión el poder revertir la situación en los próximas semanas.

Coronavirus en Colombia, viernes 15 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | Por medio de una resolución firmada por la rectora Dolly Montoya, se dieron a conocer las nuevas medidas que tomará la Universidad Nacional ante la crisis sanitaria. El documento anuncia que aunque los estudiantes podrán perder asignaturas este semestre, todas las materias registradas por menos de 3,0 no serán tenidas en cuenta en la historia académica.

Coronavirus Colombia | Las autoridades en el municipio de Mosquera (Cundinamarca) decretaron la alerta naranja sobre trece zonas debido al amento en los casos de contagio. De acuerdo con el alcalde Gian Carlo Gerometta, ya son 20 los confirmados con COVID-19 en ese municipio.

Coronavirus Colombia | Los bancos privados nacionales reportaron ganancias por $1,9 billones, 15,2 % menor a la registrada en marzo de 2019 cuando habían sido de $2,2 billones. De los nacionales, el que más redujo sus ganancias fue Banco Compartir el cual pasó de ganar $2.948 millones en marzo de 2019 a perder $4.899 millones en el mismo mes de 2020.

Coronavirus Colombia | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 13,610 casos confirmados de contagio y 525 fallecidos. En tantos, las personas recuperadas se fijan en 3,358.

Coronavirus Colombia | De acuerdo con la Dirección General Marítima (Dimar), alrededor de 6,015 toneladas de víveres y bienes de primera necesidad se han movilizado a los municipios del Pacífico través del transporte de cabotaje, durante el período de confinamiento a raíz del COVID-19. Esto ha sido posible gracias un incremento en el subsidio de combustible por parte del Gobierno, a fin de mantener el servicio con total normalidad.

Coronavirus Colombia | El Gobierno realizó este viernes un canje de deuda pública interna con el Banco Central por 1,8 billones de pesos (US$455,9 millones) para extender el plazo de algunos vencimientos previstos este y el próximo año, informó este viernes el Ministerio de Hacienda.

Coronavirus Colombia | Con la experiencia y el conocimiento del manejo del cartón, una empresa colombiana comenzó a fabricar en ese material camas para hospitales que las requieran ante la emergencia sanitaria por el coronavirus y que pueden convertirse en ataúdes si el enfermo fallece.

Coronavirus Colombia | El defensor colombiano Éder Álvarez Balanta se coronó campeón con Brujas de Bélgica, luego de que este viernes, la liga de fútbol quedara suspendida de manera definitiva y la clasificación, luego de 29 jornadas, en el momento del parón de marzo por el nuevo coronavirus, se considera el ‘final’.

Coronavirus Colombia | Perros y gatos sufren abandono en Colombia durante cuarentena por coronavirus. Desorientados, hambrientos y hasta mutilados. Así se encuentran hoy muchos animales que están en condición de abandono en Colombia y enfrentan durante la cuarentena por el coronavirus la soledad de las calles por donde deambulaban y la falta de una mano amiga que les brinde algo de comida.

Coronavirus Colombia | ‘Dos semanas bastaron para hundir la tasa de crecimiento’. Analistas económicos explican la desaceleración de la la economía colombiana durante el primer trimestre por cuenta del coronavirus.

Coronavirus Colombia | Médico que tosió a una trabajadora de una aerolínea le pagará más de 3.800 dólares. Incluso el caso llegó hasta el Tribunal de Ética Médica y el hombre podría dejar de ejercer su profesión.

Coronavirus Colombia | El organismo encargado de la protección de los derechos del consumidor en Colombia anunció el viernes una investigación a las plataformas Rappi, Uber Eats, iFood y El organismo encargado de la protección de los derechos del consumidor en Colombia anunció el viernes una investigación a las plataformas Rappi, Uber Eats, iFood y Domicilios.com por incumplimiento en los tiempos de entrega, falta de información y confirmación de pedidos, así como demoras en la devolución de dinero de productos en el Día de la Madre.

Coronavirus Colombia | Un jugador colombiano de Aldosivi denunció racismo en la cancha de Vélez. Sebastián Rincón, el hijo del histórico futbolista de la selección colombiana Freddy Rincón, relató un desagradable episodio que vivió en el Estadio José Amalfitani.

Coronavirus Colombia | Nueve personas que se recuperaron del COVID-19 volvieron a reportar síntomas. Los casos están en Medellín (7), Copacabana (1) y Envigado (1), según las autoridades de salud, quienes también aseguraron que el rebrote está en fase de estudio para determinar por qué ocurrió.

Coronavirus Colombia | La protección para comunidades indígenas del Amazonas es el aislamiento, según Minsalud. Hasta el 30 de mayo estará totalmente cerrada la frontera con Brasil, para evitar que aumenten casos de coronavirus.

Coronavirus Colombia | “Si el mundo no tiene una vacuna, la presencia del coronavirus será permanente“ , aseguró el coordinador para Colombia de estudios de la COVID-19 de la OMS, Carlos Álvarez, en diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio.

Coronavirus Colombia

Coronavirus en Colombia, jueves 14 de mayo:

Coronavirus Colombia | Colombia militariza la frontera con Brasil, ante el temor de mayores contagios. El presidente Iván Duque dijo que enviará más militares a todos los puntos fornterizos para frenar los casos importados

Coronavirus Colombia | Cerrejón comenzó a producir su propio desinfectante contra COVID-19. Está basado en amonio cuaternario y es avalado por las entidades de salud pública.

Coronavirus Colombia | Ante el anuncio del Presidente Iván Duque de que la economía se podría reactivar en las poblaciones a las que no ha llegado el coronavirus, muchos municipios de Antioquia se pusieron en la tarea de enviar los decretos al Ministerio de Interior para les avalara la entrada en funcionamiento de más sectores económicos.

Coronavirus Colombia | Colombia puede quedarse sin tumbas si aumentan muertos por coronavirus. En Amazonas, en el Chocó o en La Guajira, ni siquiera hay hornos crematorios, fundamentales en esta emergencia sanitaria, advierte informe.

Coronavirus Colombia | Tres integrantes de una familia fallecieron por COVID-19 en Malambo, Atlántico. El contagio pudo haberse originado en medio de una reunión familiar realizada en una finca.

Coronavirus Colombia | Niño fue cremado por coronavirus, pero resultado terminó siendo negativo. Según las declaraciones de la madre, aseguró que rogó a los funcionarios para que esperaran los resultados del menor. Hicieron caso omiso a las súplicas.

Coronavirus Colombia | La Amazonía colombiana sufre por la pandemia de coronavirus. Colombia aumentará la presencia de militares en la frontera amazónica que comparte con Brasil y Perú por el brote de COVID-19 que golpea a esa desamparada y pobre región, y que ya llegó a la prisión departamental

Coronavirus Colombia | En las últimas horas, la central de abastos más grande del país avanza en la implementación de nuevos controles para mitigar el aumento en los contagios por la pandemia, que en sus instalaciones aumentaron a treinta casos.

Coronavirus Colombia | Municipio de San José autorizado por el Ministerio del Interior para apertura económica. El presidente, Iván Duque, anunció el 5 de mayo la apertura gradual de la actividad económica en las regiones que no registran casos de coronavirus. Hoy, el alcalde de San José, Cristian Camilo Alzate Castañeda manifestó que el municipio caldense cuenta con la autorización del Ministerio del Interior para reactivar la economía.

Coronavirus Colombia | La economía de Colombia se habría expandido un 1,5% anual en el primer trimestre, afectada parcialmente por la semiparálisis de la producción al final del periodo para contener el coronavirus, en el que sería el último dato en terreno positivo antes de que llegue la recesión, reveló el jueves un sondeo de Reuters.

Coronavirus Colombia | La erradicación forzada de los cultivos ilícitos en Colombia durante la cuarentena por el coronavirus ha puesto en jaque a decenas de campesinos colombianos que argumentan que si el Ejército sigue con este programa se van a quedar sin qué comer durante la crisis.

Coronavirus Colombia | Preocupante aumento de casos de coronavirus en indígenas del país. Ya son 169 personas contagiadas, la mayoría de los casos en el Amazonas. El consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Luis Fernando Arias, advirtió que se dispararon los casos de coronavirus entre las comunidades indígenas del país.

Coronavirus Colombia

Coronavirus en Colombia, miércoles 13 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus Colombia | “No podemos tener un policía detrás de cada persona”: gobernadora sobre casos de indisciplina social. La mandataria hace un llamado ante aumento de casos. Asegura que en el Atlántico se están realizando alrededor de 400 pruebas diarias.

Coronavirus Colombia | Hospital Julio Méndez de Santa Marta tiene 14 abogados y más administrativos que médicos. EL HERALDO conoció la Resolución 2304 del 11 de mayo de 2020 de la Supersalud, en la que se advierte que solo el 5% del personal de salud es de planta y que les deben tres meses de sueldo.

Coronavirus Colombia | Bebé de siete meses que falleció por COVID-19 habría ingresado por un cuadro diarreico. El secretario de Salud, Luis Fábregas, dijo que se realizó el cerco epidemiológico a los miembros de la familia y se les practicaron las muestras para determinar su condición de salud.

Coronavirus Colombia | Hospitales de La Guajira reciben dotación de Acnur. En Maicao se dotaron 25 unidades de refugio. Los hospitales de Riohacha y San Juan del Cesar recibieron equipos biomédicos.

Coronavirus Colombia | Fiestas sexuales en plena cuarentena alertan a las autoridades. En al menos cuatro ciudades del país se han registrado este tipo de encuentros que, según las autoridades, podrían ser focos de propagación del coronavirus. En San Andrés buscan relación entre una fiesta sexual y 15 nuevos infectados con COVID-19.

Coronavirus Colombia | El hacinamiento ha sido un problema crónico del sistema carcelario colombiano, que tiene capacidad para 80.000 presos, pero mantiene a cerca de 124.000 en las 132 cárceles del país. El Gobierno de Iván Duque decidió enviar a prisión domiciliaria a 4.000 de los presos más vulnerables al coronavirus, pero la medida ha sido ampliamente criticada por insuficiente.

Coronavirus Colombia | El Ministerio de las TIC creó el programa ‘Última Milla’ el cual buscará conectar 500 mil hogares colombianos de los estratos 1 y 2.

Coronavirus Colombia | El Gobierno nacional subsidiará el equivalente al 40% de un salario mínimo de los trabajadores dependientes de las empresas y entidades sin ánimo de lucro, que hayan visto reducido sus ingresos en al menos un 20% y que soliciten este aporte.

Coronavirus Colombia | La Alcaldía de Popayán está realizando la entrega de bonos de alimentos por 100.000 pesos para las familias más vulnerables.

Coronavirus Colombia | Jalón de orejas al Gobierno por “precarias condiciones de los trabajadores de la salud”. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo hicieron un llamado al Estado para que dote de elementos de bioseguridad al personal que enfrenta la COVID-19 en el país.

Coronavirus Colombia | Gobierno militarizará Leticia para controlar la frontera con Brasil. El alcalde de Leticia, Jorge Mendoza, le dijo a EL HERALDO que la ciudad será militarizada para controlar el paso en la frontera.

Coronavirus Colombia

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

Coronavirus en Colombia: plataformas digitales en el país

La ciudad de Bogotá sigue siendo la más afecta, siguiéndole el Valle del Cauca y Antioquía. El presidente Iván Duque, acompañado del consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, Victor Muñoz, y el presidente de INNpulsa, Ignacio Galán, presentaron este domingo las plataformas digitales que el Gobierno ha puesto al servicio de los colombianos para enfrentar la pandemia.

Victor Muñoz, consejero para Asuntos económicos y Transformación Digital, presentó la plataforma www.coronaviruscolombia.gov.co, que tiene información fiable del covid-19 en Colombia. La plataforma, explicó Muñoz, tiene cuatro momentos.

Primero, lo que tiene que ver con la línea 192; segundo, lo relacionado con procesos de aprendizaje para quienes están recibiendo clases desde casa durante la cuarentena.

En la tercera pestaña se podrán encontrar las economías alternativas en tiempos de coronavirus. Por último, los usuarios de coronaviruscolombia.gov.co podrán encontrar una plataforma para donar a quienes más lo necesitan.

“En la página web tenemos el mapa mundial y la separación de los datos para Colombia, las personas que están en casa, en hospitales, los casos de personas con mejoría y permite monitorear el comportamiento de nuestro país frente a la pandemia”, agregó Duque.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

Recomendaciones de la OMS sobre el coronavirus

¿Es posible contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma?

La principal forma de propagación del coronavirus es a través de las gotículas respiratorias expelidas por alguien al toser. El riesgo de contraer la COVID-19 de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Sin embargo, muchas personas que contraen la COVID-19 solo presentan síntomas leves. Esto es particularmente cierto en las primeras etapas de la enfermedad. Por lo tanto, es posible contagiarse de alguien que, por ejemplo, solamente tenga una tos leve y no se sienta enfermo. La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre el periodo de transmisión de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más que por el aire.

¿Cuáles son los síntomas?

Entre los síntomas más frecuentes del coronavirus se encuentran: fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, y en los casos más graves se presenta dificultad para respirar.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

No automedicarse.

Seguir las indicaciones del médico.

Mantener reposo en casa.

No saludar de mano, beso o abrazo.

Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

