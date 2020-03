14:33 horas | Alberto Fernández: “Dios nos dio la suerte de ver lo que pasó a otros antes, y podemos actuar sobre eso. Pero es primordial no salir de casa. Necesito que cada argentino me ayude a entender que tenemos que pelear entre todos. Estamos pelando por las vidas, no por la economía. Lo primero que queremos es que la gente no enferme”.