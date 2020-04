El coronavirus en México continúa aumentando su letalidad. Las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son suficientes y los números se disparan, alarmando a los ciudadanos. Hoy martes 28 de abril de 2020, se dieron a conocer las cifras de 1.351 fallecidos y 14.677 infectados a causa del COVID-19 en el país azteca. Además, el brote de esta enfermedad ocasionó que cientos de empresas tengan que cerrar al no encontrar manera de permanecer operando y, como si fuera poco, el impacto económico también causó que importantes industrias se detengan, ocasionando terror en la población. Minuto a minuto por Depor.com

Coronavirus en México, martes 28 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, lunes 27 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, alertó sobre el crecimiento del número de enfermos de contagio por COVID-19 y señaló que la preocupación es que el sistema hospitalario colapse.

Coronavirus México | A través de la red social Facebook, varios habitantes de Ciudad de México han comenzado a vender diversos productos que la población demanda a raíz de la pandemia, desde botellas de gel antibacterial y cubrebocas hasta bolsas para cadáveres.

Coronavirus México | La contralor Irma Sandoval dio positivo. Así lo informó su despacho, la Secretaría de la Función Pública, convirtiéndose en la primera funcionaria de alto rango del Gobierno en ser diagnosticada con la nueva cepa.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 14,677 casos confirmados, en tanto que los fallecidos se cuenta en 1,351. Por su parte, las personas recuperadas llegan a 8,354.

Coronavirus México | El gobierno de la Ciudad de México decretó el uso obligatorio de cubrebocas a partir de este lunes en todo el espacio público de la capital mexicana para evitar la propagación del virus.

Coronavirus México | La economía del país habría registrado una contracción en el primer trimestre del año, tanto frente al periodo inmediato anterior como en su medición interanual, debido al inicio, sobre todo en marzo, del freno en la actividad productiva por el brote de coronavirus en el país, mostró el lunes un sondeo de Reuters .

Coronavirus México | En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a las empresas de actividades no esenciales que suspendan sus labores para prevenir la expansión de la pandemia.

Coronavirus México | La crisis que se avecina debido a la enfermedad será “inédita” para el país, expresó Ernesto Acevedo, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, de la Secretaría de Economía (SE).

Coronavirus México | La pandemia llegó a los Xolos de Tijuana club de la Liga MX, luego de que Edwin Cardona reveló que un utilero del equipo se contagió. Hay que tener en cuenta que que Baja California es uno de los estados más afectados por este virus con un total de 1271 casos confirmados y 162 defunciones.

Coronavirus México | El peso mexicano inicia la semana con una recuperación de 1,31% ante el dólar, respecto al cierre del tipo de cambio del viernes pasado, por lo que el dólar se vendió en 24,7989 pesos por dólar.

Coronavirus México | Kenneth Smith, ex jefe de la negociación técnica del T-MEC, aseguró que cuanto antes inicie la implementación del nuevo tratado, mas beneficios traerá para la economía mexicana luego de la crisis.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a hacer un llamado a las empresas para que cumplan con las recomendaciones sanitarias para mitigar la transmisión de la enfermedad. “Estamos domando la pandemia y lo hacemos fundamentalmente por la participación consciente de nuestro pueblo”, dijo.

Coronavirus México | La famosa youtuber Yuya ha sido acusada en redes sociales de explotación laboral a los empleados de la empresa donde se produce su línea de maquillaje. Según una publicación, dichos trabajadores acuden a la fábrica pese al confinamiento por COVID-19.

Coronavirus México | La titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, exhibió el nombre de las empresas con actividades no esenciales que se han negado a cerrar pese a la declaración de emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus en México.

Coronavirus México | Insólita y multitudinaria fiesta de 15 fue interrumpida por la policía durante la cuarentena por coronavirus en México. En plena Fase 3 por la proliferación del COVID-19, las fuerzas de seguridad dispersaron a los asistentes y los invitaron a retirarse a sus casas.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.

