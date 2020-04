El coronavirus en México continúa aumentando su letalidad. Al finalizar el jueves 23 de abril de 2020, se dieron a conocer las cifras de 1.069 fallecidos y más de 11.500 infectados a causa del COVID-19 en el país azteca. Las medidas tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no son suficientes y los números se disparan, alarmando a los ciudadanos. Además, el brote de esta enfermedad ocasionó que cientos de empresas tengan que cerrar al no encontrar manera de permanecer operando y, como si fuera poco, el impacto económico también causó que importantes industrias se detengan, ocasionando terror en la población.

Por otro lado, aún hay 7.588 casos sopechosos de COVID-19, lo que significa que la cifra continuará en aumento durante la tercera fase de este virus en el país.

Coronavirus en México, jueves 23 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | Se confirma la muerte de más de 100 personas en un solo día en México a causa del coronavirus.

Coronavirus México | México se prepara para la Fase 3 del brote de coronavirus, una etapa de rápido crecimiento del número de contagios en los que los hospitales del país podrían verse abrumados por la cantidad de enfermos y el poco equipo.

Coronavirus México | El Consejo de Salubridad General rectificó y no dará prioridad a los jóvenes al momento de decidir qué vida debe salvarse durante la crisis del coronavirus en México.

Coronavirus México | Aunque no se aplicará una cuarentena obligatoria, México estima llegar a 8,000 muertos por coronavirus y se prepara contra reloj para evitar un colapso hospitalario cuando llegue el pico de contagios.

Coronavirus México | Los servidores públicos federales sustituirán los oficios impresos por correos electrónicos, los cuales serán considerados documentos con efectos legales, para lo cual, también el Archivo General de la Nación (AGN) emitió recomendaciones para sistematizarlos.

Coronavirus México | El presidente AMLO ha sufrido la peor caída en su popularidad durante las últimas semanas, lo que se ha agravado, en buena medida por el errático manejo de la contingencia sanitaria.

Coronavirus México | Una proporción importante de personas desconocen que viven con VIH en México, lo cual es vulnerable ante el nuevo Coronavirus SARS Cov2, así lo aseguró Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

Coronavirus México | Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, impidieron que un paciente con COVID-19 internado en el Hospital General “Enrique Cabrera”, atentara contra su vida al intentar arrojarse de la azotea del nosocomio.

Coronavirus México | En el poblado de Santa María Jajalpa (comunidad de unos 6.000 habitantes a 80 km de Ciudad de México) han creado los ‘jajalpesos’, entregados por un funcionario municipal. Se trata de unos vales parecidos a billetes que puede canjear por alimentos en cuatro comercios.

Coronavirus México | El 77% de los mexicanos tiene miedo al contagio por COVID-19. La Décima Encuesta Nacional sobre COVID-19 en México muestra que el temor a contagiarse de Coronavirus supera al de la afectación económica.

Coronavirus México | México debe prepararse para un “incremento súbito de muertes por coronavirus COVID-19, ya que es posible que no se cuente con espacios y servicios funerarios suficientes para la disposición final del cadáver en un tiempo razonable”, señaló la Secretaría de Salud.

Coronavirus México | La petrolera más importante de México, Pemex, ha informado el fallecimiento de tres trabajadores más en su compañía por la pandemia de coronavirus, sumando así un total de 18 fallecidos y 182 casos confirmados.

Coronavirus en México, miércoles 22 de abril: minuto a minuto

Coronavirus México | De los 33 países con más casos de Coronavirus reportados oficialmente en el mundo, México e India son los que menos pruebas han realizado por cada millón de habitantes (menos de 400).

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno invertirá 622,556 millones de pesos para aumentar el presupuesto destinado a destinado a proyectos y programas sociales, sin deuda y sin aumentar impuestos.

Coronavirus México | El Ministerio de Salud actualizó las cifras de contagio del nuevo coronavirus, registrando un total de 9,501 casos positivos y 857 muertos.

Coronavirus México | De acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el último lugar en pruebas de coronavirus Covid-19 por cada 1,000 habitantes con 0.2.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este miércoles que reducirá su sueldo y el de los servidores públicos en un 25% por la pandemia del coronavirus.

Coronavirus México | Alrededor de 1200 presos podrían salir de las cárceles mexicanas gracias a una ley de amnistía recién aprobada por el Senado para sentenciados por delitos no graves y a las medidas que prepara el gobierno federal para excarcelar a reclusos en riesgo de contraer COVID-19.

Coronavirus México | Marko pide a López Obrador respetar atribuciones del Consejo de Salubridad General. “El Presidente no toma en cuenta la autoridad sanitaria, ni de los salubristas, ni de los expertos”, reprochó el dirigente nacional del PAN.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.