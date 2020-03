Cifras espeluznantes. Ante el incremento exorbitantes de casos confirmados por coronavirus en Estados Unidos, los científicos convocados por la Casa Blanca estimarían que de continuar la propagación del virus se podría llegar a las 200 mil muertes, en el peor de los escenarios.

Así lo precisó el epidemiólogo del equipo a cargo de contener la pandemia del Covid-19 en EE.UU., Anthony Fauci, quien añadió que ese sería una de las peores situaciones, pues va a depender de diversos factores para conocer hasta qué punto se puede llegar a cumplir ese estimado.

“Viendo lo que tenemos ahora, yo diría entre 100.000 y 200.000 casos, pero no quiero atenerme a ese estimado. Perdón, me refería a muertes”, dijo Anthony Fauci en diálogo con CNN. Si bien, de acuerdo a su experiencia, manifestó que ve poco probable que se cumpla el peor escenario, pues “casi con seguridad está fuera del cuadro. No es imposible, pero muy improbable”.

Lo que sí aseguró es que la enfermedad sigue avanzando y podría llegar a millones. “Lo que sí sabemos es que tenemos un problema grave en Nueva York, un problema grave en Nueva Orleans y vamos a desarrollar problemas graves en otras áreas. Entonces, aunque a la gente le guste hacer proyecciones, veamos los datos que tenemos y no nos preocupemos por los mejores o peores escenarios posibles”, indicó.

Coronavirus en Estados Unidos

De acuerdo al mapeo mundial de coronavirus realizado por el hospital Johns Hopkins, hay más de 713 mil casos confirmados en todo el globo, de los cuales 136,880 son de Estados Unidos, lo que lo ubica como el país con mayor número de infectados en el planeta. Además, tiene un total de 2,402 muertes a la fecha.

El Gobierno de Donald Trump ha sido fiel a su política de mantener la economía ajena a esta pandemia, por lo que no ha tenido una respuesta a nivel país para frenar la propagación de la enfermedad. Si bien ha cerrado las fronteras a vuelos de Europa y China, son los gobernadores de cada Estados los que han tomado medidas más drásticas, especialmente, aquellos que tiene mayor número de casos, como en el caso de Nueva York, que bordea los 53 mil casos.

