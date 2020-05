Las acusaciones siguen disparándose. Luego de que Estados Unidos se convirtiera en el nuevo epicentro de la pandemia del coronavirus, su presidente Donald Trump ha señalado a la Organización Mundial de la Salud como el responsable de no anunciar de este letal virus con anterioridad.

Ante ello, el organismo internacional ha sido claro y no ha dudado en acusar públicamente la inactividad, no solo de ese país, sino también de Brasil. La portavoz de la OMS, Margaret Harris, indicó este martes que los Gobiernos de Estados Unidos y Brasil no tomaron en serio las advertencias hechas desde el principio de la epidemia.

Como se recuerda, el país del ‘Tío Sam’ tiene más de 1.3 millones de contagios y ha superado la barrera de las 80 mil muertes. Mientras que Brasil ocupa el primer lugar en muertes y contagios en la región de América Latina, con más de 170 mil infectados en todo el país y 11,701 muertes.

¿Quién acusa a quién?

Semanas anteriores, Donald Trump acusó a la Organización Mundial de la Salud de un “grave mal manejo y el encubrimiento de la propagación del coronavirus”. Incluso, anunció que dejará de financiar a este organismo, mientras se investiga la actuación que tuvo ante el brote de coronavirus.

Trump manifestó que “una de las decisiones más peligrosas y costosas” de la OMS fue su “desastrosa decisión de oponerse a las restricciones de los viajes desde China y otras naciones”. De acuerdo al Jefe de Estado, ello habría cambiado la historia de los contagios.

En tanto, desde que se dio el primer caso de COVID-19 en Brasil a finales de febrero, su mandatario Jair Bolsonaro ha sido muy reacio en aplicar una cuarentena total, dando prioridad a la economía y al empleo. Llegó a calificar al coronavirus como una ‘gripecita’, pero el aumento de contagios y muertes lo ha hecho proyectar que el 70% de la población llegará a estar contagiada.

