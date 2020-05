Conferencia matutina AMLO EN VIVO: sigue la mañanera de este martes 12 mayo desde Palacio Nacional

Retomando una costumbre de los años 70, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha hecho común la realización de conferencias mañaneras durante su periodo presidencial, aún más durante esta etapa de crisis sanitaria por el brote del coronavirus.

El mandatario mexicano invita a los medios en el Palacio Nacional para exponer los avances como país, cómo se está luchando contra el COVID-19, los proyectos a corto y largo plazo, así como detalles de lo que va dejando este coronavirus a su paso por el territorio azteca.

Conferencia mañanera, lunes 11 de mayo:

Este lunes, el presidente, como es costumbre, realizó su habitual conferencia en la que habló sobre los médicos y su lucha contra el coronavirus, el Tren Maya y el operativo ‘Rápido y Furioso’, el envío de armas desde los Estados Unidos a tierras mexicanas durante el mandato de Felipe Calderón.

Respecto a la lucha constante del personal médico durante esta etapa para superar la crisis del COVID-19, AMLO señaló se han contratado a 25 mil trabajadores de la Salud y que poco a poco se sigue avanzando en este estado de emergencia sanitario.

“En el Valle de México ya tenemos una ocupación en terapia intensiva del 75%, es decir, tenemos un 25% de camas disponibles y estamos en lo alto, de acuerdo a las proyecciones, de espera que pronto empiece el descenso. Casi contratamos 25 mil trabajadores de la salud, les van a decir cuántos ventiladores cuántas camas de terapia intensiva se tenían y cuantas se tienen ahora. Sí se ha avanzado”, expresó el presidente.

Tren Maya

A pesar de la paralización de algunas actividades debido a la crisis sanitaria en todo el país, el presidente aseguró que la construcción del 5° tramo del Tren Maya comenzará a iniciarse en junio.

“La semana próxima va a estar con ustedes Rogelio Jiménez Pons, el director del Tren Maya porque ya se tienen entregados los contratos para comenzar a construir el tren, la vía; ya este mes se tiene entregados 4 contratos a 4 empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros, desde Palenque hasta Cancún, pasando por Escárcega, por Campeche, por Mérida; ya se tiene los 4 tramos. Y pronto, para mediados de junio, comenzamos con el quinto tramo que es de Cancún a Tulum, y nos quedan dos pendientes: de Tulum a Bacalar, Chetumal, Kalakmul y el entronque de nuevo con Escárcega pero ya vamos”, aseguró AMLO.

‘Rápido y Furioso’

AMLO dijo este lunes que lo que se está pidiendo vía la nota diplomática que se enviará a Estados Unidos, por el operativo ´Rápido y Furioso´ llevado a cabo en el sexenio de Felipe Calderón, es información directa para conocer los antecedentes, y si el expresidente sabía de dicho operativo como apuntan diversas investigaciones periodísticas.

“Hay dos cosas. Primero, lo que mencionó el expresidente Calderón, que él no estaba al tanto del operativo y que cuando se supo, porque la verdad fue un escándalo debido a que perdieron la vida con el uso de esas armas mexicanos y extranjeros, él dice que a partir del escándalo se actuó y se le pidió información al gobierno de Estados Unidos y que no había conocimiento, que el gobierno de México no participó con el gobierno de Estados Unidos”, dijo.

