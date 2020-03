Inteligencia, tecnología e inversión. En Israel, así como en otros países del mundo, las poblaciones se encuentran en cuarentena para impedir el brote del coronavirus. Con el aislamiento obligatorio, las personas están confinadas en sus casas y los perros sufren con la medida, dado que se encuentran cerrados y no pueden salir con total normalidad. No obstante, Vakis Demetriou encontró la forma para no ‘violar’ las normas y que el perro también pasee por las calles.

El israelí usó un dron que tenía en casa para evitar que su mascota pierda su rutina de ejercicios. De esta forma, el perro no sufre con el encierro y puede relajarse.

Vakis Demetriou también hizo un llamado a las personas para evitar salir a la calle y tener que salir de sus residencias. Siempre hay que una técnica que puede usarle, como él que se ubicó en el balcón de su casa y manejó el dron para que el perro pueda sentirse tranquilo.

Como puede verse en el video, y es de esperarse, este se ha convertido en viral en todo el mundo. En Sudamérica, muchas personas están rompiendo la cuarentena para salir con sus mascotas, Demetriou te muestra una forma ingeniosa para no hacerlo.

