Minuto a minuto por Depor.com. El coronavirus en México continúa elevando su número de víctimas fatales, a pesar de las medidas que el presidente tomó. No te pierdas todos los detalles aquí. El coronavirus en México ya lleva registrados, al jueves 21 de mayo, la cifra de casi 55,000 casos confirmados, además de un total de 5,666 muertes. De todos los contagiados, llamó la atención que casi 9,000 son trabajadores del sector salud, quienes vienen luchando día a día para controlar la expansión de la pandemia en el territorio nacional.

Coronavirus México | Dan positivo a covid-19 seis funcionarios de Oaxaca. Entre los seis casos hay dos secretarios del gobernador Alejandro Murat.

Coronavirus México | CdMx estará en semáforo rojo hasta el 15 de junio, dice Sheinbaum. Explicó que el semáforo estará basado en la ocupación hospitalaria de la capital.

Coronavirus México | Presentan plan de nueva normalidad en CdMx ante covid-19. El gobierno capitalino presentó el Plan de Reapertura de la Ciudad de México. Te decimos paso a paso cómo funciona.

Coronavirus México | La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos comenzó a deportar a mexicanos detenidos tratando de cruzar ilegalmente hacia California en vuelos que llegan hasta la Ciudad de México, que ahora es el epicentro de los contagios en ese país y que está a 1,700 millas de distancia de la frontera.

Coronavirus México | En México la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 podría demorar hasta cuatro años, debido a los trámites regulatorios. Así lo advirtió la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF).

Coronavirus México | El panorama para volver a la normalidad es complejo en cada entidad del país y este miércoles Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunció el “Plan gradual hacia la nueva normalidad”, el cual contempla que las actividades deportivas sin público podrán reanudarse el 1 de julio.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 54,346 casos confirmados de contagio, mientras que los muertos se cuentan en 5,666. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 37,325.

Coronavirus México | México registró 2,950 asesinatos en abril, una caída de apenas 1,66 % frente a los 3,000 homicidios dolosos de marzo, el mes más mortífero de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador pese al coronavirus, informaron este miércoles funcionarios de seguridad.

Coronavirus México | El COVID-19 ha representado importantes afectaciones para los empleados de sectores esenciales en la economía mexicana y un ejemplo de ello es Petróleos Mexicanos (Pemex), compañía que ha registrado hasta el moento 1,187 casos positivos, además de que esta enfermedad ha cobrado la vida de 153 trabajadores.

Coronavirus México | La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó esta mañana que mantendrán las tareas de sanitización en los espacios con gran afluencia, como ser el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Coronavirus México | Agentes de la Fiscalía de Ciudad de México (CDMX) rescataron, sanos y salvos, a 14 trabajadores de la salud que se encontraban privados de la libertad en hoteles ubicados en las inmediaciones de Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Coronavirus México | El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell,, señaló que el remdesivir no está autorizado en el país ni en el mundo contra la enfermedad.

Coronavirus México | Para evitar la saturación de las áreas de Patología en hospitales mexiquenses con cadáveres de personas fallecidas por COVID-19, el Instituto de Salud del Estado de México dispuso de 16 tráileres refrigerantes en igual número de hospitales para almacenar los cuerpos.

Coronavirus México | Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) el tercer vuelo de FedEx con insumos médicos procedentes de Estados Unidos para combatir la pandemia. El tercer cargamento con 20 ventiladores de la empresa Hamilton Medical forman parte de la compra de gobierno federal como apoyo a combatir el COVID-19.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, de acuerdo con las proyecciones, en el Valle de México comenzará a ir bajando el número de contagios, pero llamó a continuar con las medidas de sana distancia para no tener de nuevo un incremento.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.