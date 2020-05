Minuto a minuto por Depor.com. El coronavirus en México continúa elevando su número de víctimas fatales, a pesar de las medidas que el presidente tomó. No te pierdas todos los detalles aquí. El coronavirus en México ya lleva registrados, al inicio del lunes 18 de mayo, la cifra de 47,144 casos confirmados de coronavirus, además de un total de 5,045 muertes. De todos los contagiados, llamó la atención que casi 9.000 son trabajadores del sector salud, quienes vienen luchando día a día para controlar la expansión de la pandemia en el territorio nacional.

Coronavirus en México, lunes 18 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, domingo 17 de mayo: minuto a minuto:

Coronavirus México | La hipertensión, una enfermedad a cuidarse más durante contingencia. Este año representa un año atípico, pues la enfermedad se cataloga como una de las de mayor factor de riesgo ante el covid-19.

Coronavirus México | IMSS urge a no dejar de donar sangre ante crisis por coronavirus. Advirtió que la donación de sangre se ha reducido durante la pandemia.

Coronavirus México | En total, 32 laboratorios están en función a nivel nacional para realizar las pruebas de coronavirus en nuestro país. Además, tres de estos corresponden a la División de Laboratorios de Vigilancia Epidemiológica del IMSS. Aquí te dejamos la lista de los lugares que hacen la prueba y cuánto cuesta realizarla.

Coronavirus México | Este martes 19 de mayo los equipos de la NFL podrían regresar a los entrenamientos si se cumplen todos los protocolos de higiene y seguridad ante el Covid-19 . La idea es que (si todo marcha bien) el fútbol americano pueda arrancar el 10 de septiembre y cumplir con su calendario.

Coronavirus México | Las autoridades sanitarias de México advirtieron a la población que todavía no existe una cura contra el coronavirus, por lo que recomiendan evitar el uso de tratamientos o medicinas ·que no cuenten con evidencia científica suficiente en cuanto a seguridad y eficacia·.

Coronavirus México | Debemos dejar confrontación y ser fraternos ante covid-19: Soberanes. El jurista de la UNAM afirma que entre mexicanos deben permear la solidaridad y la fraternidad, tal y como los mueven tragedias como los sismos.

Coronavirus México | Donald Trump pide a México atender narcotúneles. El llamado se da tras el descubrimiento de un pasadizo de más de 60 metros que llega hasta San Diego, California.

Coronavirus México | Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que en su plantilla se han registrado 135 defunciones, de las cuales 49 ocurrieron en jubilados, 40 en familiares, 44 trabajadores y 2 externos. El promedio de edad de los fallecidos es de 64 años, 87 hombres y 48 mujeres. En tanto, se han registrado 5 mil 179 casos sospechosos, se han realizado mil 854 pruebas de diagnóstico, con las cuales se han logrado descartar 806 casos y confirmar mil 48.

Coronavirus México | México ya puede fabricar antiviral genérico barato. Favipiravir. El fármaco de la japonesa Fujifilm, en pruebas clínicas; en cuanto sea autorizado, cualquier laboratorio nacional podrá comercializarlo, indica la firma.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.