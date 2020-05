El coronavirus en México continúa elevando su número de víctimas fatales, a pesar de las medidas que el presidente tomó. el presidente del país azteca. De todos los contagiados, llamó la atención que 8.544 son trabajadores del sector salud, quienes vienen luchando día a día para controlar la expansión de la pandemia en el territorio nacional.

El coronavirus en México ya lleva registrados, hasta el término del último lunes, 36.327 casos confirmados de coronavirus. Como si fuera poco, 3.573 fallecieron a causa de esta enfermedad, sumando 108 muertes en las últimas 24 horas.

Coronavirus en México, lunes 11 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | El Instituto Mexicano de Seguro Social informó que se puso en aislamiento a 77 trabajadores del Hospital Regional Número 76, ubicado en Ecatepec, Estado de México, debido a un posible contagio por coronavirus.

Coronavirus México | Pobladores de Otzolotepec y Almoloya de Juárez, en el Estado de México impidieron labores de sanitización, debido a rumores difundidos en la red, en los que se hablaba de una supuesta dispersión de gas con Covid-19.

Coronavirus México | Al momento se registran un total de 86 contagios entre el personal de salud por coronavirus en el estado de Guerrero, además de dos defunciones; así lo informó Beatriz Vélez Núñez, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de Salud en Guerrero.

Coronavirus México | La Secretaría del Trabajo y Previsión Social debe sancionar a la empresa Autofin México por obligar a sus trabajadores a laborar de manera clandestina en plena emergencia sanitaria, exigió el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo (Morena).

Coronavirus México | Grupo Bimbo anunció un plan para apoyar a pequeñas tiendas y misceláneas ante la contingencia sanitaria. En un comunicado, dijo que se encuentra reforzando programas y herramientas ya existentes para que las unidades puedan hacer uso de ellas.

Coronavirus México | El peso mexicano retrocedió en las últimas horas, en línea con la mayoría de las monedas emergentes, contagiado por la preocupación de nuevos brotes de COVID-19 en China, Corea y Alemania. La moneda cotizaba en 23,9100 por dólar, con un retroceso del 1,22% frente a las 23,6210 unidades del precio de referencia de Reuters del viernes.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 35,022 casos confirmados de contagio, en tanto que los fallecidos llegan a 3,465. Mientras, las personas recuperadas se fijan en 23,100.

Coronavirus México | Los servicios funerarios comenzaron a advertir la saturación en el cumplimiento, ante la alta demanda producida por el COVID-19. Particularmente, la Asociación Nacional de Directores de Funerarias de México (ANDF), señaló que los crematorios están al límite.

Coronavirus México | ESPN indica que la Liga MX quiere que los jugadores y cuerpo técnico de los 18 equipos en México firmen un acuerdo en el que le permitan a la FMF y a los clubes librarse de responsabilidad legal en caso de que alguien contraigan la enfermedad en su regreso a las canchas.

Coronavirus México | El 47,9 % de la población consideró que el Gobierno, liderado por Andrés Manuel López Obrador, está actuando de manera insuficiente ante la crisis del coronavirus, mientras que un 41,3 % consideró la gestión adecuada, según una encuesta publicada por México Elige .

Coronavirus México | El Banco de México recortará nuevamente la tasa de interés de referencia en su anuncio de política monetaria del jueves ante un débil panorama para la economía local debido al brote de coronavirus y menores presiones inflacionarias, mostró un sondeo de Reuters .

Coronavirus México | Un cabecilla del cártel de Los Zetas condenado por la decapitación de 12 personas murió en una cárcel de México por COVID-19, informaron fuentes oficiales según Infobae. Moisés Escamilla May, alias ‘Gordo May’, de 45 años y señalado de liderar una célula de la organización narcotraficante, falleció el pasado viernes en el penal federal Puente Grande, del estado de Jalisco.

Coronavirus México | La postura que el presidente López Obrador ha adoptado frente a la actual crisis no ha dejado indiferente a la prensa internacional, sobre todo a la del socio más importante de México: su país vecino del norte. De acuerdo con un artículo publicado en Los Angeles Times, los estadounidenses deberían estar muy preocupados por las consecuencias que podría tener en su país el avance del COVID-19.

Coronavirus México | Directivos de Grupo Elektra aceptaron cerrar sus tiendas, pero cuestionaron las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia. La semana pasada, la firma fue señalada como una de las empresas que habían incumplido con la suspensión de operaciones pese a que sus actividades no son consideradas como esenciales.

Coronavirus México | El presidente anunció que a mediados de esta semana dará a conocer el plan de reapertura a las actividades productivas en el país, luego de la cuarentena por la emergencia sanitaria derivada por el COVID-19.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, domingo 10 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) junto a integrantes de la Procuraduría Social de la CDMX (PROSOC) tuvieron un emotivo gesto con las mamás en el Día de las Madres, al llevar serenata a cerca de 3 mil madres en diferentes unidades habitacionales.

Coronavirus México | El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que es la primera institución mexicana certificada para tratar a sus pacientes con Covid-19 mediante el método de plasma convaleciente. Hasta el momento se ha aplicado el tratamiento en siete pacientes, de los cuales próximamente se determinarán los avances.

Coronavirus México | Una mujer de 77 años de edad superó el coronavirus Covid-19 tras 29 días de estar internada en el Hospital de Alta Especialidad del ISSSTE en Veracruz. La persona de la tercera edad abandonó el hospital entre aplausos del personal médico.

Coronavirus México | “Fue a solicitud del gobierno de la Ciudad de México el crear este termómetro, se hizo para atender esta situación y contribuir a que las instituciones de salud cuenten con estos instrumentos”, detalla el comunicado.

Coronavirus México | IPN desarrolla un termómetro infrarrojo para hospitales ante coronavirus. El dispositivo tendrá un costo por debajo del de mercado y se busca que también sea usado por la comunidad politécnica cuando regrese a clases.

Coronavirus México | En 10 de Mayo, madres de desaparecidos marchan al Ángel de la Independencia. Integrantes del colectivo Madres Buscando a sus Hijos, por la Verdad y la Justicia, exigen acciones necesarias para lograr su pronta localización de sus familiares.

Coronavirus México | Revelan brote y caos en hospital de Ecatepec. El Hospital General de Zona No. 76 del IMSS en Ecatepec no tiene directivos al frente, sus empleados carecen de insumos de protección y de equipo hospitalario adecuado y enfrenta un brote de coronavirus entre el personal.

Coronavirus México | Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobierno, informó este sábado que dio positivo a los exámenes clínicos por coronavirus. Es el tercer mandatario de nivel federal en sufrir coronavirus junto a Sheffield e Irma Sandoval.

Coronavirus México | ONU pide a México mantener búsqueda de desaparecidos pese a crisis por coronavirus. Con motivo del Día de las Madres, la ONU aplaudió las tareas de búsqueda que durante años han hecho mamás de víctimas de desaparición forzada en el país e instó a las autoridades y a la sociedad a apoyarlas.

Coronavirus México | Secretaría de Salud de NL sospecha de brote de covid-19 en asilo clandestino. El secretario Manuel de la O Cavazos, informó que recibieron a un paciente, de 87 años de edad, con síntomas respiratorios.

Coronavirus México | CdMx: usan crematorios de Edomex por colapso. Encargados de diferentes funerarias de Ciudad de México afirmaron que los hornos crematorios de la capital del país “están saturados” por los muertos de covid-19 y que la cremación de un cuerpo espera su turno hasta más de 24 horas o bien son enviados al Estado de México.

Coronavirus México | Ignoran 5,243 internados si contrajeron el coronavirusIgnoran 5,243 internados si contrajeron el coronavirus. La mayoría de los enfermos que se encuentran en la incertidumbre es de la zona metropolitana del Valle de México al sumar 2 mil 943 personas.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, sábado 9 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Hospital del ISSSTE rentó camión refrigerante para cuerpos con covid-19. El Hospital Regional General Ignacio Zaragoza requirió el servicio del 28 de abril al 5 de mayo, debido a que se superó su capacidad para resguardar cadáveres en el área de patología.

Coronavirus México | Cada día, los personajes de Plaza Sésamo se apoderan de las redes sociales de la Secretaría de Salud y este día tocó el turno de Elmo y Archivaldo, quienes realizaron una pequeña rutina de actividad física para los niños.

Coronavirus México | Locatel recomienda una serie de acciones para cuidar tu higiene si tienes una mascota como perros o gatos . Además, se reitera que no existe evidencia de que estos animales de compañía transmitan el coronavirus a los humanos y viceversa.

Coronavirus México | En México, ya dan remdesivir a siete pacientes con covid-19 Marcelo Ebrard informó que el país aportó un millón de euros al proyecto global para desarrollar una vacuna.

Coronavirus México | Un total de siete mexicanos portadores del nuevo coronavirus forman parte del protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se les administre un tratamiento por remdesivir, medicamento antes brindado a otros pacientes y que ha ayudado a controlar la sintomatología de la enfermedad.

Coronavirus México | El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que la prioridad de la dependencia será siempre la salud de las niñas y niños, así como de los docentes. Es debido a ello que aseguró que el regreso a clases presenciales se dará cuando las autoridades sanitarias lo indiquen.

Coronavirus México | Hoy sábado 9 de mayo, la cifra de fallecidos por coronavirus aumentó a 3.160 y los casos positivos de COVID-19 se incrementaron a 31.522.

Coronavirus México | “Es una reunión para presentarle toda la infraestructura que tiene la Fundación Teletón que es, como saben, todos los centros de rehabilitación han sido construidos con los donativos de todos los mexicanos y hoy como lo vemos es que estas instalaciones se pongan a servir a los mexicanos que tienen ahorita un tema de la pandemia”, refirió.

Coronavirus México | El presidente del Consejo de Administración de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, ha dado un paso al frente para ofrecerle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, los 21 Centros de Rehabilitación Infantil (CRITs) de la Fundación Teletón. Esta medida se toma con la finalidad de atender a pacientes contagiados con la COVID-19.

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, viernes 8 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Manuel Negrete, exfutbolista de los Pumas, exmundialista con la selección mexicana y actual titular de la alcaldía de Coyoacán, Ciudad de México, dio positivo en su prueba de COVID-19. Fue a través de su cuenta oficial de Twitter que el funcionario informó a la opinión pública sobre su estado de salud.

Coronavirus México | A través de su cuenta oficial de Facebook, la banda alemana Rammstein anunció la cancelación de su tour 2020 en América del Norte, que incluye los conciertos que estaban programados para el 26 y 27 de septiembre en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Coronavirus México | Guillermo ‘Memo’ Ochoa, portero del América de la Liga MX, no tuvo reparos en exigir una completa seguridad sanitaria en caso les toque regresar a las canchas. “Tanto la FMF (Federación Mexicana de Fútbol) como el gobierno deben hacernos las pruebas necesarias antes de cada concentración y de cada partido porque todos estamos expuestos”, indicó.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johs Hopkins University, el país tiene 29,616 casos confirmados de contagio, mientras que los fallecidos ascienden a 2,961. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 17,781.

Coronavirus México | Son al menos 12 hospitales los que han alcanzado un nivel de ocupación crítico en el Valle de México, pues han llegado a su máxima capacidad para atender a pacientes con COVID-19, justo durante el “pico” de contagios proyectado para este viernes por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

Coronavirus México | Un juez de la Ciudad de México (CDMX) ordenó al gobierno federal que, ante la epidemia, implemente las acciones necesarias para proteger la vida, la salud y los derechos de las personas internadas en hospitales psiquiátricos.

Coronavirus México | A través de la cuenta del Gobierno en Twitter se respondió a las afirmaciones del medio estadounidense New York Times , en el que señala que México oculta información sobre el número de casos de COVID-19. "El #GobiernoDeMéxico no oculta información sobre contagios o fallecimientos, como suponen algunos medios”, indica.

Coronavirus México | En medio de la emergencia sanitaria del COVID-19, el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, condenó el asesinato de tres trabajadoras del sector salud en Torreón, Coahuila.

Coronavirus México | El Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, se encuentra en una situación crítica ya que no pueden albergar a todos los cadáveres de los fallecidos por COVID-19 y los están metiendo en un tráiler. Así lo afirma La Reforma .

Coronavirus México | El Gobierno enviará a Estados Unidos una nota diplomática para solicitar los detalles de la investigación sobre el operativo ‘Rápido y furioso’, implementado por la administración de Barack Obama en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Coronavirus México | De acuerdo a un artículo de The New York Times, la Ciudad de México podría tener hasta 3 veces más muertes por la enfermedad del COVID-19, adquirida por los contagios de coronavirus SARS-CoV-2.

Coronavirus México | La Universidad de Coatzacoalcos en Veracruz emitió un comunicado en el que lamenta la muerte de Daniel Alejandro, un enfermero recién egresado que tenía 25 años de edad y que había comenzado a trabajar en el Hospital General 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coatzacoalcos.

Coronavirus México | En conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se espera que el pico máximo de la pandemia en el país se extienda hasta el 20 de mayo de 2020. El mandatario explicó que la gravedad de las afectaciones por el virus son diferentes por regiones, por lo que se aplican distintas medidas.

Coronavirus México | El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, explicó que México participará en tres protocolos de investigación respecto al acceso de los países a insumos médicos y desarrollo de vacuna contra la enfermedad.

Coronavirus México | Ante la caída en la demanda de vehículos nuevos debido al distanciamiento social como medida sanitaria para evitar la propagación del COVID-19, así como la consecuente incertidumbre económica, durante abril de 2020 se comercializaron 34,903 unidades en el país es decir, 63,443 menos comparada con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.