Minuto a minuto por Depor.com. Aquí te contamos qué nuevas medidas tomará AMLO hoy viernes 29 de mayo y también actualizaremos las cifras oficiales del COVID-19 en el país azteca. El país tiene más de 81,000 casos confirmados y al menos 9,004 defunciones, siendo la CDMX el punto de mayor contagio. No te pierdas todas las noticias a detalle. El coronavirus en México sigue causando estragos. Estas son las cifras oficiales que ha dado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se estima que el número real de infectados es mucho mayor.

Coronavirus en México, viernes 29 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Buenos días: te presentamos las últimas noticias en México con el paso del COVID-19.

Coronavirus en México, jueves 28 de mayo: minuto a minuto

Coronavirus México | Sacerdote predica desde una camioneta en Tijuana. Para el sacerdote Jorge Echegollén llevar consuelo a familiares de enfermos es primordial en los momentos en que la población busca esperanza.

Coronavirus México | A pesar de crisis por coronavirus, inflación está controlada: Banxico. Díaz de León dijo que próximo trimestre podría tener afectación más pronunciada.

Coronavirus México | España autoriza extradición de Alonso Ancira a México. El presidente de Altos Hornos está en libertad condicional tras pagar un millón de euros de fianza; su defensa aún puede apelar.

Coronavirus México | El entrenador mexicano Benjamín Galindo sufrió un derrame cerebral y fue internado de emergencia en un hospital de Guadalajara.

Coronavirus México | La Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que será hasta el próximo 1 de junio cuando publique la convocatoria de pase reglamentado para los estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

Coronavirus México | El club Universidad, en su rama femenil, dio a conocer que una de sus jugadoras dio positivo por Covid-19 tras practicarle las pruebas pertinentes. Según detalla el equipo, la futbolista se reportó a las instalaciones del club argumentando que tenía síntomas de la enfermedad causada por el coronavirus, por lo que el cuerpo médico procedió a atención.

Coronavirus México | “Debido a la situación actual y para acercar a Ikea a la mayoría de los mexicanos activaremos nuestra plataforma de e-commerce en este otoño y como un segundo momento abriremos la tienda física”, aseguró Malcom Pruys, director de Ikea México, a Publimetro.

Coronavirus México | Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) afirma que la peor parte de la epidemia en el país llegará hasta el 27 de junio. Las nuevas proyecciones hechas estiman que el pico máximo de contagio tendrá lugar entre el 31 de mayo y el 13 de julio.

Coronavirus México | Migrantes centroamericanos deambulan por las calles de Tapachula, en el sureste de México, donde han quedado a la deriva debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, exponiéndose a contagios y en una grave situación.

Coronavirus México | Según el último reporte de la Johns Hopkins University, el país tiene 78,023 casos confirmados de contagio y 8,597 fallecidos. En tanto, las personas recuperadas se fijan en 53,834.

Coronavirus México | Los ingresos públicos del Gobierno caerían este año entre 216,000 millones de pesos (9,668 millones de dólares) y 421,000 millones (18,845 millones de dólares), estimó BBVA. En un análisis, el banco previó una disminución anual en los ingresos tributarios de entre 9,4 % y 13,1 % con base en sus proyecciones de una contracción de entre 7 % y 12 % del PIB en 2020 por la crisis del coronavirus.

Coronavirus México | El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, informó que arribó el cuarto vuelo procedente de Estados Unidos con 50 ventiladores para pacientes con COVID-19. Explicó que son ya 311 los equipos médicos que han sido recibidos con apoyo del gobierno estadounidense.

Coronavirus México | La vacuna contra SARS-CoV-2 que se desarrolla en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sigue su avance. Ya está en la primera fase de evaluación en modelo animal y se espera que para 2021 se inicien las pruebas clínicas en humanos.

Coronavirus México | El presidente de México dijo que la próxima semana volverá a salir de gira por el territorio nacional, mientras los casos y las muertes relacionadas a la enfermedad no ceden en el país. La nación latinoamericana acumula poco más de 78,000 casos, lo que lo coloca como la octava del mundo con más fallecidos vinculados al virus surgido en China a fines del año pasado.

Coronavirus México | Según un sondeo de El Financiero, el 52% de los participantes opinó que la situación en el país se encuentra fuera de control, luego de la cifra de contagios y muertes por el virus que no disminuye, pues a la fecha van más de 78,000 infectados.

Coronavirus México | La mayoría de la junta de gobierno del Banco Central de México considera que la recuperación de la economía local está sujeta a “riesgos considerables” como nuevos brotes de COVID-19, de acuerdo a la minuta de su más reciente reunión de política monetaria publicada este jueves.

Coronavirus México | El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo durante su conferencia de prensa que no coincide con las estimaciones del Banco de México (Banxico) sobre la caída del Producto Bruto Interno (PBI) para 2020. Sin embargo, aclaró que es respetuoso de la autonomía de la institución.

Coronavirus México | Aunque el número de fallecimientos a causa de la COVID-19 continúa en aumento, el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, estimó que la cifra de muertes por COVID-19 en México podría llega a ser de entre 25,000 y 30,000 personas.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

Más información del COVID-19 en México

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.