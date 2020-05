Ya se comenzó a desembolsar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia en Chile para aquellos beneficiarios que que cumplen con los requisitos de este aporte y anteriormente habían recibido otras ayudas del Estado. Hasta la fecha, más de dos millones de hogares se han inscrito para ser parte del subsidio desde el próximo mes de este beneficio del Gobierno de Sebastián Piñera para menguar la fragilidad económica producto de la crisis sanitaria. A continuación, todo lo que debes saber sobre este bono.

El pago, que van desde $130.000 hasta los $260.000 pesos chilenos buscan acudir en ayuda de las familias más vulnerables del país y con ingresos informales que se encuentran con problemas monetarios, todo ello a raíz de las consecuencias que ha ocasionado la pandemia del coronavirus.

Recuerde que los montos que recibirán los beneficiados se entregarán por espacio de tres meses. La cifra del comienzo irá decreciendo: primero el 100%, luego con un 85 por ciento del monto inicial cancelado en el segundo mes y un 75 por ciento en el último pago que se lleve a cabo.

¿Cuáles son las fechas de pago?

El Ingreso Familiar de Emergencia en Chile se viene pagando desde ele pasado 23 de mayo solo a aquellos que les correspondía la entrega automática, es decir, lo que cumplían con los requisitos establecidos por el Gobierno.

Debes hacer tu solicitud al IFE antes del 30 de mayo del 2020 para recibir el primer aporte. En caso que por razones de fuerza mayor no puedas hacer tu solicitud al IFE en este plazo, podrás solicitar una extensión especial de 5 días hábiles adicionales.

Quienes hagan la solicitud del beneficio y su postulación sea aceptada, podrán recibir el primer pago a partir del próximo 20 de junio.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al IFE Chile?

Las personas que no aparezcan como beneficiarios automáticos, deberán completar los datos para solicitar el subsidio. El mismo beneficiará principalmente a los hogares que cuenten con el Registro Social de Hogares.

Además, hogares que pertenezcan al 60% más vulnerable en los meses de emergencia, no sean parte de los 10% de mayores ingresos en el mediano plazo, y no tengan ingresos formales por remuneraciones percibidas a causa, por ejemplo, de un contrato de trabajo, pensando en que ellos podrían acogerse a otras medidas que se están impulsando para proteger los ingresos en medio de la pandemia.

También serán beneficiarios, a partir del segundo y tercer aporte, los hogares que tienen al menos un adulto mayor de 70 años o más con Pensión Básica Solidaria de Vejez y que pertenecen al 80% más vulnerable de acuerdo al Registro Social de Hogares.

¿Cómo inscribirme para recibir el IFE Chile?

“Para aquellos beneficiarios que no cumplían con los requisitos, no estaban dentro del 60% del Registro Social de Hogares o tenían un sueldo y ahora no lo tienen, los invitamos a ingresar al sitio de Ingreso Familiar de Emergencia desde el 20 de mayo, o ahora en el sitio web del RSH a actualizar su información para que podamos incorporarlos al beneficio”, explicó el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel.

El plazo para ingresar al sitio web y registrarse para solicitar el pago del Ingreso Familiar de Emergencia expira el próximo viernes 29 de mayo. Quienes hagan la solicitud del beneficio y su postulación sea aceptada, podrán recibir el primer pago a partir del próximo 20 de junio.

Ojo, a partir de las 12 horas de este miércoles, quienes actualicen su Registro Social de Hogares (RSH) para acceder al beneficio, no requerirán el uso de Clave Única y podrán cumplir con este trámite solo usando los datos de su cédula de identidad.

¿Cuándo sabré si mi solicitud fue aceptada?

Una vez ingresado al sitio web www.ingresodeemergencia.cl. y completado el formulario con los datos que se piden y hacer click en enviar para concretar la petición del aporte gubernamentel, el sistema le informará que la solicitud fue realizada con éxito y además le enviará el comprobante al correo electrónico registrado.

Una vez que el postulante haya solicitado el beneficio se le notificará sobre la aprobación o rechazo en un plazo de 30 días corridos desde que efectuó la petición. Esta información le llegará al integrante del hogar incluido en el registro de solicitud.

¿Cuánto será el monto a recibir y de qué depende?

A diferencia de los otros subsidios que se ha entregado en el país y en la región, el Ingreso Familiar de Emergencia de Chile tendrá una serie de diferenciaciones dependiendo siempre de la cantidad de personas en el hogar solicitante. Es decir, de acuerdo a su Registro Social de Hogares, se conocerán los datos del solicitante para hacer el depósito de acuerdo a ello.

Caso 1: Pareja sin hijos y sin ingreso formal - Si el hogar cumple los requisitos para el subsidio según el Indicador Socioeconómico de Emergencia, la pareja recibirá $130.000 el primer mes, $110.500 el segundo mes y $91.000 el tercer mes.

Caso 2: Familia integrada por 4 personas y sin ingresos formales - En este caso, siempre cumpliendo con el ISE, el miembro de la familia que se inscribió recibirá $260 mil el primer mes, $221 mil el segundo mes y $182 mil el tercer mes.

Caso 3: Familia integrada por 4 personas y con ingresos formales por menos de $260 mil - Una situación aparte la constituyen los hogares pertenecientes al 40 por ciento más vulnerable en los meses de emergencia. Recibirán $130.000 el primer mes, $110.500 el segundo y $91.000 el tercero.

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO:

Ejercicios de CrossFit en casa: rutina de tres ejercicios para tonificar el cuerpo