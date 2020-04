El número de contagios sigue en aumento. El último reporte oficial de las autoridades sanitarias en México dio a 8,772 casos confirmados y 712 fallecidos, por la llegada del coronavirus al país azteca. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México es el país latinoamericano con la más alta tasa de mortalidad por el COVID-19, con cerca del 10% de tasa de muertes. El coronavirus en México ha ocasionado el cierre de empresas y también de algunas industrias, por lo que el impacto económico ha sido duro, como en casi todos los países del mundo.

Coronavirus México | Marko pide a López Obrador respetar atribuciones del Consejo de Salubridad General. “El Presidente no toma en cuenta la autoridad sanitaria, ni de los salubristas, ni de los expertos”, reprochó el dirigente nacional del PAN.

Coronavirus México | El Banco de México (Banxico) adelantó este martes su anuncio de política monetaria, en el cual dio a conocer su tercer recorte del año a la tasa de interés, en 50 puntos base, para quedar en 6%.

Coronavirus México | Ante la caída de los precios internacionales del petróleo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo oficial este martes el otorgamiento de recursos a Petróleos Mexicanos (Pemex) por 65 mil millones de pesos.

Coronavirus México | En 20 días de que se dieran a conocer los primeros casos de contagiados de coronavirus en México (actualmente hay 93), el país no avanza igual que las cifras exponenciales de otros países como España, Francia, Alemania o Italia, éste último el país que superó la rapidez de contagios mayor.

Coronavirus México | Un total de 179 países apoyó la propuesta mexicana para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) regule y verifique una distribución equitativa de insumos médicos para atender la pandemia del COVID-19 y evitar el acaparamiento y encarecimiento de los mismos.

Coronavirus México | Las agresiones contra personal médico que combate el covid-19 en México va en aumento. De acuerdo a testimonios recogidos por la BBC, los médicos y enfermeras denunciaron agresiones físicas y psicológicas.

Coronavirus México | Con 8,772 personas contagiadas y 712 defunciones, este martes fue decretada la Fase 3 de la epidemia de Covid-19 en México, etapa donde se alcanzará el más alto de casos y hospitalizaciones.

Coronavirus México | «La petición de México para que la ONU garantice que todos los países tengan acceso al equipo médico y vacunas contra el coronavirus tuvo el apoyo de 179 países, la más votada en la historia del país», informó el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

Coronavirus México | México ha entrado en la Fase 3 de contagio del coronavirus, caracterizada por una intensificación de la propagación del virus en el país y considerada la más peligrosa de seis fases, dijo hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

Coronavirus México | México ya registra más de 8.700 casos de COVID-19 aunque las cifras extraoficiales apuntan a casi 70.000.

México inicia plan de distanciamiento con el reto de una economía desigual

El Gobierno mexicano comenzó el pasado lunes 23 de marzo un plan de cuatro semanas para contener el COVID-19, con el reto de suspender actividades no esenciales en un país con 52 millones de pobres y más de la mitad de los trabajadores en la informalidad.

México ya empieza a afectarse por el coronavirus

El Caribe mexicano, con su reconocida zona hotelera de Cancún, se resiente ante el impacto por la pandemia de coronavirus y registró este lunes un 36% de ocupación, señalaron las autoridades.

Hasta este fin de semana, las autoridades informaron que en esta zona había una media de 80.000 turistas “niveles de ocupación que no se tenían desde hace muchos años”.

Los turistas que se atreven a salir de sus hoteles se han volcado a las playas públicas, para aprovechar los bancos de arena que permiten formar una especie de piscinas naturales que atraen a las familias locales y foráneas.

¿Qué cuidados debe seguir un enfermo de coronavirus?

· No automedicarse.

· Seguir las indicaciones del médico.

· Mantener reposo en casa.

· No saludar de mano, beso o abrazo.

· Lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70%.

· Consumir diariamente verduras y frutas y, por lo menos ocho vasos de agua simple.

· Lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que utilice.

¿Qué hacer si tienes coronavirus?

Lo que especialistas recomiendan es que principalmente se evite ser presa del pánico. Hasta el momento, China, Italia, Irán y España son los países más afectados con el coronovirus. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que ante cualquier síntoma se llame a los servicios de salud la línea gratuita 800-0044-800. Además puedes buscar información en el portal oficial de la Secretaría de Salud.

¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus?

El nuevo COVID-19 originalmente puede haberse transmitido por contacto directo entre animales y humanos. Sin embargo, en nuevas informaciones se ha confirmado que este coronovirus se puede transmitir de persona a persona.

¿Puede transmitirse a través del aire el virus causante de la COVID-19?

Los estudios realizados hasta la fecha apuntan a que el virus causante de la COVID-19 se transmite principalmente por contacto con gotículas respiratorias, más no por el aire.

¿Son eficaces los antibióticos para prevenir o tratar la COVID-19?

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana siguiendo las indicaciones de un médico.