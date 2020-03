Historias para compartir como para publicar. El Estado de Emergencia y la cuarentena nos golpea a todos: hay quienes no pueden regresar a sus casas y otros que no saben qué pasará con sus trabajos, tras las medidas que han tomado los Gobiernos nacionales de poner en cuarentena a toda población, que corre riesgo con el brote del coronavirus. Por eso, en ciudad de Juárez, una acción se hizo viral en redes sociales, por la nobleza que tuvo un empresario.

El administrador de la empresa decidió comprar varios productos de primera necesidad y armar canastas para sus empleadores y familias, entregándoselas en estos momentos de aislamiento obligatorio por el COVID-19. A raíz de esto, el mexicano espera aminorar la crisis de sus trabajadores por la pandemia del coronavirus en todo México.

Como medida preventiva, a partir del viernes, su empresa no laborara durante un mes, período en el que ninguno de sus diez empleados dejará de recibir su sueldo. En ese sentido, los trabajadores también pueden sentirse tranquilos en este periodo difícil para todos.

Los víveres que compró el empresario para sus trabajadores. (Foto: Agencias)

La historia fue compartida en Facebook por la hermana del empresario. “La verdad, me siento orgullosa porque no he visto empresas grandes que hagan eso. Ojalá sirva de ejemplo para los empresarios que tienen dinero”, indicó Isabel Hernández en su cuenta de red social.

El coronavirus se encuentra en varios países del mundo y solo unidos podremos superarlo todos. En Asia, Europa, América y otros continentes. Todos debemos contribuir.