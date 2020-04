Desde Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra se pronunciará (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | VÍA TVPERÚ | STREAMING) sobre las últimas medidas sanitarias contra el COVID-19, que se aplicarán en lo que resta del tiempo del estado de emergencia. El mandatario precisó hace unos días que no habría necesidad de ampliar la cuarentena; no obstante, aún no se llega al pico más alto de contagios y restan pruebas por analizar para saber cuántos casos confirmados de coronavirus hay en Perú. Hoy, 8 de abril, se dará a conocer las nuevas cifras oficiales, así como el avance de las acciones propuestas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Encontrarás todos los detalles en Depor.com.

Minuto a minuto de la conferencia de prensa

Presidente, Martín Vizcarra | En breve

En breve iniciará la rueda de prensa desde Palacio de Gobierno.

¿Cómo funciona el portal Aprendo en casa?

La programación realizada por el Ministerio de Educación y el IRTP comienza desde el lunes a viernes a partir de las 10:00 horas para el sector de inicial, 10:30 horas para los niños de primaria y finalmente a las 14:00 horas para todo el sector de secundaria.

Las clases virtuales son en todo el país. TV Perú, Canal IPe y Radio Nacional publicaron sus programaciones durante la semana y todo el mes de abril dirigido a los escolares de nivel inicial, primaria y secundaria a partir de las 10:00 horas en donde los menores de edad podrán seguir con normalidad sus cursos de grado hasta que la propagación del COVID-19 no sea un peligro para la sociedad en masas.

¿Qué pacientes se encuentran en el nuevo hospital de Ate?

La Villa Panamericana acoge a pacientes que tengan el virus, pero aquellos que estén graves y requieran asistencia con oxígeno serán traslados al Hospital de Ate. El Comité Organizador de Lima 2019 puso a disposición una de las siete torres.

¿Qué es el bono beneficiario de 380 soles?

Desde el pasado lunes en las primeras horas del día, entra al portal web que el Gobierno del Perú habilitó y averigua si eres beneficiario del aislamiento obligatorio dictado por el Ejecutivo. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) arrancó con la medida desde este 23 de marzo con la entrega del subsidio monetario a los hogares de pobreza y extrema pobreza en el Perú. Esta medida se cumple, tras el anuncio dado por el presidente de La República, Martín Vizcarra, ante la paralización de las actividades en todo el país, por la pandemia del coronavirus en todas las ciudades de la Nación. Tan solo lee la nota. En cuanto al segundo bono, este será entregado cuando todas las personas hayan recibido el primer bono. Aún no hay fecha programada para este.

¿Cómo saber si puedes obtener el bono de 380 soles?

EL Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habilitó un portal exclusivo para conocer si eres beneficiario de este bono económico. Este portal web será el único canal oficial para conocer si puedo recibir los 380 soles. Se debe ingresar a https://bono.yomequedoencasa.pe/WEB/.

¿En qué bancos se cobra el bono de 380 soles?

El Banco de la Nación es una de las entidades bancarias donde se podrá cobrar el bono de los 380 soles, para aquellas familias que el estado considere vulnerables. Además, el Gobierno también logró la habilitación en las agencias del Banco de Crédito del Perú (BCP), Scotiabank, Interbank y BBVA Continental. No obstante, solo desde este lunes, se podrá hacer el cobro en los bancos privados y a partir del martes, en el Banco de La Nación.

El lugar de cobro se determinó haciendo el cruce entre la dirección de las personas y de las agencias bancarias más cercanas a los domicilios. Al momento de hacer la fila para el cobro, las personas deberán mantener una distancia social de 1 metro a 1.5 metros entre una y otra, en pro de una prevención del COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: detienen a gran cantidad de mujeres por no tener documentos en regla