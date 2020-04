En el día 45 del Estado de Emergencia y aislamiento social obligatorio vigente en el Perú, el presidente Martín Vizcarra dio una conferencia para informar todo lo que concierne a la crisis sanitaria (y económica) a raíz de la pandemia del coronavirus.

En ese sentido, el jefe de Estado informó, con reportes oficiales del Ministerio de Salud (Minsa), que hasta este jueves 29 de abril a las 00:00 horas hay 33.931 casos confirmados por COVID-19. Con respecto a la cifra que se tenía ayer, se aumentaron en 2.741 los pacientes con la nueva enfermedad.

“No escatimamos ningún esfuerzo para afrontar esta enfermedad, que genera daños, muertes y pérdidas en todo aspecto de la vida humana en el país y el mundo. Estos esfuerzos no son para evitar daños, sino para disminuir todo el daño posible. Sabíamos que daño iba a haber, que no podíamos evitar las muertes, que íbamos a llevar nuestro sistema de Salud hasta el límite; por eso, tomamos medidas para evitar que sean mayores. Hay daños, hay hambre, hay dolor, hay muerte, pero de no haber tomado esas decisiones, todo el daño habría sido mucho mayor”, señaló Vizcarra.

Por otro lado, el número de decesos a causa del coronavirus se elevó en 89. Con el reporte actual, se conocen 943 muertes por la pandemia.

Eso sí, cerca de 300 mil pruebas para detectar el coronavirus se tomaron hasta el momento, señaló hoy el presidente de la República, Martín Vizcarra. El mandatario sostuvo que solo en dos días se realizaron 50 mil pruebas, lo que permite también que se incremente el número de personas diagnosticas con el virus.

