Ingreso Solidario DNP Colombia y los detalles de este subsidio colombiano que, luego de extender el aislamiento social obligatorio hasta el 11 de mayo, el Gobierno ha decidido dar un adicional y ya no serán 160.000, sino 240.000 pesos. Llega un poco más de apoyo del Estado para los más vulnerables, en el período de crisis para la población. Esto con el objetivo de ayudar a los hogares más afectados. Mira toda la información sobre el caso y, por favor, toma las precauciones cuando salgas a la calle. No hay que tener más casos de contagio en el territorio, el cual ya viene siendo muy afectado de manera económica con el virus.

“El Programa Ingreso Solidario, con subsidios monetarios para 3 millones de familias de trabajadores informales que hoy no pueden salir a ganarse la vida y que no reciben ningún otro subsidio del Estado”, sostuvo el senador Efrain Cepeda, durante la sesión extraordinario que se realizó de manera virtual.

Todos los pasos a seguir para conocer si eres beneficiario del Ingreso Solidario DNP, bono que serán entregado a tres millones de familias, que fueron incluidas en el padrón estructurado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), Sisbén, MinTrabajo, MinSalud y MinHacienda.

El 23 de abril se reanudaron los giros del ingreso solidario, que seguirán hasta el 11 de mayo. Si su nombre y cédula estaban en la base de potenciales beneficiarios publicada a comienzos de abril, debe saber que no ha perdido el beneficio. pic.twitter.com/1Ps3Q5gGAC — dnp_colombia (@DNP_Colombia) April 26, 2020

¿Qué sucede con las personas que no cobraron los primeros 160.000?

Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, señaló que la transferencia total será de 240.000 pesos, que será en dos armadas y que el Gobierno Nacional girará en los próximos días los 80 mil pesos que hacen falta para los beneficiarios del programa de Ingreso Solidario y que se espera que beneficie a más de tres millones de hogares.

Con estas palabras, el titular de la DPN dio a entender que están esperando que se termine de cancelar el primer monto a las familias que ya fueron beneficiarias para nuevamente entregarles el restante que fue anunciado.

“La transferencia es de 240.000 pesos durante la cuarentena. Básicamente, la dividimos en dos pagos: uno de 160 mil y otro de 80 mil. El primer pago es el que ya ha arrancado y esperamos completar los dos giros muy pronto. Eso ya tiene una reserva presupuestal, los recursos salen del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias”, dijo.

Rodríguez indicó que los 80.000 pesos adicionales se consignarán a quienes ya recibieron los 160.000 pesos. Es decir, los beneficiarios con este nuevo monto serán única y exclusivamente los que ya cobraron o salieron en la lista del primer bono.

¿Cómo saber si recibiré el Ingreso Solidario DNP por el COVID-19?

El Gobierno colombiano creó el programa Ingreso Solidario, que busca beneficiar a 3 millones de hogares que no hayan recibido ninguna otra ayuda, que no formen parte de los programas sociales Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y Devolución del IVA, y que se encuentran en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad.

Para acceder a esta ayuda económica no es necesario inscribirse. Los ciudadanos colombianos solo tienen que ingresar a ingresosolidario.dnp.gov.co y con su cédula identificar si son parte del grupo de beneficiarios.

¿Cuáles son los pasos para conocer si soy beneficiario del Ingreso Solidario DNP por el COVID-19?

1. Una vez que ingreses al portal, haz clic en el botón que dice “Consulte aquí si es beneficiario”.

2. Luego debes digitar tu número de cédula y hacer clic en la casilla de “No soy un robot”.

3. Da clic en “Buscar”. Inmediatamente la página te informará si te encuentras dentro de los elegidos. De lo contrario te saldrá: “No está en el listado de HOGARES beneficiarios del Ingreso Solidario".

4. Si eres parte del grupo que recibirá la ayuda económica, te informarán los días y cómo cobrar el Ingreso Solidario.

IMPORTANTE. Si no fuiste elegido, realiza la búsqueda con los datos de todos los miembros de tu familia que puedan cumplir con los requisitos del programa.

Seguimos trabajando en acciones reales. Ya comenzó la segunda fase del ingreso solidario, con lo que se reactivaron los giros. En la primera fase, 1.162.965 hogares en situación de vulnerabilidad recibieron este apoyo económico. pic.twitter.com/QDul8JMsfC — dnp_colombia (@DNP_Colombia) April 26, 2020

¿Cómo cobrar el Ingreso Solidario DNP?

Si tienes cuenta bancaria recibirás un mensaje de texto que te indicará que el dinero ya fue consignado en tu cuenta y que puedes retirarlo en cajeros electrónicos o corresponsales bancarios.

Si no tienes cuenta en ningún banco recibirás por mensaje de texto las instrucciones para cobrar el dinero. Para esto se habilitarán plataformas digitales para reclamar el Ingreso Solidario en los bancos Bancolombia, Movii, Av Villas y Davivienda.

Las transferencias del Ingreso Solidario están exentas del gravamen a los movimientos financieros y del IVA.

Cuarentena en Colombia

Mediante el Decreto 593 del 24 de abril de 2020, el Gobierno Nacional oficializa el nuevo periodo de cuarentena en Colombia que va hasta el 11 de mayo. El primer periodo terminaba el 13 de abril y fue extendido hasta el 27 del mismo mes, ahora se añadió un tercero que terminará el 11 de mayo.

En el anuncio, el presidente confirmó que los sectores de la manufactura y construcción reactivarán labores el próximo 27 de abril y que se dará apertura a las actividades físicas al aire libre entre 5 y 8 de la mañana con protocolos de seguridad y salubridad.

El aislamiento busca frenar la propagación del coronavirus; sin embargo, la norma incluye 34 excepciones para garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia. Entre las excepciones están, por ejemplo: prestación de servicios de salud, adquisición alimentos y medicamentos, desplazamiento a servicios bancarios y notariales, así como la asistencia a niños, mayores de 70 años y personas con discapacidad.

