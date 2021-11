Adamari López es una de las actrices y conductoras más queridas de Puerto Rico. A la corta edad de seis años, la protagonista de “Camila” empezó su carrera en el mundo artístico, ganando gran fama en poco tiempo. La boricua estuvo casada con el cantante Luis Fonsi desde 2006 hasta 2010, y con el bailarín Toni Costa durante el 2011 y 2021, con este último tuvo a su única hija llamada Alaïa, quien nació en 2015.

El 22 de marzo de 2005, poco tiempo después de anunciar su compromiso con el intérprete de “Despacito”, López reveló en una conferencia de prensa que le fue detectado cáncer de seno, causando gran impacto en la audiencia. Así mismo, se dio a conocer que su pareja cancelaría la gira musical que tenía planeada ese año, para acompañarla en el difícil proceso de su recuperación.

En ese periodo de tiempo, el público pensó que Fonsi fue un gran apoyo para la actriz durante la, probablemente, peor etapa de su vida; sin embargo, con el tiempo se daría a conocer que fue todo lo contrario.

Adamari López y Luis Fonsi estuvieron casados por cuatro años (Foto: People)

ADAMARI REVELA HABER SIDO RECHAZADA POR LUIS FONSI

En una entrevista concedida al programa “Al rojo vivo” en 2013, López abrió su corazón y contó la batalla que vivió al enfrentarse al cáncer de seno. Entre lágrimas, la actriz dio a conocer que Luis Fonsi hizo que la situación sea aún más complicada, debido a las palabras que sin piedad le dijo a la cara.

Al parecer, los drásticos cambios físicos que sufrió la puertorriqueña por el tratamiento de su enfermedad eliminaron la atracción que sentía su esposo por ella:

“Él me lo dijo alguna vez que no me deseaba como mujer y creo que eso fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo, y es mucho más duro que pasar por la enfermedad, para mí así lo fue, no estaba preparada para eso”, reveló López a Telemundo.

CUANDO ADAMARI DESCUBRIÓ QUE FONSI LE ERA INFIEL

Como si conocer los verdaderos sentimientos de su pareja no fuera suficiente, Adamari también tuvo que enfrentar la infidelidad de su ser amado. En la misma entrevista, la conductora de “Un nuevo día” contó cómo descubrió que Fonsi la estaba engañando con otra mujer:

“Descubrí su infidelidad porque el cepillo tenía pelos que no eran míos ni de él”, expresó López, quien en ese momento se encontraba alistando la maleta de viaje del cantante.

México fue el país que los unió en 2001 (Foto: People)

LO MÁS IMPORTANTE ES SU SALUD

Sin lugar a duda, las palabras que le dijo su entonces esposo calaron profundamente en ella, quien a pesar de hacer ejercicio y comer sano no pudo obtener de vuelta su “figura”:

“Después de enfermarme nunca pude recuperarme del todo, he tenido mis momentos donde he estado más delgada, pero nunca he vuelto a recuperar esa figura que tenía”.

Con el tiempo, la actriz descubriría que su cuerpo es más que unas medidas pequeñas, pues este le permitió superar el cáncer y le brindó una segunda oportunidad de vida, por lo que considera más importante cuidarlo para tener una buena salud, antes que una figura de ensueño.